Cada año, la consultora especializada en mercado inmobiliario y desarrollo económico Resonance publica un ranking de los mejores ciudades de Europa. Este ranking se centra en tres áreas principales:

Calidad de vida urbana: Esta categoría mide la adaptabilidad para tener una buen estilo de vida, calidad del entorno natural y construcción de la ciudad. Se analiza con las subcategorías como la caminabilidad, cual es su postura con la naturaleza y parque, transporte público y calidad del aire.

Atractivo cultural: este aspecto analiza la cultura de la ciudad, la vida nocturna, la gastronomía, atracciones y todo lo que tenga que ver con la cultura.

Prosperidad económica: cuales son sus propuestas y fortalezas económicas, la participación de la fuerza laboral, el nivel educativo y la conectividad del aérea.

Con base a esto, el top 10 de la lista de las mejores ciudades de Europa es el siguiente:

Londres, Reino Unido

Esta ciudad se encuentra en el top del top para este año 2026 de las mejores ciudades de Europa.

Como dato extraordinario alcanzó la primera posición en 3 categorías de los 34 grupos que se analizaron (ocupó los primeros puestos en vida nocturna y logros educativos). Además se pudo evidenciar que es una ciudad próspera, con habitantes amables y, algo muy importante en estos tiempos, es una ciudad que impresiona por su habitabilidad. Es una ciudad que puede ser visitada en cualquier época del año e invita a todo público, desde estudiantes, turistas, emprendedores o empresarios.

Debido a que su moneda se ha depreciado, ha beneficiado a que los turistas tengan en la mira a esta ciudad para visitar. Su aeropuerto siempre se está modernizando y ofreciendo a sus visitantes una nueva y mejor experiencia. No en vano ocupó el primer puesto como la ciudad con el mejor aeropuerto. También ofrece un amplio mercado de vivienda y hoteles. Es una ciudad que arquitectónicamente está creciendo con nuevos edificios. Londres se le considera la principal ciudad de inversiones extranjeras y de centros financieros. Para este año se espera la apertura de dos grandes museos y teatros, cuidando siempre los espacios verdes y velando por una mejor conexión con el resto del mundo.

París, Francia

París siempre ha tenido que contar. Por su historia y edificios se le conoce como la ciudad de la luz, una ciudad que inspira amor y que nunca pasa de moda. Por esto y más, se ha vuelto en una de las ciudades que encabeza las listas de los destinos más comunes para viajar. Ocupa el segundo puesto en la ciudad más importante de Europa y el primero en la clasificación de salud y restaurantes.

Por su historia, infraestructura y gran recorrido en el arte, se ha vuelto en una ciudad que cautiva con su fiel estética elegante, romántica y apasionada que invita a conocer y quedarse. Es una ciudad tranquila para transitar en bicicleta o caminar, constantemente está adaptando y modernizando sus museos. No por nada esta ciudad encabeza la lista de los museos.

Berlín, Alemania

Berlín se caracteriza por su tolerancia y su gran ambición cultural. Berlín ocupó el puesto número tres en categorías relacionadas con naturaleza, parques y ecosistema empresarial. En los últimos años ha experimentado un notable crecimiento en la industria hotelera y artística. Su expansión en turismo y hostelería, junto con la riqueza de sus museos y su vibrante vida nocturna han consolidado a Berlín como una ciudad en constante transformación y con una clara visión hacia el futuro. Muy importante mencionar que Berlín cuenta con el reconocimiento de la UNESCO por su incremento en la cultura techno.

Roma, Italia

Roma, Italia, se le conoce como la ciudad eterna. Es un ciudad que te lleva de viaje a través de los tiempos, teniendo estructuras impresionantes como el Coliseo Romano. Sin embargo, también es una ciudad que le apuesta a los cambios modernos. Recibió el puesto número uno en lugares de interés y el puesto número tres de tendencias de Google. Es una ciudad que por naturaleza invita a los turistas a ser visitada en cualquier época.

Sus tierras son impresionantes por su florecimiento sagrado, por sus ceremonias y por su constante apuesta al arte. Ocupa el primer puesto en monumentos y lugares de interés histórico. Aunque siempre ha sido una ciudad turística, es un lugar que sigue en crecimiento constantemente, sobre todo en la rama hotelera.

