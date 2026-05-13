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En el mes de las madres, cada detalle se convierte en una forma de agradecer, celebrar y honrar a esas mujeres que inspiran con su amor, fortaleza y estilo único. Desde joyas llenas de significado hasta accesorios, fragancias y piezas de diseño que combinan elegancia y funcionalidad, esta selección reúne opciones sofisticadas para sorprender a mamá y hacerla sentir especial en su día.

Lista de regalos por el mes del Día de las Madres

Pieza contemporánea

El bolso Looong de Longchamp. Foto: Cortesía de la marca

El bolso Looong de Longchamp se destaca por su silueta alargada, inspirada en las curvas ecuestres características de la maison. Elaborado en cuero suave, incorpora una forma estructurada pero flexible, herrajes discretos y una correa ajustable.

Con estilo

Sofía es el nombre de esta cartera pequeña, en tela italiana, herraje dorado en forma de S y un detalle de nudo en la base de las agarraderas, de la firma colombiana Silvia Tcherassi.

Look radiante

Gargantilla. Foto: Cortesía de la marca

Esta gargantilla es el homenaje perfecto a la mujer que lo ha dado todo con su amor incondicional. Un detalle sofisticado que se convierte en el símbolo de una gratitud que no conoce fronteras. Disponible en Kevin’s Joyeros.

Con personalidad

Gafas Versace. Foto: Cortesía de la marca

Las tiendas Sunglass Hut presentan estas gafas Versace VE4501, un diseño en el que se fusiona la audacia característica de la marca con una estética sofisticada y moderna.

Alegre y delicada

Signorina Romantica. Foto: Cortesía de la marca

Signorina Romantica es la nueva fragancia de Salvatore Ferragamo. Tiene notas de cítricos italianos, un toque suave de flor de azahar y, en el corazón, el aroma de las galletas Anginetti, con vainilla y azúcar.

Potente y funcional

La nueva MacBook de Apple tiene un resistente diseño de aluminio, una pantalla de trece pulgadas, la potencia del chip de esta multinacional y batería para todo el día.

Sonido de lujo

Sonos Play. Foto: cortesía de la marca

Sonos Play es la bocina más versátil de esta marca, con un exquisito sonido estéreo. Está diseñada para sumarse al sistema en casa y acompañarlo dondequiera que vaya.

Siempre unidas

Este charm colgante de Pandora, elaborado con baño de oro de 14 quilates y madreperla artificial de biorresina rosada, es ideal para fortalecer los vínculos entre madre e hija.

(Le puede interesar: Celebre el amor en San Valentín con Pandora)

Comodidad al caminar

zapatos de Tory Burch. Foto: cortesía de la marca

Estos zapatos de Tory Burch están elaborados en cuero, vienen con un cómodo tacón de bloque y tienen un cierre metálico en forma de T que recuerda a un cinturón.

Carácter e historia

Harmony Collection Vibrant Oak. Foto: cortesía de la marca

Harmony Collection Vibrant Oak es un whisky que nace de una colaboración única entre The Macallan y el Cirque du Soleil.Es cremoso y equilibrado, con matices de vainilla, madera suave y un dulzor delicado.

Un espacio ideal

Bolso Praga, de la marca Totto. Foto: cortesía de la marca

Este bolso Praga, de la marca Totto, está diseñado para que su dueña se pueda mover con libertad, pero sin dejar nada por fuera. Viene con ajustes en broche en su bolsillo frontal y una estructura liviana.

Múltiples peinados

Shark FlexStyle permite alisar, rizar, dar volumen y secar, gracias a sus accesorios intercambiables. Además, se adapta a todos los tipos de pelo y necesidades de estilo.

Nudo de plata

Anillo de la joyería Gambaro. Foto: Cortesía de la marca

Este anillo, elaborado con amatista y citrino, forma parte de la nueva colección de la joyería Gambaro, con piezas que tienen tensión, intención y control.

Toque dulce

Chocolates de la marca Neige Noire. Foto: cortesía de la marca

La marca Neige Noire trae esta colección de chocolates elaborados con cacao colombiano al 70 %, inspirada en las flores y el verano, que evocan la calidez y la dulzura de las madres.

Tradición y modernidad

El collar Baby Bushido, de Paula Mendoza. Foto: cortesía de la marca

El collar Baby Bushido, de Paula Mendoza, sobresale por su silueta limpia y su brillo atemporal. Una pieza versátil, diseñada para llevarla sola o en capas. Disponible en la nueva casa Entre Calles, en Cartagena.