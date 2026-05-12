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mayo 12, 2026
Mundo

Aventura por el sudeste asiático y otras historias en la edición de mayo

Tailandia, Camboya y Vietnam forman parte de este recorrido que hizo Diners, el cual incluye desde cenas en los restaurantes más destacados de la escena gastronómica tailandesa, templos milenarios en suelo camboyano, hasta paisajes de una excepcional belleza en Vietnam.
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En la más reciente edición de la revista Diners disfrute de un viaje por los restaurantes más destacados de Bangkok, la capital de Tailandia, las visitas a los templos más icónicos  y los planes que no pueden faltar en esta ciudad caótica y mística a la vez.  El recorrido continúa por los templos de Angkor, en Camboya, considerado el complejo religioso más grande del mundo y una joya arqueológica construida en el siglo XII por el rey Suryavarman II del Imperio jemer. Y finaliza en Vietnam, con visitas a Hanoi, la capital vietnamita; la bahía de Halong, una de las siete maravillas naturales del mundo, y Hoi An, la ciudad de los faroles. 

En esta edición  encuentre, además, una entrevista con la actriz Kristen Stewart, conocida por sus papeles en películas como Crepúsculo y Spencer, y quien ahora debuta como directora en La cronología del agua, un drama basado en la historia de la escritora Lidia Yuknavitch. 

También aprenda a cómo tener un colchón financiero, porque en un mundo laboral cada vez más cambiante, nadie tiene nada seguro y los fondos de emergencia pueden ser su salvavidas si pierde su empleo, se enferma o le bajan los ingresos.

No se pierda la historia de la colombiana María José Mantilla, quien trabaja con hongos kōji y fermentos para potenciar el sabor de los alimentos y se ha convertido en una creadora de sabores desde Barcelona para el mundo. 

Y en nuestra sección de sabores, Diners lo invita a preparar cuatro recetas, fáciles y sencillas, para compartir en familia, todas con un denominador común: incluyen  productos derivados de la leche de búfala.  

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura  en esta edición de mayo disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.

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