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abril 20, 2026
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Esta es la nueva tienda en Bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la Zona T

Gef abre una nueva flagship store en la Zona T de Bogotá que apuesta por integrar moda, música y cultura en un mismo espacio. Más que una tienda, el lugar se plantea como un punto de encuentro con programación en vivo y experiencias que buscan transformar la relación entre marca y consumidor.
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Revista Diners

En la Zona T de Bogotá, donde el comercio suele repetirse entre vitrinas previsibles, una nueva tienda intenta romper el molde. La marca colombiana Gef abrió su flagship store con una apuesta que va más allá de la exhibición de prendas: un espacio de 330 metros cuadrados que se acerca más a un punto de encuentro cultural que a una tienda tradicional.

La inauguración, acompañada por vinilos y estaciones de personalización de prendas, marcó el tono de lo que busca ser este lugar: una extensión de la calle. Bajo el concepto de “Street Lobby”, el proyecto traslada la experiencia del centro comercial al espacio urbano, dialogando con una ciudad que mezcla música, moda y tránsito constante.

Esta es la nueva tienda en bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la zona t
Esta es la nueva tienda en Bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la Zona T

El diseño del lugar toma como referencia la estructura de una canción. No es una metáfora gratuita: el recorrido está pensado como una secuencia de ritmos, con zonas que evocan estudios de grabación o listening rooms. Allí no solo se compra ropa; también se proyectan actividades como conciertos íntimos, grabaciones de pódcast, lecturas y encuentros culturales. La intención es que el espacio funcione como plataforma flexible, en permanente cambio.

Esa idea se refuerza en los detalles. Tornamesas, vinilos y mobiliario con guiños de diseño mid-century conviven con una estética contemporánea dominada por tonos cálidos, donde el terracota marca la atmósfera. A esto se suman colaboraciones con estudios y marcas locales que aportan piezas en plástico reciclado, diseño sonoro y acabados artesanales, integrando distintas capas de producción creativa.

Esta es la nueva tienda en bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la zona t
Esta es la nueva tienda en Bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la Zona T

La tienda está distribuida en tres niveles, dos de ellos dedicados a la exhibición comercial. En el primero predominan las colecciones de exterior; en el segundo, las líneas deportivas e interiores. La incorporación de zonas de autopago sugiere una experiencia más ágil, alineada con los cambios recientes en el retail.

En cuanto a la propuesta de moda, el denim sigue siendo el eje central, especialmente en su versión más cruda, con procesos mínimos de lavado. La paleta se mueve entre azules, tonos tierra y negros, mientras las siluetas amplias —baggy, barrel o inspiradas en el workwear— consolidan una estética relajada que ya se ha instalado en el vestuario urbano.

Esta es la nueva tienda en bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la zona t
Esta es la nueva tienda en Bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la Zona T

Más que una apuesta radical, lo que plantea Gef es una reconfiguración del espacio comercial: un intento por convertir la tienda en lugar de permanencia y no solo de tránsito. En una ciudad donde los puntos de encuentro cambian con rapidez, queda por ver si este formato logra sostenerse en el tiempo o si se diluye como una tendencia más dentro del paisaje urbano.

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