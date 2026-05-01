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En la vida existe una constante pregunta “¿Qué es la felicidad?”, “¿Dónde se consigue la famosa felicidad?”. Todos buscamos las respuestas, como si existiera algún manual mágico para saber cómo se debe vivir. Aunque no exista una respuesta concisa y precisa, existen «respuestas» de miles de pensadores, los artistas colombianos Monsieur Periné publican el álbum bautizado como: Instrucciones para ser feliz. Este es el álbum más reciente de la agrupación, se publicó el 30 de abril del presente año y cuenta con 19 canciones, que termina convirtiéndose en una curita para el corazón.

Portada del libro Instrucciones para ser feliz Catalina García y Santiago Prieto, mejor conocidos como Monsieur Periné. Foto: cortesía de Sony Music Colombia

La reconocida banda Monsieur Periné publican su quinto álbum de estudio, siendo éste uno de los más comerciales y más experimental de la trayectoria de los artistas. Catalina García y Santiago Prieto son unos artistas reconocidos por su vibra caribeña y profundas letras. Su huella musical es bastante rítmica, mezclando, por lo general pop latino, jazz y música caribeña. Instrucciones para ser feliz es un álbum que toca la fibra de sus oyentes porque quién no se ha preguntado «¿cómo puedo ser feliz?».

Instrucciones para ser feliz

Con una estrategia en mano, este álbum cuenta con varias colaboraciones de reconocidos artistas que se sumaron al proyecto y aportaron su granito de arena, mezclando varios géneros que le aportan y suman a las instrucciones para ser feliz. Algunos de estos artistas son: Rawayana, Carlos Vives, Juliana, PJ sin Suela, Bebo Dumont, Piso 21, entre otros. La combinación de estos artistas consolidan el álbum con un mezcla llena de ritmo, vida y voces, ofreciendo nuevas perspectivas.

Instrucciones para ser feliz es un pedazo de arte que une voces y ritmos que sirven como homenaje a la creatividad y a sus tierras. A pesar de que el álbum se haya realizado entre Bogotá y Miami, se siente una cercanía y calidez. Sobre todo en el interludio, llamado «La Felicidad – Gabriel García Marqués», en donde se extrae una respuesta del reconocido escritor Gabriel García Marqués sobre la felicidad, creando un vínculo solido entre el arte, la literatura y la música.

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Este es un álbum que está hecho por colaboraciones, dicho por Santiago Prieto en el listening party. La agrupación manifiesta que es un álbum que funciona como un homenaje a la creación. Sin embargo, más allá del concepto, surge una pregunta inevitable: ¿realmente se puede enseñar a ser feliz? El álbum parece moverse más en el terreno de la intuición que de la respuesta concreta. No ofrece fórmulas, pero sí momentos. Momentos que, entre ritmos tropicales, letras suaves y colaboraciones estratégicas, buscan recordarle al oyente que la felicidad puede ser fragmentaria, efímera y, sobre todo, compartida.

¿Realmente se puede compartir sobre la felicidad? Monsieur Periné ofrece 19 “instrucciones” para ser feliz. Estas van desde su experiencia y sus aprendizajes como el tener que desacelerar, el buscar no dejar de sentir mariposas, el descubrir personas fenomenales, el siempre sacar el tiempo para soñar y otros aprendizajes que han enriquecido el álbum. Sin embargo, este álbum es un recordatorio de que en las pequeñas cosas de la vida, en las cosas que damos «por hechos» están las verdaderas instrucciones para ser felices y cada uno tiene el poder de crearlas.

Con canciones como Tiempo Pa´Soñar, Girasoles de Papel, Cámara Lenta, Al Cien, El Avión, entre otras «instrucciones», Monsieur Periné construye un relato sonoro que no pretende responder de forma definitiva qué es la felicidad, sino más bien acompañar su búsqueda. Instrucciones para ser feliz se aleja de cualquier fórmula rígida y, en cambio, propone una experiencia emocional donde cada canción funciona como un fragmento, una pausa o un recordatorio de lo esencial.