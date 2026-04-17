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El Festival Buena Onda vuelve a Bogotá. El teatro de improvisación es una forma de arte escénico en la que los actores crean historias, diálogos y personajes en tiempo real, sin que exista previamente un guion ni ensayos. Es un arte espontáneo e irrepetible: lo que sucede en escena ocurre una sola vez y no hay forma de replicar su autenticidad. Estas piezas son el resultado de un esfuerzo colectivo, en el que no hay un autor ni un director definidos. Del 16 al 24 de mayo de este año, Bogotá se inundará de buenas vibras con la tercera edición del Festival Internacional de Improvisación Teatral Buena Onda.

“Buena onda es algo que se siente: una energía acogedora, un lugar cómodo e inspirador; flexible, generoso y muy vivo. Ese es el espíritu del proyecto del que quiero ser parte”, comenta Daniel Orrantia, fundador del festival, en una entrevista con la revista Diners. “Le di muchas vueltas al nombre y, un día, simplemente apareció. Pensé: esto es. Suena al lugar donde quiero estar y al lugar que quiero ayudar a crear: un lugar Buena Onda”.

En esta edición, el Festival Buena Onda se fortalece gracias al respaldo de importantes instituciones internacionales, entre ellas la Embajada de España en Colombia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como Consultoría Cultural y Científica, entidades que impulsan proyectos culturales, científicos y de cooperación en distintos territorios.

A este apoyo institucional se suma una sólida red de aliados clave dentro de la escena local, quienes aportan desde distintas disciplinas y espacios al desarrollo del evento. Entre ellos se encuentran Tribu Art Club, Vaquero Robot Central de Contenidos, Tras Escena, Otro Teatro, Teatro R101 y El Quinto Pulgar, organizaciones que, desde su experiencia y trayectoria, contribuyen a consolidar una programación diversa, dinámica y conectada con las nuevas narrativas culturales.

Cómo nace el Festival Internacional de Improvisación Teatral Buena Onda

Este festival surgió en 2024 gracias a la creatividad, iniciativa y entusiasmo del colombiano Daniel Orrantia, con la colaboración de Felipe Rozo y Romina Coccio, quien “ha sido un motor esencial: no solo acompañando, sino impulsando activamente que la idea creciera, se organizara y encontrara su lugar”. El objetivo de estos entusiastas del teatro fue crear un espacio para la creación, el intercambio artístico y la experimentación escénica. Con dos ediciones realizadas y una tercera en camino, es posible evidenciar el crecimiento y los logros alcanzados desde sus inicios.

“Queremos expandir su alcance involucrando a más regiones de Colombia, invitando a más artistas internacionales y activando distintos teatros y espacios de la ciudad. También buscamos fortalecer los espacios de laboratorio, ampliando las posibilidades de investigación y creación dentro de la improvisación”, menciona Orrantia.

En 2025, en su segunda edición, el festival traspasó fronteras al atraer a un nuevo público internacional. De igual forma, esto ayudó a fortalecer la relación con el público que ya tenía. De cara al futuro, los organizadores proyectan la cuarta edición en 2027 con el apoyo de Cocrea. “Lo cual abre una nueva etapa y, al mismo tiempo, plantea retos importantes. La edición de este año ha sido fundamental para consolidar equipos y desarrollar sistemas que nos permitan sostener un festival de mayor escala, como el que proyectamos”, comenta Daniel Orrantia.

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Tercera edición del Festival

Logo del Buena Onda Fest. Foto: créditos a la página web de Buena Onda Fest

Esta tercera edición del festival se realizará del 16 al 24 de mayo en Bogotá. El evento busca reunir a artistas de más de cinco países y propiciar una mayor interacción con el público alrededor de la experimentación escénica y la cocreación. “Nuestra meta es posicionar a Colombia como un referente en esta técnica, al punto de que artistas y públicos de distintas partes del mundo vengan a ser parte de sus funciones, talleres y encuentros”, afirma Orrantia.

Se trata de un encuentro internacional que promueve el intercambio cultural entre los países invitados. En esta edición participarán España, Argentina, México, Estados Unidos y Austria, junto a artistas locales, lo que dará lugar a espectáculos únicos, creados en tiempo real y, por su naturaleza, irrepetibles.

“Para mí, en la improvisación no existe el error, pero tampoco la perfección. Cada escena es un proceso en constante construcción: siempre puede mejorar, incluso transformarse”, comenta el artista.

Los invitados harán parte de funciones, talleres y actividades de creación colectiva, que se desarrollarán en tres sedes principales de la ciudad: el Teatro R101 (calle 70A #11-29), un espacio dedicado al desarrollo disciplinado de jóvenes interesados en las artes escénicas; El Quinto Pulgar (calle 74 #22-80), enfocado en la creación de espacios inclusivos para la improvisación y la formación; y Tribu Art Club (carrera 52 #106-25, Suba), una casa cultural orientada al entrenamiento artístico.

Durante el festival se podrán presenciar espectáculos inéditos que nacen del encuentro entre artistas. No solo se trata de interpretar, sino de crear en cada función. Para esta edición se conformaron dos equipos integrados por improvisadores colombianos y mexicanos, lo que potencia el intercambio creativo en escena.

La programación incluye más de 14 eventos culturales, entre talleres y presentaciones. Los organizadores apuestan por una oferta que la ciudad no ha visto antes, con propuestas que han recorrido escenarios internacionales y que llegan por primera vez al país. Este itinerario se puede consultar en la página web del festival y como menciona Daniel Orrantia: «Ven y descubre un tipo de teatro que solo existe en el presente: un proceso vivo que se construye con todos los que están ahí, en un momento único e irrepetible.»