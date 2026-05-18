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Bogotá se ha convertido en un escenario ideal para descubrir propuestas gastronómicas que van más allá de una simple comida. Desde rooftops con inspiración mediterránea hasta menús degustación que exploran sabores estacionales y parrillas argentinas que celebran la tradición, la ciudad ofrece experiencias capaces de transportar a los comensales a distintos rincones del mundo a través de cada plato. En esta selección, Privilegios Davivienda reúne tres propuestas únicas para disfrutar de la cocina, las vistas y los detalles que hacen de una salida a comer un verdadero viaje sensorial.

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1. El sabor del Mediterráneo

El restaurante Santorini ofrece vistas a Bogotá. Foto: cortesía del restaurante

En el restaurante Santorini, inspirado en los colores, sabores y paisajes del Mediterráneo, se tiene una vista privilegiada de Bogotá. Cada detalle de este rooftop está pensado para ofrecer una experiencia sensorial. Su carta es una combinación de ingredientes frescos y técnicas tradicionales con un toque contemporáneo. Las entradas ligeras se complementan entonces con platos principales contundentes.

En el caso de esta experiencia gastronómica, cada persona podrá escoger de entrada rabas fritas o queso brie apanado y stracciatella. De plato fuerte podrá elegir entre una cotoletta (milanesa) o mero en ghee. Para finalizar la experiencia, seleccione entre una torta densa de chocolate o el cheesecake de la casa.

El complemento para este viaje gastronómico es un coctel que puede ser un Negroni Góndola, un Martini di Olimpo o un Afrodita.

SANTORINI

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $197.000

PRIVILEGIOS: $157.600

2. Raíces y estaciones en siete pasos

Galenos, un restaurante que destaca por su pasión a la cocina. Foto: cortesía del restaurante

Galenos restaurante, ubicado en un octavo piso y desde donde se obtiene una panorámica increíble de Bogotá, se destaca por la pasión de sus dueños por la cocina, el deseo de revelar auténticos sabores y explorar las dimensiones del buen gusto. Privilegios Davivienda lo invita a vivir esta experiencia que transmite justamente ese espíritu, a cargo del chef Andrés Robayo.

El primer paso de este menú degustación incluye el coctel Oaxaca, en el que el mezcal se mezcla delicadamente con la gulupa y el coco. La siguiente estación de este recorrido de sabores y colores es el snack marrón, una tartaleta con puerros y trufa. La entrada, de color violeta, es un estacional de batata y betabel. Para el plato fuerte vienen tres pasos más: blanco, un mero con hinojos; amarillo, pollo y shiitakes con aligot, y verde, un cordero con especias silvestres.

El último paso de esta experiencia es el color ocre, un postre en el que se mezclan lo dulce y lo salado a partir del maíz.

GALENOS

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $270.000

PRIVILEGIOS: $188.800

3. Clásicos de La Cabrera

Parrilla Argentina de La Cabrera. Foto: cortesía del restaurante

La Cabrera, original parrilla argentina, tradicional casa de carnes que además de respetar la tradición y la esencia rinde tributo a la cultura culinaria del Río de la Plata, es sinónimo del buen asado argentino. Para lograr este objetivo, el restaurante, fundado por Gastón Rivera, creó un nuevo concepto en parrilla, que por supuesto tiene a la carne argentina como producto central, complementada con una particular forma de presentar sus guarniciones y su carta de postres.

El recorrido que se propone a las personas que llegan al restaurante, ubicado en la calle 69A # 5-19, tiene el objetivo de despertar sus sentidos, con aromas y sabores que producen una vivencia gastronómica única e inigualable.

Para la entrada de esta experiencia se puede elegir entre una empanada artesanal y una porción individual del chorizo especial de la casa. Las opciones de plato fuerte incluyen una porción personal, ya sea de asado de tira o de picanha, que se puede acompañar con guarnición de papas fritas, papas casco o puré de papa. Un flan casero o panqueques con dulce de leche son las opciones de postre.

Además de una copa de vino tinto Malbec, también se podrá elegir como bebida una botella de agua Manantial o una gaseosa.

LA CABRERA

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $384.666

PRIVILEGIOS: $207.500

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