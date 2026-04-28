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El FICCI acaba de cerrar en Cartagena y ya hay otro festival arrancando. Esta vez en Medellín, con otro enfoque y otra selección. Se trata de Alternativa Film Festival, un festival nómada que después de pasar por Yogyakarta, Indonesia, y Almaty, Kazajistán, eligió a Colombia como casa de su tercera edición.

Auspiciado por InDrive, el festival es una iniciativa sin ánimo de lucro que promueve a cineastas del Sur Global cuyas películas tienen el potencial de generar impacto. No es el tipo de cine que llega a los Oscar ni que se estrena en 200 salas, pero sí es el tipo de cine que cuenta historias que de otra manera no encontrarían pantalla.

Esta tercera edición reúne 30 películas en competencia (15 largometrajes y 15 cortometrajes) de América Latina y Asia. Para llegar a esa selección, el comité revisó 1.831 postulaciones: 677 largometrajes y 1.154 cortometrajes. De esos, 1.095 fueron considerados elegibles. El resultado final fue una selección de producciones de 12 países latinoamericanos y 12 asiáticos, sumando 21 idiomas.

Entre esta selección están los próximos ganadores de los siete premios que se entregarán el próximo 30 de abril en la clausura. A continuación, le contamos qué películas son las protagonistas de esta competencia.

La cuota colombiana: ‘Brigitte, Planeta B’ y ‘Piedras preciosas’

Brigitte, Planeta B, dirigida por Santiago Posada, sigue a la bióloga trans Brigitte Baptiste cuando nadie la está entrevistando ni pidiéndole que asuma su rol de académica. La película, que se estrenó en salas el 23 de abril, no se trata solo de Brigitte. Conecta la experiencia queer desde la naturaleza hasta lo humano: especies transgénero, comunidades queer indígenas, pinturas rupestres, todo atravesado por la idea de Ecología Queer.

El proyecto nació antes de la pandemia, pero el encierro cambió todo. Originalmente, según Produ, la idea era seguir a Brigitte en el proceso de escribir su libro. Pero los procesos creativos son así: el documental terminó siendo liderado por la conversación. Santiago Posada y Brigitte Baptiste construyeron una relación de confianza, y en la película se ve a Brigitte en espacios íntimos, con su esposa y sus dos hijas, sin performar para la cámara.

Foto: Cineplex

La segunda representante colombiana es Piedras preciosas de Simón Vélez. La película llega a cines el 10 de septiembre con buena espalda: se estrenó en la Berlinale, pasó por el FICCI 65 donde ganó Mejor Ópera Prima y Premio del Jurado en la selección de largometrajes colombianos.

Es una coproducción entre Colombia y Portugal grabada entre Medellín y Francia. Cuenta la historia de Machado, un inmigrante que se ve forzado a volver a Colombia para cumplir una misión delictiva: robar una esmeralda. El tono navega entre el drama y la comedia, y es un retrato de la colombianidad que se aleja del conflicto armado y se vuelca hacia el conflicto interno.

Los 15 largometrajes en competencia

Foto: TocTalk Comunicaciones

Hacer parte de la selección oficial de un festival no es solo visibilidad, prestigio y renombre. También están en juego recursos que para cualquier cineasta, sean muchos o pocos, cuentan. Este año el fondo total de premios se amplió a 120.000 dólares y se entregarán un total de siete premios, incluyendo una nueva categoría dedicada a largometrajes de la región latinoamericana.

Desde India hasta Argentina, pasando por Irán y Perú, estos son los 15 largometrajes en competencia:

Amar bajo las espinas , Rohan Parashuram Kanawade (India)

, Rohan Parashuram Kanawade (India) Belén , Dolores Fonzi (Argentina)

, Dolores Fonzi (Argentina) Brigitte, Planeta B , Santiago Posada (Colombia)

, Santiago Posada (Colombia) Contrato de nueve meses , Ketevan Vashagashvili (Georgia)

, Ketevan Vashagashvili (Georgia) Un fantasma para servirte , Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur)

, Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur) Hacia otra vida , Zhannat Alshanova (Kazajistán)

, Zhannat Alshanova (Kazajistán) La hija cóndor , Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay)

, Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay) La naturaleza de las cosas invisibles , Rafaela Camelo (Brasil, Chile)

, Rafaela Camelo (Brasil, Chile) Nuevos horizontes , Sara Khaki, Mohammadreza Eyni (Irán)

, Sara Khaki, Mohammadreza Eyni (Irán) Piedras preciosas , Simón Vélez (Colombia, Portugal)

, Simón Vélez (Colombia, Portugal) Queer y punk , Yihwen Chen (Malasia, Indonesia)

, Yihwen Chen (Malasia, Indonesia) Tierra perdida , Akio Fujimoto (Japón)

, Akio Fujimoto (Japón) La reserva , Pablo Pérez Lombardini (México, Catar)

, Pablo Pérez Lombardini (México, Catar) Runa Simi , Augusto Zegarra (Perú)

, Augusto Zegarra (Perú) Solo el cielo lo sabe, Nurzhamal Karamoldoeva (Kirguistán, EE.UU.)

¿Dónde ver las películas del Alternativa Film Festival?

La programación del Alternativa Film Festival está disponible en el sitio web y redes sociales del evento. Desde el 21 de abril hasta el 29 habrá proyecciones, algunas con conversatorios o charlas con miembros del equipo incluidas, en el MAMM y Cineprox Las Américas.

También habrá proyecciones al aire libre y con entrada gratuita en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín. Aquí podrá ver la película de clausura No hay hombres buenos el miércoles 29 de abril a las 8:00 p.m., un largometraje dirigido por Shahrbanoo Sadat que llega a Colombia después de su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

En resumen, sea miembro de la industria del cine o espectador, la programación de este festival tiene algo para uno. Infórmese, prográmese y no se quede por fuera de la fiesta del cine en la ciudad de la eterna primavera.