Barcelona, España

Barcelona, la capital catalana, destaca por su dinamismo cultural y turístico. Tras los últimos años, el turismo ha regresado con fuerza, impulsado también por su oferta de ocio: Barcelona se sitúa en el cuarto lugar en vida nocturna y en el quinto en atracciones familiares. Además, es reconocida como capital mundial de la arquitectura por la UNESCO y cuenta con 42 estrellas Michelin en restaurantes, consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más destacados de Europa.

Madrid, España

Madrid es una de las ciudades más concurridas y populares de España y no es por nada, pero Madrid ha sido una ciudad que se ha reinventado día a día con la convicción de que lo viejo puede ser nuevo. Esta ciudad tiene sus ojos puestos en la naturaleza reforestando la ciudad y sus alrededores, con un sistema sostenible.

Como menciona el informe: «El Bosque Metropolitano, el audaz intento de Madrid de crear el mayor bosque metropolitano de Europa, continúa su avance constante alrededor del perímetro de la ciudad, prometiendo un anillo de árboles de 75 kilómetros que remodelará tanto el clima como el carácter (y mejorará el ya impresionante ranking Top 5 de Naturaleza y Parques). El bosque contará con hasta 2 millones de nuevos árboles y otra vegetación, parte de una rewilding urbana más amplia que incluye el recientemente terminado Santander Park y una red en expansión de carriles bici (como resultado, la ciclismo debería mejorar respecto a su puesto #80 en los próximos años)» apuntando a mejorar el cambio climático.

Ámsterdam, Países Bajos

Ámsterdam apuesta por un turismo responsable. Para mejorar la estadía de los turistas han decidido implementar una serie de normas estrictas para los huéspedes problemáticos y su estadía, esto con el fin de prevalecer la visita del turismo respetable. Con este mismo propósito la ciudad ha construido nuevos hoteles. Cuenta con buen transporte público y caminos para bicicletas para promover el continuo uso de estos medios de transporte.

Viena, Austria

Viena es una ciudad que crece de una manera sostenible. Priorizando la naturaleza. Es una ciudad reconocida tanto por su impulso al ciclismo como en teatros y conciertos. Invitando constantemente a turista a conocer sus tierras y «tratándola bien». Actualmente, apostaron por el proyecto U2xU5, que representa la mayor infraestructura climática de Viena.

«Doce nuevas estaciones y nueve kilómetros de túneles crearán finalmente capacidad para 300 millones adicionales de viajes de transporte público al año y entregarán el U5 totalmente automatizado – el primero de Viena – desde Karlsplatz hacia Hernals. Más cerca del Gürtel, el «Village im Dritten» de 11 hectáreas está convirtiendo antiguos terrenos ferroviarios en un distrito respetuoso con el clima con unos 2.000 pisos, oficinas, un campus escolar y generosos patios verdes, con la finalización prevista para 2027.» Según el informe. Viena sigue apostando al turismo que siempre está en crecimiento.

Copenhague, Dinamarca

Copenhague, Dinamarca, es una de las ciudades que ha estado en constante crecimiento y gran auge en Europa. Es una ciudad vanguardista, construida y pensada para las personas y bicicletas, lo cual apuesta por una estilo de vida más sano y movido, reduciendo el uso de los carros y, por ende, su contaminación. Esto se alinea con su propósito de siempre pensar por la naturaleza y evitar el daño climático.

Estocolmo, Suecia

Estocolmo es un centro histórico y moderno a la vez que prevalece la educación. Según el informe: «El mayor distrito planificado de madera maciza del mundo abarcará unos 250.000 metros cuadrados en 25 manzanas, con unas 2.000 viviendas nuevas y 7.000 lugares de trabajo, además de escuelas, tiendas y restaurantes. La construcción está en marcha, con las primeras mudanzas previstas para 2027. Para los inversores, es una ciudad construida expresamente, en cinco minutos: densa, con servicio de transporte público y presentada como un escaparate para el sector inmobiliario bajo en carbono.»