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Tuvo que pasar una década, junto con el inicio de la novena edición de la Semana de la Moda de Bogotá, para que Kika Vargas regresara a las pasarelas en el país. ‘SS/Resort 27’ fue la colección elegida para reafirmar el legado de la diseñadora a partir de sus característicos motivos florales.

El retorno de Vargas reunió más de 30 conjuntos que evidenciaron la obsesión de la bogotana por la naturaleza, así como su atención al detalle en cortes, patrones y apliques.

Bogotá Fashion Week 2026, inauguración por la diseñadora Kika Vargas Foto: Camilo Medina Noe / Revista Diners

Durante media hora, la diseñadora se reencontró con el público en Proyecto Kinder el lunes 11 de mayo, espacio donde se llevó a cabo el evento y que hoy funciona como centro de experimentación creativa en la antigua sede de un colegio capitalino.

Faldas voluminosas y piezas en constante movimiento marcaron la colección, cuyo universo volvió a construirse alrededor de flores ilustradas a mano en Bogotá, ciudad que sigue siendo el principal punto de partida creativo para la diseñadora.

Kika Vargas y la ciudad que sigue vistiendo sus ideas

La diseñadora indica que a Bogotá una parte fundamental durante su proceso creativo y propuesta estética. “Cada inspiración viene con raíces colombianas, en raíces bogotanas; la ciudad es una fuente de inspiración”, señaló Vargas.

“Es el momento perfecto que marca diez años en los que no hacemos una pasarela. Queremos venir a contar historias”, afirmó la diseñadora a la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque ‘SS/Resort 27’ inauguró el Bogotá Fashion Week 2026, la presentación también funcionó como una retrospectiva de las referencias, textiles y elementos que han definido su trayectoria.

Kika Vargas y la ciudad que sigue vistiendo sus ideas

Antes de la muestra, Vargas confesó haber dudado entre incluir en sus prendas la etiqueta ‘made in Colombia’ o ‘made in Bogotá’, al considerar la ciudad como el epicentro de su inspiración.

Pese a haber presentado pasarelas en París y otras capitales de la moda, la diseñadora recordó sus inicios y destacó al Bogotá Fashion Week como una plataforma clave para impulsar el talento nacional. “Apoyar el talento emergente, darle visibilidad y brindar herramientas desde la experiencia. Colombia es una industria unida”, señaló durante la presentación de la colección.

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Trayectoria

Vargas estudió Bellas Artes en el Art Institute de Chicago y moda en el Instituto Marangoni de Milán, Italia. Su formación en el exterior terminó por conectarse con las experiencias y referencias que ha construido desde Bogotá, ciudad que continúa atravesando buena parte de su universo creativo.

Kika Vargas y la ciudad que sigue vistiendo sus ideas

En 2021, se convirtió en la primera colombiana finalista del premio Louis Vuitton – Moët Hennessy para jóvenes diseñadores en ascenso. Su paso por firmas como Missoni y su colaboración con Target ayudaron a consolidar una estética propia que mezcla elementos del lujo internacional con una visión más accesible y cotidiana.

Como marca, Kika Vargas ha construido un puente entre la tradición artesanal y una mirada contemporánea de la moda. Su taller en Bogotá emplea a más de 100 mujeres cabeza de hogar y preserva procesos manuales en la elaboración de cada pieza. Con presencia en Tokio, Madrid y Nueva York, además de distribución en 30 retailers alrededor del mundo, la firma ha consolidado una identidad con alcance internacional.

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