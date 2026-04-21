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A lo largo del mundo existen lugares que no solo destacan por su belleza, sino también por las historias, culturas y civilizaciones que resguardan. Algunos de estos lugares son considerados como Patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Sitios como Machu Picchu, Petra, Angkor o el Taj Mahal han trascendido el tiempo para convertirse en símbolos universales del ingenio humano y la riqueza cultural.

Desde antiguas ciudades perdidas en la selva hasta monumentos construidos por amor o defensa, estos espacios forman parte del patrimonio de la humanidad y de las siete maravillas del mundo moderno. Cada uno guarda relatos únicos que conectan el pasado con el presente y reflejan la diversidad histórica que define a nuestra civilización.

Santuario Machu Pichu (Perú)

Panorama de la ruina inca de Machu Picchu, Santuario Histórico de Machu Picchu, Cusco, Perú. Foto: SL-Photography / Shutterstock

El santuario Machu Pichu es uno de lo lugares más icónicos y turisticos de Perú. Su nombre significia Montaña Vieja y, por muchos años, fue la ciudad de los Incas. Esta ciudad fue abandonada por sus habitantes para protegerla de la invasión española. Además, es una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno.

Petra (Jordania)

Al Khazneh, también conocido como El Tesoro, un sitio patrimonio de la UNESCO en Petra, Jordania. Foto: Richie Chan / Shutterstock

Petra es considerada una de las ciudades más curiosas por su ubicación e infraestructura. Conociendose como «la ciudad pérdida», fue redescubierta en el siglo XIX por un explorador suizo. A partir de ahí, se ha convertido en una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno y un patrimonio de la humanidad.

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Angkor (Camboya)

Angkor Wat bajo el arco iris después de la lluvia. Foto: ZackDeng / Shutterstock

Angkor, que significa Ciudad de Jemer, fue la capital del antiguo Imperio Jemer y actualmente se encuentra en ruinas. El patrimonio es un conjunto de monumentos y templos escondidos en la selva y despertó un gran intereses de arqueólogos e historiadores. Además, en su momento, albergó el complejo religioso más grandes del mundo.

Taj Mahal (India)

Taj Mahal, India. Hermosa vista del Taj Mahal es un mausoleo de mármol blanco situado en la ciudad de Agra. Foto: thehakanarslan / Shutterstick

Cuenta la leyenda que el Taj Mahal es un mausoleo o también conocido como un monumento al eterno amor. Según la leyenda, la esposa favorita del rey se unió a él con la promesa, en su lecho de muerte, para que le construyera el mausoleo más hermoso de la tierra. Es así, que ella muere dando a luz a su primer hijo y, el esposo cumplió su promesa, construyendo este monumento en mármol.

Gran Muralla de la China (China)

La Gran Muralla China al atardecer. Famosos destinos de viaje en China. Foto: ABCDstock / Shutterstock



La Gran Muralla China fue construida para proteger el territorio de invasiones y recorrer grandes extensiones del país. A lo largo de esta estructura se ubican torres de vigilancia separadas entre sí, permitiendo la comunicación y defensa del territorio. Su construcción tomó siglos y se consolidó principalmente durante distintas dinastías, destacándose como una de las obras arquitectónicas más imponentes del mundo. Hoy en día, es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y un símbolo del ingenio y la resistencia humana.

Pirámides de Giza (Egipto)

La Pirámide de las Pirámides de Giza al atardecer, Egipto. Foto: sombutt bisungnoun / Shutterstock

Este es uno de los grandes hitos arquitectónicos de la historia de la humanidad, considerado uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por todo el misterio que rodea la infrastructura y su origen, es considerado como una de las maravillas más fascinantes de la historia, ya que aún no se sabe el cómo fue construida y, hasta el día de hoy, es motivo de estudio y de investigaciones. Si no fuera suficiente, las pirámides están perfectamente alineadas con los puntos cardinales.