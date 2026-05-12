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La naturaleza esconde secretos y bellezas que pueden quitarle el aliento a cualquiera. Estos son algunas de las montañas que llaman la atención por su forma peculiar que las hacen únicas en la tierra. Esta es una recopilación realizada por la revista Viajar que busca resaltar algunas montañas que no puedes perderte.

Colinas de chocolate (Bohol, Filipinas)

Chocolate Hills, Bohol, Filipinas, marzo de 2025, formación geológica, piedra caliza, clima tropical. Foto: Made For More Productions / Shutterstock

Las Colinas de Chocolate está conformado por un conjunto de 1.776 cerros de piedra caliza, cubiertas por hierva y es rica por una biodiversidad única en vegetales y animales. Estas colinas poseen una red subterránea de manantiales aún por descubrir. Por esto y más, forma parte de la Maravillas naturales del mundo. Entre febrero y mayo la vegetación cambia de un verde intenso a un marrón, a esto se debe el nombre de Colinas de Chocolate.

Chimeneas de Hadas (Capadocia, Turquía)

Chimeneas de hadas en Capadocia, Turquía. Foto: Sarah E. Adams / Shutterstock

Estas montañas son formaciones rocosas únicas y esbeltas que miden aproximadamente 40 metros de alto. Por su estructura, parecen paraguas de piedra y huecas y, por esto mismo, estas montañas fueron utilizadas en la antigüedad para resguardarse de los enemigos, después se utilizó como vivienda. Estas montañas forman parte del sistema de cuevas que son ciudades enteras bajo la tierra. Sin embargo, el gobierno prohibió el uso de estas montañas como vivienda por temor a que sucumbiera, razón por la cual, reubicó a los ciudadanos. Por esto y más, estas montañas son consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Cordillera Bungle Bungle (Australia)

Bungle Bungles/Purnululu National Park, Kimberleys, Western Australia. Foto: pierdest / Shutterstock

Esta montaña es una formación geológica de arenisca y se encuentra en el Parque Nacional Purnululu en Australia. Son una especie de domos cónicos de distinta altura con rayas naranjas, grises y negras.

Hin Sam Wan (Roca de las tres ballenas) (Bueng Kan, Tailandia)

Vista Aéreas de un icónico Rock de las Tres Ballenas (en tailandés llamado Hin Sam Wan) una formación rocosa de 75 millones de años que sobresale de una montaña en Phou Sing. Foto: Boyloso / Shutterstock

Hin Sam Wan es el tailandés de Roca de las tres ballenas, se llama así por la estructura de la roca que recuerda la forma de tres ballenas, muchos dicen que son la mamá, el papá y su cría. Esta estructura está cuidada por los lugareños, por lo que, para visitarlo, se debe pedir una serie de permisos.

Torre del Diablo (Wyoming, Estados Unidos)

Puesta de sol en la torre del diablo que se levanta a lo lejos, Monumento Nacional de la Torre del Diablo, Wyoming. Foto: Stephen Moehle / Shutterstock

La torre del Diablo está ubicada en el estado de Wyoming, Estados Unidos. Esta es una estrecha meseta elevada y rodeada de planicie. Por su estructura, parece que está unida por una serie de columnas y hendiduras de sus paredes. La torre del Diablo es el ejemplo geológico sobre la formación y evolución de las rocas ígneas, convirtiéndose en el primer monumento natural de Estados Unidos.

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Panská skála (Bohemia, República Checa)

Vista del Lugar famoso Panska Skala, formación de roca de columna de basalto en el norte de la República Checa. Foto: makasana photo / Shutterstock

La montaña Panská Skála esta al norte de Bohemia, República Checa, y es conocida por su traducción como la Roca del Señor o también como Órganos de Tubos. Sus columnas pueden llegar a medir 12 metros aproximadamente y en 1895 fue declarado como monumento geológico para su protección para evitar que siguieran explotando la roca como cantera.

Monte Asgard (Nunavut, Canadá)

Icónica roca de granito de las torres de Mt.Asgard sobre el glaciar de Turner en el remoto valle ártico del paso de Akshayuk, isla de Baffin, Canadá. Foto: Marianna Ianovska / Shutterstock

La montaña Monte Asgard está conformada por dos picos y dos torres de roca cilíndrica, la cima de estas es plana. El aspecto es impresionante por su singular forma y su gran tamaño.

Monte Roraima (Venezuela)

Único Monte Roraima, Brasil, Venezuela y Guyana. Foto: sasha_gerasimov / Shutterstock

El monte Roraima está ubicado en Guyana, Venezuela, y también se le conoce como el Tepuy Roraima o La isla del Cielo. Este paisaje natural tiene la forma de una mesa con varios acantilados verticales y profundos valles. Es una meseta que se eleva abruptamente sobre la sabana.