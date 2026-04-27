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Stephanie Cayo
Foto: cortesía Lucía Arana / PR Alexander Cubillos
abril 27, 2026
Cultura Cine y TV

Stephanie Cayo: “La vida es aprender a sostener lo invisible”

La actriz peruana Stephanie Cayo, protagonista de Doc, la serie médica que triunfa en Netflix, se animó a responder el cuestionario Diners.
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Entre la intensidad de un set médico y la introspección de la escritura, Stephanie Cayo atraviesa uno de los momentos más personales de su carrera. Protagonista de Doc, la actriz peruana responde el cuestionario Diners con una mezcla de honestidad, sensibilidad y búsqueda interior. Habla del amor, la fe, el caos de Lima y ese impulso persistente de entender la vida, incluso cuando no sigue un orden claro.

Stephanie cayo
Retrato de Stephanie Cayo. Foto: cortesía Lucía Arana / PR Alexander Cubillos

(Le puede interesar: 14 inspiradoras reflexiones de Natalia Ponce de León sobre el perdón y la resiliencia)

El mayor reto en la serie Doc ha sido…

Sostener la verdad emocional en medio del desorden, encontrar
el hilo del alma aunque los capítulos no vayan en orden.

Y lo más divertido…

Descubrir cosas nuevas de mí en cada escena y reírnos
en medio de lo intenso.

La segunda temporada de Doc será…

Más profunda, más incómoda… y por eso, más humana.

Mi personaje de Julia Jasso se parece a mí en…

La fuerza con la que ama, y en esa forma de no rendirse
aunque duela.

Esta mañana me desperté…

Agradecida, y con ganas de entender un poquito más la vida.

La mayor locura que he hecho por amor…

Creer, incluso cuando no había garantías.

El poemario que estoy escribiendo es sobre…

El amor, el tiempo, y esas cosas invisibles que nos sostienen sin hacer ruido.

Lo que siempre extraño de Lima…

Su caos con alma, mi gente, y esa sensación de casa que no se explica.

El mejor consejo que le daría a mi yo de quince años…

Todo va a tener sentido, confía más en ti.

Le tengo fe a…

Los procesos, a Dios, y a lo que crece despacio.

El jazz significa para mí…

Libertad con estructura, como la vida cuando fluye.

La fama sirve para…

Abrir puertas, pero nunca para definirme.

Mi héroe favorito de ficción…

El que duda, pero igual sigue.

El mejor recuerdo de la novela El secretario…

La complicidad, las risas largas y sentir que todo estaba
pasando por primera vez. 

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