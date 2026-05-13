Revista Diners
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En el mes de las madres, cada detalle se convierte en una forma de agradecer, celebrar y honrar a esas mujeres que inspiran con su amor, fortaleza y estilo único. Desde joyas llenas de significado hasta accesorios, fragancias y piezas de diseño que combinan elegancia y funcionalidad, esta selección reúne opciones sofisticadas para sorprender a mamá y hacerla sentir especial en su día.
Lista de regalos por el mes del Día de las Madres
- Pieza contemporánea
El bolso Looong de Longchamp se destaca por su silueta alargada, inspirada en las curvas ecuestres características de la maison. Elaborado en cuero suave, incorpora una forma estructurada pero flexible, herrajes discretos y una correa ajustable.
- Con estilo
Sofía es el nombre de esta cartera pequeña, en tela italiana, herraje dorado en forma de S y un detalle de nudo en la base de las agarraderas, de la firma colombiana Silvia Tcherassi.
- Look radiante
Esta gargantilla es el homenaje perfecto a la mujer que lo ha dado todo con su amor incondicional. Un detalle sofisticado que se convierte en el símbolo de una gratitud que no conoce fronteras. Disponible en Kevin’s Joyeros.
- Con personalidad
Las tiendas Sunglass Hut presentan estas gafas Versace VE4501, un diseño en el que se fusiona la audacia característica de la marca con una estética sofisticada y moderna.
- Alegre y delicada
Signorina Romantica es la nueva fragancia de Salvatore Ferragamo. Tiene notas de cítricos italianos, un toque suave de flor de azahar y, en el corazón, el aroma de las galletas Anginetti, con vainilla y azúcar.
- Potente y funcional
La nueva MacBook de Apple tiene un resistente diseño de aluminio, una pantalla de trece pulgadas, la potencia del chip de esta multinacional y batería para todo el día.
- Sonido de lujo
Sonos Play es la bocina más versátil de esta marca, con un exquisito sonido estéreo. Está diseñada para sumarse al sistema en casa y acompañarlo dondequiera que vaya.
- Siempre unidas
Este charm colgante de Pandora, elaborado con baño de oro de 14 quilates y madreperla artificial de biorresina rosada, es ideal para fortalecer los vínculos entre madre e hija.
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- Comodidad al caminar
Estos zapatos de Tory Burch están elaborados en cuero, vienen con un cómodo tacón de bloque y tienen un cierre metálico en forma de T que recuerda a un cinturón.
- Carácter e historia
Harmony Collection Vibrant Oak es un whisky que nace de una colaboración única entre The Macallan y el Cirque du Soleil.Es cremoso y equilibrado, con matices de vainilla, madera suave y un dulzor delicado.
- Un espacio ideal
Este bolso Praga, de la marca Totto, está diseñado para que su dueña se pueda mover con libertad, pero sin dejar nada por fuera. Viene con ajustes en broche en su bolsillo frontal y una estructura liviana.
- Múltiples peinados
Shark FlexStyle permite alisar, rizar, dar volumen y secar, gracias a sus accesorios intercambiables. Además, se adapta a todos los tipos de pelo y necesidades de estilo.
- Nudo de plata
Este anillo, elaborado con amatista y citrino, forma parte de la nueva colección de la joyería Gambaro, con piezas que tienen tensión, intención y control.
- Toque dulce
La marca Neige Noire trae esta colección de chocolates elaborados con cacao colombiano al 70 %, inspirada en las flores y el verano, que evocan la calidez y la dulzura de las madres.
- Tradición y modernidad
El collar Baby Bushido, de Paula Mendoza, sobresale por su silueta limpia y su brillo atemporal. Una pieza versátil, diseñada para llevarla sola o en capas. Disponible en la nueva casa Entre Calles, en Cartagena.