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Medellín se sumó este 18 de abril con On Squad Race Medellín 2026 a un circuito global que está redefiniendo la manera de competir en el running urbano. La ciudad fue una de las paradas de la On Squad Race Series 2026, una carrera de relevos que, más que medir la resistencia individual, pone a prueba la coordinación y la estrategia colectiva.

Lejos del formato tradicional, la competencia se disputa en equipos de cuatro corredores que recorren un circuito cerrado en modalidad 4×4. Cada integrante completa su tramo a máxima velocidad antes de entregar la estafeta, en una dinámica donde los segundos se ganan —o se pierden— tanto en la pista como en la sincronía del equipo. Aquí, la técnica en los relevos es tan determinante como la potencia de cada corredor.

Medellín corre en equipo: así fue la llegada de la carrera global de relevos que redefine el running

On Squad Race Medellín 2026: una apuesta diversa

El evento en Medellín forma parte de una plataforma que reúne a más de 600 equipos en 20 ciudades del mundo, incluyendo plazas como Tokio y Berlín. En ese mapa global, la capital antioqueña aparece como uno de los puntos clave de América Latina, una región donde el running ha crecido con fuerza en los últimos años, no solo como disciplina deportiva, sino como fenómeno cultural.

Uno de los rasgos que distingue esta serie es su enfoque en la diversidad: cada equipo debe incluir al menos dos mujeres o personas no binarias, una regla que introduce nuevas dinámicas en la conformación de los squads y refleja la evolución de las comunidades de corredores.

El premio no es menor. El equipo más rápido de cada ciudad obtiene un cupo directo a la final mundial en Los Ángeles, donde se enfrentarán los veinte mejores squads del circuito. Pero más allá del resultado, la competencia apuesta por transformar la experiencia de la carrera en un evento más amplio, donde el deporte convive con la música, la gastronomía y la cultura local.

Medellín corre en equipo: así fue la llegada de la carrera global de relevos que redefine el running

Tras su paso por Medellín, la serie continuará su recorrido por América Latina en ciudades como Río de Janeiro, Lima, Buenos Aires, Santiago y Ciudad de México, consolidando una gira que busca posicionar el running en equipo como una de las tendencias emergentes del calendario deportivo urbano.

En una escena acostumbrada a las carreras individuales, la On Squad Race propone otra lógica: correr deja de ser un acto solitario para convertirse en una coreografía colectiva, donde cada relevo define el ritmo de la carrera y el resultado final.

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