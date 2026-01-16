La guía de BBC Travel con los mejores destinos 2026 para viajar: lugares que no solo prometen experiencias inolvidables, sino que canalizan el turismo hacia el apoyo a comunidades locales, la protección ambiental y la preservación cultural.

Para armar esta lista, BBC consultó a periodistas de la casa, expertos en turismo sostenible y autoridades globales. El resultado son 11 joyas —en orden alfabético, cinco en América Latina— donde los visitantes son bienvenidos con los brazos abiertos y su paso deja huella positiva. Aquí va un recorrido por ellas.

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos:

Foto. frantic00/ Shutterstock

El desierto bulle de entusiasmo con el cierre del Distrito Cultural Saadiyat. Abre el gigantesco TeamLab Phenomena, el Museo Nacional Zayed y, pronto, el Guggenheim. Sumá parques temáticos como Warner Bros. con Harry Potter y el futuro Disneyland del Medio Oriente. Un salto ambicioso desde sus raíces beduinas.

Costa de Oregón, Estados Unidos:

Casi 600 km de acantilados, bosques y playas públicas —único en EE.UU. gracias a una ley de 1967—. En 2026, transbordadores desde Portland, carga para eléctricos, mariscos locales y accesibilidad para todos impulsan viajes inclusivos y ecológicos por la US-101.

Costa Rica:

Foto. Galyna Andrushko/ Shutterstock

Biodiversidad pura en la península de Osa, con selvas que besan playas turquesas y el 2,5% de las especies terrestres del mundo. Vuelos directos a Puerto Jiménez facilitan retiros de yoga, surf comunitario y conservación de jaguares y tiburones. Lujo salvaje y sostenible.

Guimarães, Portugal:

Cuna de Portugal y Capital Verde Europea 2026, a 65 km de Oporto. Calles medievales, palacios, yacimientos antiguos como Citânia de Briteiros y una juventud universitaria que mezcla arte futurista con sostenibilidad. Una sorpresa serena.

Islas Hébridas, Escocia:

Círculos neolíticos como Calanais, playas blancas, whisky en boom —con nuevas destilerías como Laggan Bay y Portintruan— y hospitalidad escocesa. Reserva ya para el festival Fèis Ìle en Islay.

Ishikawa, Japón:

Foto. Sean Pavone/ Shutterstock.

Tras el terremoto de 2024 en Noto, Kanazawa deslumbra con jardines como Kenrokuen y artesanías. En el norte, posadas familiares, sake premiado y terrazas de arroz reviven tradiciones. Tu visita reconstruye.

Loreto, Baja California Sur, México:

30 años protegiendo el Golfo de California con ballenas azules y leones marinos. Nuevos parques como Nopoló abren cañones; guías ex-pescadores lideran kayaks y limpiezas. Intimidad desértica con impacto real.

Montenegro:

Cumple 20 años con la fiordo-like bahía de Kotor y montañas vírgenes como Prokletije, último desierto europeo. Explora Cetinje, lago Skadar y la ruta Picos de los Balcanes para salvar comunidades remotas.

Santo Domingo, República Dominicana:

Lista para los Juegos Centroamericanos 2026 tras restaurar su Zona Colonial. Merengue, bachata, playas y hoteles como Ocama con helicópteros a Samaná ecoturística. Fiesta inclusiva y renovada.

Uruguay:

99% renovable, seguro para LGBTQ+ y con Montevideo como cuna del tango y carnaval de 40 días. Colonia del Sacramento, carnes premium, lagunas de flamencos y dunas en Cabo Polonio. Progresista y natural.

Valle de Colchagua, Chile:

Vinos galardonados en viñedos como Vik y Clos Apalta, gauchos, asados de Francis Mallmann y estrellas en Cerro Chamán. 30 años de rutas del vino desde Santiago: relax andino.