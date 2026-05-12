Aventura por el sudeste asiático y otras historias en la edición de mayo

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En la más reciente edición de la revista Diners disfrute de un viaje por los restaurantes más destacados de Bangkok, la capital de Tailandia, las visitas a los templos más icónicos y los planes que no pueden faltar en esta ciudad caótica y mística a la vez. El recorrido continúa por los templos de Angkor, en Camboya, considerado el complejo religioso más grande del mundo y una joya arqueológica construida en el siglo XII por el rey Suryavarman II del Imperio jemer. Y finaliza en Vietnam, con visitas a Hanoi, la capital vietnamita; la bahía de Halong, una de las siete maravillas naturales del mundo, y Hoi An, la ciudad de los faroles.

En esta edición encuentre, además, una entrevista con la actriz Kristen Stewart, conocida por sus papeles en películas como Crepúsculo y Spencer, y quien ahora debuta como directora en La cronología del agua, un drama basado en la historia de la escritora Lidia Yuknavitch.

También aprenda a cómo tener un colchón financiero, porque en un mundo laboral cada vez más cambiante, nadie tiene nada seguro y los fondos de emergencia pueden ser su salvavidas si pierde su empleo, se enferma o le bajan los ingresos.

No se pierda la historia de la colombiana María José Mantilla, quien trabaja con hongos kōji y fermentos para potenciar el sabor de los alimentos y se ha convertido en una creadora de sabores desde Barcelona para el mundo.

Y en nuestra sección de sabores, Diners lo invita a preparar cuatro recetas, fáciles y sencillas, para compartir en familia, todas con un denominador común: incluyen productos derivados de la leche de búfala.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de mayo disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.