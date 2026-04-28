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En su nueva etapa como autora y estratega digital, Lu Beccassino abre las puertas de su universo lector. A propósito del lanzamiento de su libro Si nos enseñaran a amar, la psicóloga colombiana comparte con Diners cinco títulos que han marcado su manera de entender el amor, la atención y la vida en comunidad. Entre la filosofía estoica, el pensamiento contemporáneo y la reflexión ética, su selección no busca respuestas definitivas, sino algo más valioso: preguntas que acompañan.

Retrato de Lu Beccassino. Foto: cortesía de Lu Beccassino

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Meditaciones / Marco Aurelio

Portada del libro Meditaciones de Marco Aurelio. Foto: sacados de la página Buscalibre

¿Es posible ser bueno todo el tiempo? ¿Generoso, paciente, imperturbable y ecuánime? Puede que el atractivo de Meditaciones esté en su honestidad. Marco Aurelio se repite una y otra vez la clase de hombre que quisiera ser, al tiempo que tiene presente su propia falibilidad. Algunas veces es egoísta, impaciente e irritable, pero siempre trata. Como quien trae la atención de vuelta a la respiración en una meditación. Tal vez la gracia no está en ser infalibles, sino en intentar ser mejores, aun enfrentados a nuestros propios fracasos.

Esto es agua / David Foster-Wallace

La biblioteca íntima de Lu Beccassino: cinco libros para aprender a amar

¿Cómo no odiar a la persona que se te atraviesa en la carretera? Si en La broma infinita David Foster-Wallace advirtió sobre la adicción al consumo de contenido y la búsqueda de sentido, en Esto es agua ofreció la posibilidad de la esperanza. Dicen que esta virtud no está en creer que las cosas van a salir bien, sino en creer que vale la pena hacerlas bien. Que vale la pena prestar atención y que te importen las otras personas. Y que es importante preguntarte en qué quieres creer, porque siempre vas a creer en algo, pero el punto es escoger algo que, de verdad, tenga sentido.

La tiranía del mérito / MICHAEL J. Sandel

La biblioteca íntima de Lu Beccassino: cinco libros para aprender a amar

¿Te mereces tus victorias? ¿Son tu culpa tus fracasos? Sandel dice que la primera vez que escribieron sobre meritocracia fue en una novela distópica. Sin embargo, en algún punto se convirtió en una filosofía de vida: “Con suficiente esfuerzo y trabajo duro, tú también podrás triunfar”. Pero las cifras de movilidad social cuentan lo contrario, mientras la pregunta de fondo se instala: ¿qué mérito o culpa tuviste de nacer donde lo hiciste? Me atrevo a decir que difícilmente alguien lee este libro y sigue creyendo en la meritocracia.

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Cuadernos / Simone Weil

Portada del libro Cuadernos de Simone Weil. Foto: sacados de la página Buscalibre

¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Qué les debemos a los demás? Siempre recuerdo una frase: “La mayor generosidad que podemos ofrecerle a alguien es nuestra atención”. La historia de la filosofía está caracterizada por la incoherencia, pues ciertamente es difícil ser fiel a nuestras mejores intenciones. Sin embargo, la vida de Weil demuestra un intento genuino y desesperado de corresponder a una ética del reconocimiento del otro. Mientras tanto, resuena esta pregunta: “¿Cómo vivir en un mundo lleno de tanto dolor?”.

Todo sobre el amor / Bell Hooks

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¿Realmente sabemos amar? Si te preguntaran si sabes amar, ¿qué responderías? Muchas veces hablamos del amor como si fuera un acontecimiento incontrolable al cual nos vemos sometidos. Hablamos del amor como sustantivo, pero Bell Hooks propone convertirlo en verbo. Ella habla de uno que requiere conciencia y atención, al igual que aprendizaje. Uno que no sucede, sino que se construye mediante la práctica del cuidado, el respeto, la confianza y el compromiso. Me gustaría pensar que nunca es tarde para empezar a aprender, o a amar.