Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Natalia Ponce Perdón
Foto: Revista Diners
marzo 26, 2026
Arte y Libros Cultura

14 inspiradoras reflexiones de Natalia Ponce de León sobre el perdón y la resiliencia

La activista bogotana, que acaba de lanzar un curso digital gratuito sobre el perdón, respondió el cuestionario Diners.
POR:
Revista Diners
Revista Diners
Getting your Trinity Audio player ready...

En un país que aún aprende a sanar sus heridas, la voz de Natalia Ponce de León se levanta como un recordatorio de que el dolor también puede transformarse en propósito. Activista, símbolo de resiliencia y ahora creadora de un curso digital gratuito sobre el perdón, responde el cuestionario Diners con reflexiones que atraviesan lo íntimo, lo político y lo profundamente humano.

Natalia Ponce Perdón
Natalia Ponce de León y las reflexiones sobre el perdón y la resiliencia

(Le puede interesar: «Errancia en el país del olvido»: dieciocho piezas para pensar en la memoria del país)

Perdonar lo imperdonable es…

Un acto de amor propio y coraje.

Mi mayor lección en la vida…

Convertir el dolor en un propósito.

Colombia necesita perdonar para…

Reconciliarnos y avanzar como el país bello que somos. 

Haber logrado una ley con mi nombre significa…

Un paso muy grande para Colombia. Con esta ley se busca proteger la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. 

Lo más retador de haber creado a la heroína Kaia…

Más que retador, fue un proceso muy lindo de aceptar mi nueva identidad y amarme por la mujer que soy. 

El mejor consejo que me han dado…

Vísteme despacio, que tengo afán. Es una frase atribuida a Napoleón Bonaparte.

Mi mayor extravagancia…

Mis excéntricas y bellas cicatrices.

La resiliencia es…

Abrazar la adversidad y salir victorioso, y además con un aprendizaje.  

Les tengo fe a…

A Dios, a la ciencia, a la medicina y a la justicia. 

No esperen de mí…

El papel de víctima ni que me quede callada.

La canción que siempre me salva es…

Losing my religion, de la agrupación estadounidense R.E.M.

Mi escritor favorito…

Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido.

Mi mayor temor…

Que me vuelva a dar herpes zóster en el nervio trigémino.

Mi héroe favorito de ficción…

Es una heroína: Jean Grey, Fénix, del Universo Marvel. 

La belleza es…

Una armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace, porque uno no puede dar de lo que no tiene.

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Cultura

Fin del mundo, masacre en una boda, y la comedia de Bradley Cooper: las tres películas recomendadas por Diners

Ryan Gosling protagoniza Proyecto Fin del Mundo. Además, una cinta de terror y la nueva película de Bradley Cooper.
  • Revista Diners
  • /
  • marzo 26, 2026
Natalia Ponce Perdón
Arte y Libros

14 inspiradoras reflexiones de Natalia Ponce de León sobre el perdón y la resiliencia

La activista bogotana, que acaba de lanzar un curso digital gratuito sobre el perdón, respondió el cuestionario Diners.
  • Revista Diners
  • /
  • marzo 26, 2026
Películas religiosas streaming
Cultura

Más que cine: 5 películas disponibles en streaming que son toda una experiencia religiosa

Estos son 5 títulos disponibles en streaming que usan lo religioso como pretexto para contar historias sobre poder, fe e identidad. Conózcalos.
  • Angie Quiroz
  • /
  • marzo 26, 2026
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas