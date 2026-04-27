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Entre la intensidad de un set médico y la introspección de la escritura, Stephanie Cayo atraviesa uno de los momentos más personales de su carrera. Protagonista de Doc, la actriz peruana responde el cuestionario Diners con una mezcla de honestidad, sensibilidad y búsqueda interior. Habla del amor, la fe, el caos de Lima y ese impulso persistente de entender la vida, incluso cuando no sigue un orden claro.

Retrato de Stephanie Cayo. Foto: cortesía Lucía Arana / PR Alexander Cubillos

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El mayor reto en la serie Doc ha sido…

Sostener la verdad emocional en medio del desorden, encontrar

el hilo del alma aunque los capítulos no vayan en orden.

Y lo más divertido…

Descubrir cosas nuevas de mí en cada escena y reírnos

en medio de lo intenso.

La segunda temporada de Doc será…

Más profunda, más incómoda… y por eso, más humana.

Mi personaje de Julia Jasso se parece a mí en…

La fuerza con la que ama, y en esa forma de no rendirse

aunque duela.

Esta mañana me desperté…

Agradecida, y con ganas de entender un poquito más la vida.

La mayor locura que he hecho por amor…

Creer, incluso cuando no había garantías.

El poemario que estoy escribiendo es sobre…

El amor, el tiempo, y esas cosas invisibles que nos sostienen sin hacer ruido.

Lo que siempre extraño de Lima…

Su caos con alma, mi gente, y esa sensación de casa que no se explica.

El mejor consejo que le daría a mi yo de quince años…

Todo va a tener sentido, confía más en ti.

Le tengo fe a…

Los procesos, a Dios, y a lo que crece despacio.

El jazz significa para mí…

Libertad con estructura, como la vida cuando fluye.

La fama sirve para…

Abrir puertas, pero nunca para definirme.

Mi héroe favorito de ficción…

El que duda, pero igual sigue.

El mejor recuerdo de la novela El secretario…

La complicidad, las risas largas y sentir que todo estaba

pasando por primera vez.