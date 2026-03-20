Los 10 países más felices del mundo en 2026 (solo uno es latinoamericano)

Medir la felicidad de un país es un ejercicio complejo y maratónico. ¿Cómo se cuantifica la satisfacción? ¿Qué peso tiene el PIB frente a la percepción de libertad? ¿Puede un número del cero al diez resumir la vida de millones de personas? Y sin embargo, cada año el Informe Mundial sobre la Felicidad lo intenta, y cada año los mismos países nórdicos ocupan los primeros lugares.

Según la última edición del informe, publicado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los países más felices del mundo en 2026 siguen siendo, en su mayoría, los de siempre: pequeños, nórdicos, fríos y con impuestos altísimos. Finlandia encabeza la lista por novena vez consecutiva, un récord histórico. Pero hay una sorpresa: Costa Rica se ubica en el cuarto lugar, la mejor posición jamás alcanzada por un país latinoamericano en este ranking.

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El ranking de los países más felices

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El top 10 de países más felices del mundo quedó de la siguiente manera:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Finlandia mantiene su reinado con una puntuación promedio de 7.764 sobre 10, seguida por Islandia en segundo lugar y Dinamarca en tercero. Costa Rica logró ubicarse en el cuarto puesto, superando a gigantes escandinavos como Suecia (quinta) y Noruega (sexta).

La presencia de Costa Rica en el cuarto lugar no es casual. El país viene de construir durante décadas un modelo de desarrollo que prioriza la educación, la salud pública gratuita, la ausencia de ejército desde 1948 y una fuerte inversión en conservación ambiental. Más del 25% de su territorio está protegido, y el 99% de su energía proviene de fuentes renovables.

Colombia, por su parte, se ubica en el puesto 68, superada por otros países latinoamericanos como México, Ecuador, Uruguay y Brasil.

¿Cómo se mide la felicidad?

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Para determinar qué países son los más felices, el informe utiliza la Escalera de Cantril, una pregunta que se le hace a más de 100,000 personas en 140 países a través de la Encuesta Mundial de Gallup:

«Imagine una escalera con escalones numerados del 0 en la parte inferior al 10 en la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la parte inferior representa la peor vida posible. ¿En qué escalón de la escalera diría que se encuentra personalmente en este momento?»

La respuesta numérica de cada participante se analiza junto con seis factores clave: PIB per cápita, esperanza de vida, generosidad, percepción de libertad, percepción de corrupción y apoyo social. Además, la clasificación final se basa en un promedio de tres años.

Este método ha revelado tendencias en los resultados a lo largo de los años. La mayoría de los países industriales occidentales son ahora menos felices que entre 2005 y 2010. 15 de ellos han experimentado caídas significativas, comparado con solo cuatro que han mejorado. Por el contrario, 21 países (la mayoría en Europa Central y del Este) han ganado un punto o más en la escala, reflejando una convergencia en los niveles de felicidad europeos que ha sido evidente durante más de una década.

Redes sociales y felicidad: ¿Inversamente proporcionales?

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El Informe Mundial sobre la Felicidad también mide el bienestar en el mundo. Y quizás el hallazgo más inquietante es el impacto de las redes sociales y el uso de internet entre los jóvenes. En América del Norte y Europa Occidental, las personas jóvenes son mucho menos felices que hace 15 años, y muchos investigadores señalan a las redes sociales como culpables principales.

El informe cita a Jonathan Haidt y Zach Rausch, dos críticos destacados de las redes sociales, quienes presentan evidencia de que el uso excesivo de estas plataformas tiene un impacto negativo significativo en el bienestar adolescente. El estudio PISA de jóvenes de 15 años en 47 países muestra que quienes usan redes sociales por más de siete horas al día tienen un bienestar mucho menor que quienes las usan por menos de una hora.

Sin embargo, fuera del mundo angloparlante y Europa Occidental, los vínculos entre el uso de redes sociales y el bienestar son más positivos y varían según la plataforma. Datos de América Latina muestran que las plataformas con feeds algorítmicos e influencers tienen más probabilidades de estar vinculadas negativamente con la satisfacción de vida que aquellas que principalmente facilitan la comunicación.

El estudio también investigó el impacto según generaciones y encontró que es fuertemente negativo para la Generación Z, moderadamente negativo para los Millennials, casi cero para la Generación X y ligeramente positivo para los Baby Boomers.

La felicidad sigue siendo difícil de definir y de medir. Pero los datos del Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 revelan patrones claros: los países más felices tienden a ser aquellos con instituciones sólidas, baja corrupción, sistemas de bienestar robustos y, curiosamente, aquellos no pasan siete horas al día scrolleando por Instagram.

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