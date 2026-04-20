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abril 20, 2026
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Ya llegó la nueva edición de la revista Diners y trae de portada las tres ciudades donde la Selección Colombia va a jugar los primeros partidos del Mundial

Ya comienza a sentirse el ambiente festivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que inicia oficialmente el próximo 11 de junio. La selección Colombia jugará la primera fase en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Guía Diners para disfrutar de estos destinos.
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la edición más grande en la historia del torneo, sino también, en muchos sentidos, un experimento geográfico, económico y cultural sin precedentes. Por primera vez, tres países (Estados Unidos, México y Canadá) compartirán la organización de un Mundial, ampliando el mapa del fútbol, al igual que su escala y ambición.

El debut colombiano en el grupo K está previsto para el 17 de junio en Ciudad de México, en el estadio Azteca. Allí, la selección enfrentará a Uzbekistán en un partido que exige tanto adaptación física como carácter. Días después, el 23 de junio, la ruta continúa hacia Guadalajara, en el estadio Akro, cuando jugará con el equipo de la República Democrática del Congo. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio en Miami, donde Colombia se medirá ante Portugal, en un duelo que, en el papel, promete ser el más exigente. 

Diners preparó una completa guía de Ciudad de México, Guadalajara y Miami, para que conozca las novedades gastronómicas más recientes, así como planes distintos para disfrutar la ciudad cuando no esté respirando  fútbol. Tome nota y aproveche también para conocer estas encantadoras ciudades. 

En esta edición, además, lea una entrevista con las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, protagonistas de la secuela de El diablo viste a la moda. Ellas  retoman sus icónicos personajes en una historia que no pretende repetir fórmulas, sino más bien cuestionar el mundo contemporáneo. 

Disfrute también de una entrevista con la mejor chef del mundo, Pichaya Soontornyanakij, creadora de Potong, un restaurante de cocina tailandesa-china en el corazón de Bangkok.

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