Mirar el cielo en 2026 será una experiencia marcada por eclipses, alineaciones planetarias, misiones espaciales decisivas y lluvias de meteoros que conectan la observación amateur con los grandes relatos de la exploración científica contemporánea.

Y es que desde Colombia seremos testigos de estos fenómenos que se dejarán ver desde nuestra tierra y que cada uno será responsable del peso simbólico que quiera darle, además, claro está, de las explicaciones científicas que existen.

los acontecimientos astronómicos más importantes de 2026:

1. Eclipse solar anular (17 de febrero)

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo por completo, dejando visible un anillo de luz alrededor del disco lunar, un evento que no será observable desde Colombia debido a que su franja de visibilidad se concentra sobre el sur del océano Índico y la Antártida, aunque resulta clave para el estudio de la dinámica orbital entre la Tierra y la Luna.



2. Alineación planetaria de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (28 de febrero)

Esta alineación aparente permite observar varios planetas siguiendo una misma trayectoria en el cielo nocturno, un efecto visual producido por la geometría del sistema solar, visible desde Colombia en parte ya que Venus, Júpiter y Saturno pueden apreciarse a simple vista mientras Urano y Neptuno requieren telescopio.



3. Eclipse lunar total (3 de marzo) calendario astronómico de 2026

Durante este evento la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre ella, con visibilidad parcial desde Colombia dependiendo de la hora y la región, y con alto valor científico para el estudio de la atmósfera terrestre.



4. Conjunción de Venus y Saturno (8 de marzo)

Ambos planetas se verán muy cercanos en el cielo con una separación aproximada de 1 grado, un espectáculo observable desde Colombia antes del amanecer que ilustra la regularidad del movimiento planetario.



5. Equinoccio de marzo (20 de marzo)

Marca el momento en que el día y la noche tienen duraciones casi iguales en todo el planeta, un hito astronómico perceptible en Colombia por la posición vertical del Sol al mediodía.



6. Mercurio en máxima elongación (4 de abril)

Es la mejor oportunidad del año para observar este planeta desde la Tierra, visible desde Colombia poco antes del amanecer debido a su mayor separación aparente del Sol.



7. Pico de la lluvia de meteoros Líridas (22 de abril)

Una de las lluvias de estrellas más antiguas registradas, visible de forma limitada desde Colombia debido a su mejor observación en el hemisferio norte.



8. Asteroide Vesta en oposición (2 de mayo)

Momento en que Vesta se encuentra más cerca de la Tierra y más brillante, observable desde Colombia con binoculares en cielos oscuros.



9. Pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas (6 de mayo)

Asociada al cometa Halley, es una de las lluvias más favorables para Colombia por su origen en el hemisferio sur.



10. Conjunción de Venus y Júpiter (9 de junio)

Dos de los planetas más brillantes del cielo se verán muy próximos, un fenómeno fácilmente observable desde Colombia al amanecer.



11. Solsticio de junio (21 de junio)

Marca el día con menor duración de luz solar en Colombia y el inicio del periodo astronómico de mitad de año.



12. Pico de la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur (31 de julio)

Visible desde Colombia aunque afectada por la luminosidad lunar.



13. Eclipse solar total (12 de agosto)

Un evento de gran impacto visual visible desde Europa y el Atlántico norte, sin visibilidad directa desde Colombia.



14. Eclipse lunar parcial (28 de agosto)

Completamente visible desde Colombia, con una cobertura parcial del disco lunar por la sombra terrestre.



15. Equinoccio de septiembre (22 de septiembre)

Señala un nuevo equilibrio entre el día y la noche, claramente perceptible en el país.



16. Neptuno en oposición (25 de septiembre)

Mejor momento del año para observar este planeta con telescopio desde Colombia.



17. Saturno en oposición (4 de octubre)

El planeta de los anillos alcanza su mayor brillo y visibilidad, ideal para la observación telescópica.



18. Pico de la lluvia de meteoros Leónidas (17 de noviembre)

Famosa por sus tormentas históricas, visible desde Colombia en horas avanzadas de la noche.



19. Pico de la lluvia de meteoros Gemínidas (14 de diciembre)

Considerada la mejor lluvia de estrellas del año, con excelente visibilidad desde Colombia.

20. Solsticio de diciembre (21 de diciembre)

Marca el día con mayor duración de luz solar en Colombia y el cierre astronómico del año.