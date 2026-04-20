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En un mundo donde el trabajo ocupa una parte central en la vida del ser humano, no todos los países logran ofrecer condiciones que favorezcan el bienestar de sus trabajadores. En muchos contextos, las largas jornadas laborales, la falta de tiempo libre y el acceso limitado a beneficios sociales dificultan alcanzar un equilibrio saludable entre la vida profesional y personal. Sin embargo, en contraste con esta realidad, hay naciones que han apostado por modelos laborales más humanos y sostenibles. En este escenario, la plataforma Pubity elaboró una lista que destaca a aquellos países que sobresalen por ofrecer un balance adecuado entre el trabajo y la vida, teniendo en cuenta factores como el tiempo de descanso, las políticas de licencia, la calidad del sistema de salud y el bienestar general de sus ciudadanos.

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Nueva Zelanda

Vista de la ciudad de Auckland desde el monte Victoria Devonport Nueva Zelanda. Foto: Stargrass /Shutterstock

Nueva Zelanda se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en equilibrio entre vida y trabajo gracias a políticas laborales que priorizan el bienestar integral de las personas. Su liderazgo en índices globales se debe, en gran parte, a condiciones como amplios periodos de vacaciones pagadas, licencias de maternidad generosas y un sistema de salud sólido. A esto se suma un entorno seguro y una cultura que valora el tiempo personal, lo que permite a los trabajadores mantener una vida profesional productiva sin sacrificar su calidad de vida.

Noruega

Vista Aéreas del histórico barrio de madera de Bryggen en Bergen, Noruega. Foto: dibrova / Shutterstock

Noruega destaca por ofrecer uno de los sistemas de licencias parentales más generosos del mundo, donde tanto madres como padres tienen un papel activo en el cuidado familiar. Su corta jornada laboral y la baja incidencia de horas extras reflejan una cultura que prioriza el descanso y la vida personal. Además, el respaldo del Estado en temas sociales y económicos crea un entorno estable que permite a las personas desarrollarse profesionalmente sin descuidar su bienestar emocional y familiar.

Dinamarca

Copenhague, Dinamarca – vista diurna del colorido puerto viejo de Nyhavn. Paisaje urbano del centro de Copenhague. Estilo de vida tranquilo. Foto: Minh K Tran / Shutterstock

Dinamarca es reconocida por su enfoque en una cultura laboral equilibrada, donde el exceso de trabajo no es la norma. Sus ciudadanos disfrutan de largos periodos de vacaciones pagadas y una considerable cantidad de tiempo libre diario, lo que impacta directamente en su descanso y salud mental. Este modelo promueve una mayor productividad durante la jornada laboral, al tiempo que garantiza que las personas tengan espacio suficiente para su vida personal, familiar y social.

Finlandia

Horizonte de la ciudad de Helsinki, paisaje urbano de Finlandia al atardecer. Foto: f11photo

/ Shutterstock

Finlandia, considerado uno de los países más felices del mundo, ha logrado este reconocimiento en gran medida gracias a sus condiciones laborales equilibradas. Las políticas de apoyo a las familias, como licencias parentales extensas y días adicionales de descanso, se combinan con jornadas laborales que permiten disfrutar de varias horas de ocio al día. Este enfoque demuestra que el bienestar de los trabajadores no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece la estabilidad social y económica del país.

España

Madrid, España – Calle Alcalá. Calle Gran Vía. Foto: BAHDANOVICH ALENA / Shutterstock

España, considerada uno de los países con mejor equilibrio entre vida y trabajo, destaca por sus condiciones laborales favorables que priorizan el bienestar de los trabajadores. Con alrededor de 36 días de vacaciones pagadas al año y una de las semanas laborales promedio más cortas entre las grandes economías, el país permite dedicar más tiempo al ocio y al cuidado personal. Además, solo una minoría de empleados supera largas jornadas semanales, y sus políticas, como una de las licencias de maternidad mejor remuneradas, reflejan un enfoque que demuestra cómo el bienestar laboral puede contribuir a una mejor calidad de vida y al desarrollo social.

Países Bajos

rural holandés tradicional país Pequeño casco antiguo Edam, Países Bajos. Foto: Neirfy /Shutterstock

Países Bajos es uno de los países que ha logrado ser reconocido por su equilibrio entre la vida y el trabajo, ya que se ha destacado por generar una mentalidad sana alrededor del trabajo, generando un entorno inclusivo y igualitario. Además, el diseño del país ha sido amigable para las bicicletas, por lo que es costumbre que muchos de sus trabajados utilicen este medio diariamente. Esto refleja el énfasis en la salud, eficiencia del tiempo y la calidad del país.

Austria

Impresionante vista del famoso pueblo de montaña de Hallstatt con el lago Hallstatter. Locación: Hallstatt, región de Salzkammergut, Austria, Alpes. Europa. Foto: Vadym Lavra / Shutterstock

Austria es considerado uno de los países con más tiempo libre respecto al trabajo, esto debido a que ofrece el mayor número de días libres pagados del mundo. Además, ha logrado consolidarse como uno de los países más seguros para vivir y trabajar.

Luxemburgo

Vista panorámica Aéreas del centro histórico de la ciudad de Luxemburgo, paisaje urbano de Luxemburgo con cielo azul, panorama del casco antiguo de Luxemburgo. Foto: Aliaksandr Antanovich / Shutterstock

Luxemburgo ha logrado posicionarse en esta lista por ser uno de los países que ofrece altos ingresos, fuertes protecciones y generosas vacaciones. Esto lo convierte en un país financieramente cómodo para los trabajadores.