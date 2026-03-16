La artista colombo – francesa Constanza Aguirre presenta en Bogotá la exposición Errancia en el País del Olvido, la cual fue realizada con una técnica mixta sobre papel con carboncillo, tinta, pastel y acrílico. Esta exposición esta compuesta por dieciocho piezas que exploran la relación entre el individuo, el trabajo, la memoria y el territorio. La muestra se va a exhibir desde el 20 de marzo del 2026 en la Alianza Francesa de Bogotá, en su sede Chicó.

Errancia en el País del Olvido

A través del contraste en blanco y negro, la autora captura la gestualidad de distintos oficios: trabajadores del campo, tejedores de sombreros, pescadores, carniceros, entre otros. Sin embargo, Aguirre no busca describir cada oficio de manera literal, las figuras aparecen sugeridas mediante movimientos o gestos.

Aguirre explica que su interés no está en la representación detallada del cuerpo, sino en la energía que transmiten los gestos. “No me interesa tanto el detalle del cuerpo. Me interesa más la expresión y el movimiento de las figuras. En Errancia, lo más descriptivo suelen ser las manos, porque son las que expresan el gesto del trabajo”

Exposición Errancia en el País del Olvido de Constanza Aguirre. Foto: Cortesía de Constanza Aguirre

Para Aguirre, el blanco y el negro no es solo una representación de dramatismo, sino que pueden simbolizar y hablar de la luz y de la vida. Es por esto que la técnica busca resaltar las diferentes tonalidades de negros.

Para la artista, la errancia es cuando las personas se ven obligadas a andar transitando de un lugar a otro sin tener un asiento fijo, abandonando su vida y su trabajo. En la nota de prensa, Aguirre comenta: “Errancia en el país del olvido tiene que ver con lo que ha ocurrido en Colombia durante mucho tiempo. La violencia ha sido tan permanente, tan constante, que casi se vuelve endémica. Por eso hablo del país del olvido: porque también existe una necesidad de olvidar para poder seguir viviendo y tener una perspectiva de vida más allá de las sombras.”

La trayectoria personal de la artista dialoga directamente con esta reflexión. Aguirre ha vivido durante décadas entre Colombia y Francia, una experiencia que describe como una “doble matriz” creativa. Esa condición le ha permitido observar los conflictos del país desde la distancia, pero también mantener un vínculo constante con los contextos sociales y culturales que atraviesan su obra. Esta posición intermedia entre dos territorios ha influido tanto en los temas que aborda como en las soluciones formales que desarrolla en su trabajo.

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Exposición Errancia en el País del Olvido de Constanza Aguirre. Foto: Cortesía de Constanza Aguirre

Una trilogía sobre el individuo y la historia

Esta muestra artística está conformada por tres exposiciones en donde la artista reflexiona sobre la presencia del individuo dentro de la historia. El primer trabajo fue «Anonymous: desaparecidos aparecidos» en donde se representa la emergencia del individuo a través de rostros y presencias anónimas. La segunda exposición fue «Quieren carne de hombres» en donde se abordó el tema de la constitución de un pueblo en construcción. Y, por último, la artista cierra con «Errancia en el país del Olvido», en donde la artista vuelve a situar al individuo en el centro de la obra, pero ahora desde la acción de hacer y crear.

«La trilogía comienza con la emergencia del individuo: los anónimos que han sido invisibilizados por la historia. Luego aparece el colectivo, la idea de un pueblo en movimiento que toma en sus manos su proceso histórico. Y en la última parte vuelvo al individuo, pero desde la importancia del trabajo y de lo que cada persona crea dentro de su territorio», comenta la autora a la revista Diners.

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Exposición Errancia en el País del Olvido de Constanza Aguirre. Foto: Cortesía de Constanza Aguirre

La exposición llega a Bogotá

La exposición, presentada previamente en Francia y en la ciudad de Boston, llega ahora a Bogotá como uno de los eventos destacados del Mes de la Francofonía. Según la autora, “para mí era importante que la obra volviera a Bogotá y dialogara con distintos públicos. Me interesa que el trabajo circule y que pueda generar conversación con estudiantes y con la gente.” La programación cultural también incluirá presentaciones musicales de los grupos ¡Ya Voy! y Brama, en una agenda que celebra la diversidad artística del mundo francófono y su diálogo con el contexto colombiano.

La exposición se inaugurará el 20 de marzo y permanecerá abierta al público hasta el 16 de mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Francofonía. El proyecto se integra a la programación cultural del Mes de la Francofonía, una iniciativa que busca promover el diálogo entre las culturas que comparten el francés como lengua de intercambio artístico y cultural.

FRANCOFONÍA 2026

20 de marzo 7:00 p.m. – Inauguración exposición Errancia en el país del olvido AFB Sede Chicó – Carrera 11 #93-40

21 de marzo 2:30 p.m. – Cine: Mary Anning / 5:00 p.m. – Concierto ¡Ya Voy!

27 de marzo 5:00–7:00 p.m. – Taller de improvisación y clown

28 de marzo 9:00 p.m. – Concierto Brama

Toda la programación, horarios, fechas e inscripciones en este enlace.

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