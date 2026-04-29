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La música LGBTQ+ se toma Bogotá para presentar la sexta edición del Top Show Colombo. Este festival es gratuito y esta organizado por el Centro Colombo Americano y este año llega bajo el lema «Unlabeled #SinEtiquetas», es una apuesta artística que busca visibilizar el impacto, la resistencia y la contribución histórica de la comunidad LGBTQ+ en la música de Colombia y de otras partes del mundo.

Este show fue creado en el 2021, se está celebrando desde el 25 de abril e irá hasta el 14 de mayo, con la peculiaridad de que se podrá presenciar en cuatro escenarios emblemáticos de la ciudad, como El Teatro al Aire Libre La Media Torta (Calle 18 #1-05e, Bogotá), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (carrera 7 #22-47, Santa Fe, Bogotá), Parque de los Hippies (Ac 63 #59a-06, Chapinero) y el Centro Colombo Americano (Calle 19 #2a-49, Bogotá). Estos espacios se convertirán en lugares de encuentro, celebración y libertad. En esta edición participarán 18 agrupaciones nacionales como internacionales y más de 150 artistas en escena, la programación que espera reunir a más de 20.000 asistentes.

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Grupo Kumbia Queers. Foto:

Uno de los elementos más destacados de esta edición es su fuerte presencia internacional. El cartel incluye nombres como La Bruja de Texcoco (México), artista trans cantante y bailarín de música latinoamericana; Kudai (Chile), grupo musical cuyo género es pop y rock latino; Kumbia Queers (Argentina), reconocidas por su fusión de cumbia, punk, rock y música tropical; y Johann Vera (Ecuador), quien ha hecho visible su identidad dentro de la industria musical contemporánea.

A nivel nacional, el festival reúne una amplia diversidad de sonidos y territorios con artistas como Aguas Ardientes, La Ramona (cantautora colombiana que fusiona pop, soul, blues y rock), Mayra Sánchez, Asael Cuesta, La Morena del Chicamocha, LoMaasBello, Milo Mosquera, La Poderosa del Bullerengue, Yela Quim, Lady Arias (cantante de pop), Dolores te Canta (cantante de bolero, ranchera, trap y cumbia), Lola Mento, Flor de Lava (grupo de mujeres cuyo género es el pop). Los organizadores buscan resaltar la calidad sin importar el genero para brindar un espacio que se pueda disfrutar.

La Ramona. Foto:

El festival Top Show Colombo se ha consolidado como una plataforma cultural que trasciende los géneros musicales para abrir conversaciones sociales urgentes. En esta edición, el foco está puesto en la comunidad LGBTQ+, en un contexto donde aún persisten brechas de representación. “Unlabeled es un territorio para encontrarnos, celebrarnos y abrazar nuestras identidades sin moldes ni fronteras”, afirmó Santiago López, coordinador cultural del Centro Colombo Americano.

Más allá de los conciertos, el festival contará con una agenda pedagógica que incluye conversatorios y encuentros comunitarios, orientados a fortalecer las discusiones sobre derechos culturales y políticas públicas para artistas LGBTQ+.

Con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, el evento generará alrededor de 400 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los festivales gratuitos más relevantes del circuito cultural bogotano. Esta apuesta, además de su impacto económico, se posiciona como una declaración cultural: la música como herramienta de representación, inclusión y transformación social.

Con 83 años de trayectoria, el Centro Colombo Americano reafirma su compromiso con la igualdad y la inclusión. Certificado con el Sello de No Discriminación de ICONTEC, el festival se realiza en articulación con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y cuenta con el respaldo de programas de concertación cultural a nivel distrital y nacional.

Agenda de shows:

Miércoles, 6 de mayo

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Hora: 5:00 p.m.

Artistas invitados: La Ramona, Dolores te Canta, Lady Arias y LoMaasBello.

Sábado, 9 de mayo

Lugar: Parque de los Hippies

Hora: 3:00 p.m.

Artistas invitados: La Morena del Chicamocha, Lola Mento, La Poderosa del Bullerengue y Milo Mosquera

Miércoles, 13 de mayo

Lugar: Centro Colombo Americano

Hora: 6:30 p.m.

Artistas Invitados: Yela Quim y Amelie Weinhöfer

Jueves, 14 de mayo

Lugar: Centro Colombo Americano

Hora: 6:30 p.m.

Artista invitados: Flor De Lava y Asael Cuesta