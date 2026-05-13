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La firma francesa Cartier ha entendido que el verdadero lujo consiste en dialogar con su propia historia y volverla contemporánea. Esa filosofía se hizo evidente en Watches and Wonders, la gran cita anual de la relojería mundial que se realizó en Suiza, donde presentó varias novedades, entre las que se destacan el regreso del Roadster y una nueva evolución del Santos-Dumont.

Se trata de dos relojes con personalidades distintas, pero unidos por una misma virtud: ambos resumen la capacidad de Cartier para convertir objetos funcionales en íconos culturales. Uno nació con espíritu deportivo y líneas propias del diseño automotor de comienzos del siglo XXI, en tanto que el otro desciende directamente de uno de los primeros relojes de pulsera modernos, concebido para un pionero de la aviación. En 2026, ambos renacen para una nueva generación de amantes del tiempo.

El Santos – Dumont de oro amarillo incorpora una esfera de obsidiana. Foto: cortesía de Cartier

El esperado regreso del Roadster

Dentro del universo Cartier, el Roadster ocupa un lugar singular. Lanzado originalmente en 2002, apareció en una época permeada por la velocidad, la estética de los deportivos europeos y el lujo dinámico. Su caja alargada, la corona protegida e integrada, la lupa sobre la fecha y la fluidez de sus curvas lo convirtieron rápidamente en uno de los diseños más reconocibles de la maison.

La nueva versión conserva la esencia del modelo original, aunque con proporciones refinadas y un trabajo ergonómico mucho más actual. Cartier rediseñó asas, espesores y la transición entre caja y brazalete para ofrecer una experiencia más cómoda en la muñeca, sin perder el dramatismo visual que siempre distinguió al Roadster.

Viene en cuatro versiones: acero, oro, acero y oro y acero con la esfera en un tono azul oscuro, una decisión inteligente en tiempos en los que el lujo ya no se limita a una sola estética. También viene en dos tamaños, mediano y grande, lo que amplía su atractivo para públicos diversos. Un detalle para destacar es el brazalete renovado con sistema QuickSwitch, pensado para cambiar correas con facilidad y adaptar el reloj a distintos momentos del día.

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Tres de las cuatro versiones del nuevo reloj Roadster: acero, oro y la combinación de estos dos metales. Foto: cortesía de Cartier

Santos-Dumont, siempre vigente

Pocas piezas poseen una genealogía tan poderosa como el Santos-Dumont. Su origen se remonta al vínculo entre Cartier y Alberto Santos-Dumont, aviador brasileño que necesitaba consultar la hora sin soltar los mandos de su aeronave. De ese gesto práctico nació en 1904 uno de los relojes de pulsera más influyentes de la historia.

Desde entonces, el Santos-Dumont se convirtió en símbolo de elegancia: caja cuadrada, tornillos visibles, líneas limpias, perfil delgado. Para 2026, Cartier preparó una evolución centrada en el confort. La gran novedad es un brazalete flexible de altísima complejidad, compuesto por múltiples eslabones diminutos ensamblados con precisión casi joyera. Más que una pulsera metálica, promete sentirse como una seda sobre la piel.

Algunas referencias del Santos-Dumont incorporarán esferas de obsidiana dorada pulida, creando un contraste dramático con cajas en oro amarillo o platino. La piedra volcánica aporta profundidad visual y una textura cromática imposible de replicar con lacas convencionales. La minutería ferrocarril, las agujas azuladas y la corona con cabujón completan un lenguaje estético que atraviesa décadas sin perder vigencia. Mecánicamente, además, la casa seguirá privilegiando movimientos delgados de cuerda manual en ciertas referencias.

Así mismo, la gama Santos-Dumont se renueva con el lanzamiento de dos relojes en tamaño grande: uno de oro amarillo y el otro de oro y acero, con una correa de piel.

El savoir-faire de Cartier

Lo más interesante de estos lanzamientos es cómo hablan a públicos distintos sin romper la identidad de marca. El Roadster seduce al coleccionista contemporáneo, al amante del diseño industrial, al que busca un reloj con presencia y personalidad. El Santos-Dumont enamora al minimalista sofisticado, al viajero elegante, al conocedor silencioso. Y así, entre vitrinas y listas de espera, Cartier confirmó una vez más en Watches and Wonders que algunos relojes no solo marcan horas, sino también épocas.