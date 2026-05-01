El Alternativa Film Festival ya tiene ganadores: ¿Quiénes son y cuáles son las películas?

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La tercera edición del Alternativa Film Festival llegó a su fin y dejó cinco películas ganadoras. Cinco historias que representan lo mejor del cine hecho en el sur global, ese término amplio que básicamente significa: películas que no vienen de Hollywood ni de Europa occidental.

Después de nueve días de programación en Medellín que incluyeron proyecciones, cine al aire libre y tres días de Industry Days, el festival logró reunir a más de 10.000 asistentes y presentar 36 películas de América Latina y Asia. El último punto en la agenda fue la noche de clausura y premiación en el Orquideorama del Jardín Botánico, donde cineastas, miembros del jurado, comité de selección, prensa e invitados se reunieron para ver quién se llevaba qué.

A los ganadores se les entregó la estatuilla, además de un estímulo económico que va entre 10.000 y 20.000 dólares. Pero, ¿quiénes son y cuáles son sus películas? A continuación, se los presentamos.

(Para leer más: Alternativa Film Festival 2026: estas son las 15 películas en competencia (Hay dos colombianas)

Alternativa Film Fest 2026: todos los ganadores

Foto: Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival

El festival entregó un total de 120.000 dólares en premios distribuidos en siete categorías. En largometrajes, los cinco ganadores fueron:

9-Month Contract, de Ketevan Vashagashvili (Georgia): Spotlight Award ($20.000)

A Useful Ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur): Future Voice Award ($20.000)

Cutting Through Rocks, de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni (Irán, Catar, Chile): Alter Award ($20.000)

Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Malasia, Alemania): Nativa Award ($20.000)

Runa Simi, de Augusto Zegarra (Perú): Focus Award ($20.000)

En la categoría de cortometrajes latinoamericanos, los dos premios de 10.000 dólares cada uno fueron para Blue Heart de Samuel Suffren (Haití, Francia) y Casa Chica de Lau Charles (México). El jurado también otorgó una mención honorífica a Present in the Big Events de Pamela Andrea Martínez Barrera (Panamá, Venezuela).

Runa Simi: la ganadora de América Latina

Foto: Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival

El Focus Award, el reconocimiento dedicado a América Latina, se quedó en manos de Augusto Zegarra, quien emocionó al festival con Runa Simi. Un documental sobre un sueño imposible: pedir a Disney los derechos de El Rey León para doblar la película en quechua.

Protagonizada por Fernando Valencia y su hijo Dylan, es un relato de esperanza y resistencia. Fernando, de Cusco, siempre fue un aficionado al doblaje y aprendió todo lo necesario para doblar clips de películas populares de Hollywood al quechua. Su trabajo se hizo viral, escaló, y luego creó su propio estudio, hizo castings, entrenó a otros actores y dobló películas completas.

Los pueblos de habla quechua son una de las poblaciones indígenas más grandes de América. Son entre 10 y 13 millones de personas; sin embargo, la lengua está amenazada de desaparecer. El relevo generacional, la prevalencia del castellano y la falta de sentido de arraigo por la lengua propia son algunos de los factores que amenazan su supervivencia. Pero el plan de Fernando es que no sea así, por muy imposible que parezca que Disney diga que sí.

Esta travesía es lo que vemos en el documental. Un relato que también está atravesado por una historia familiar. La mano derecha de Fernando es su hijo Dylan, y su familia son sus principales fans. Como León y cría, vemos a Fernando y Dylan doblando juntos, subiendo montañas, celebrando, llorando. La película nos hace ser testigos de lo imposible, pero también del milagro del cine.

África: la próxima sede

Foto: Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival

Durante el cierre también hubo espacio para noticias. Acompañada de Arsen Tomsky, fundador y CEO de inDrive, la directora del festival Liza Surkova anunció que la próxima edición del evento se realizará en África. Las dos ediciones anteriores pasaron por Yogyakarta, Indonesia, y Almaty, Kazajistán. Ahora Medellín. Y el impulso nómada del festival llegará a un nuevo continente. Los detalles específicos sobre ciudades y fechas siguen siendo desconocidos, pero por ahora el anuncio marca un nuevo punto en el mapa.

Pero las novedades no quedan ahí. También se anunció la llegada del Alternativa Film Festival: Bogotá Edition, el eco del festival que llega a la capital. Del 1 al 10 de mayo se podrán ver en la Cinemateca de Bogotá nueve películas de la Selección Oficial 2026, entre ellas La hija del Cóndor, Queer as Punk, Cutting Through Rocks y Belén, la recién ganadora del Goya que además fue la película inaugural de esta edición del festival.

Esta edición del AFF convirtió a Medellín en sede del cine de impacto. Historias de género, identidad, territorio y naturaleza contadas desde nuevas miradas que buscan hacer arte que genere emociones y que, a la vez, resuenen.

Si quiere programarse con las proyecciones en Bogotá o seguir la pista al cine del Sur Global, siga al festival en sus redes sociales o sitio web alternativa.film



