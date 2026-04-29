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En un contexto en el que la gastronomía enfrenta transformaciones diarias—marcadas por la presión en los costos, los cambios en los hábitos de consumo y una mayor exigencia operativa— surge la necesidad de repensar cómo se articula hoy el sector. Cada vez son más los grupos que buscan productos gastronómicos globales.

En ese sentido, la empresa W&L Wordwide Trading se ha consolidado como importadora, exportadora y comercializadora de proteínas, como carne de calidad. Por el otro lado está la empresa colombiana Equatrofoods que se encarga de ofrecer soluciones que faciliten la operación en las cocinas profesionales. La alianza entre estas dos compañías busca facilitar el comercio integrando un gran portafolio para optimizar el alcance de productos, el tiempo y las soluciones a los clientes, como restaurantes y negocios gastronómicos.

Es por esto que la alianza de las dos empresas retó a reconocidos chefs colombianos como Jacobo Bonilla, Georges Reiss, Juan del Mar y Harry Sasson, para construir una relación entre la industria y la cocina. Es gracias a esta alianza que estos reconocidos chefs lograron brindar resultados como pizzas, cerdo, pasta y hasta hamburguesas con productos de alta cocina. A continuación, se presentan recetas de los reconocidos chefs colombianos dueños de restaurantes: Jacobo Bonilla y George Reiss, que permiten ver cómo el producto, la técnica y la creatividad se articulan en propuestas concretas dentro de la cocina.

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Recetas:

Panceta de cerdo de Jacobo Bonilla:

Pancetas de cerdo de Jacobo Bonilla. Foto: Felipe Benavides

Ingredientes:

Panceta de cerdo: 1 kg

Marinada:

Aceite de oliva Kari Gourmet: 80 ml

Salsa soya Kari: 60 ml

Miel: 50 g

Jugo de limón: 40 ml

Pasta de curry rojo: 15 g

Pimienta negra: 3 g

Para la piel:

Vinagre Kari: 10–15 ml

Sal gruesa: cantidad suficiente

Procedimiento:

Realizar cortes en cruz en la parte de la carne de la panceta, sin llegar a la piel. Mezclar todos los ingredientes de la marinada. Pintar y masajear la marinada sobre la carne, asegurando que penetre en los

cortes. Voltear la panceta y pinchar la piel con un cuchillo. Frotar la piel con vinagre y cubrir completamente con sal gruesa. Refrigerar durante toda la noche. Retirar la sal, limpiar y secar completamente la piel. Hornear a 150°C durante 45 minutos. Subir la temperatura a 250°C con ventilador y hornear durante 20 minutos o hasta

lograr piel crocante.

Crema de piña, cebolla y suero costeño: Guarnición de la panceta



Ingredientes

Piña entera: 1 unidad

Cebolla blanca: 200 g

Ajo: 1 cabeza

Suero costeño: 100 g

Aceite soya Kari: 30–40 ml

Jugo de limón: al gusto

Sal: al gusto

Procedimiento

Cortar la piña en cubos de 3×3 cm. Saltear la piña a fuego alto con un poco de aceite hasta dorar ligeramente. Llevar al horno a 140°C durante 20 minutos. Cortar la cebolla en pluma y caramelizar a fuego medio-bajo hasta obtener color

oscuro. Sofreír la cabeza de ajo y retirar la pulpa. Licuar la piña, la cebolla y el ajo hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar el suero costeño. Ajustar con limón y sal.

Risotto de Azafrán con entraña por Georges Reiss

Risotto de Azafrán con entraña por Georges Reiss. Foto: Felipe Benavides

Ingredientes:

Carcasas de pollo: 18 kg

Alas de pollo: 5 kg

Cebolla blanca: 4,6 kg (+10%)

Zanahoria: 2,9kg (+10%)

Apio: 2,3 kg (+10%)

Puerro: 1,7 kg (+10%)

Ajo: 230g (+10kg)

Bouquet garni – Tomillo fresco: 30g

Bouquet garni – Laurel (hojas enteras): 8 hojas (≈ 6 g)

Bouquet garni – Tallos de perejil (no las hojas): 50 g

Agua fría de arranque: 60L

Procedimiento: