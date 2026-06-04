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La memoria, el olvido y la transformación del patrimonio cultural se convierten en el eje de DO YOU REMEMBER DO YOU NO I DON’T, la nueva creación del compositor y director alemán Heiner Goebbels, que tendrá su estreno mundial en Bogotá. Concebida especialmente para el Teatro Colón (calle 10 #5-32) y desarrollada junto a músicos, performers y artistas vinculados a Colombia, la obra tendrá funciones los días 4 y 5 de junio de 2026 a las 7:30 p. m. Las entradas están disponibles a través de la página oficial de Tu Boleta.

La obra convierte vestuarios, escenografías, archivos y materiales recuperados de la historia reciente del teatro y la ópera en una experiencia escénica donde el sonido, la imagen y el movimiento dialogan para dar una nueva vida a objetos que parecían destinados al olvido.

En conversación con el director Heiner Goebbels y con el productor artístico y curador Santiago Gardeázabal, conocimos la inspiración, el origen y el significado detrás del nombre de la obra.

¿Cómo fue el proceso de creación de esta obra?

Heiner Goebbels: No está terminada. Aún nos quedan dos días. Hemos trabajado a partir de improvisaciones y creo que ya intenté explicar un poco mi método de trabajo con objetos provenientes de la historia del teatro. En este caso trabajamos con materiales, con telones, y exploramos cómo utilizarlos en un nuevo contexto que amplía el significado de los objetos. Lo que buscamos, en realidad, es estimular la imaginación más que mostrar imágenes específicas.

Ese es, en parte, mi proceso de trabajo. Lo mismo ocurre con la música: intento evitar las formas convencionales de entenderla y, en cambio, crear sonidos en otro nivel.

Bailarines y músicos ensayando para la obra de Heiner Goebbels. Foto: Cortesía del TOCTALK

Santiago Gardeázabal: Para nosotros es un privilegio contar con un maestro como Heiner Goebbels, una figura tan vanguardista y creativa. No solo como creador de piezas expositivas y obras para las artes escénicas, sino también como un gran teórico del teatro, las artes escénicas y el teatro musical.

Muchas veces, un telón se pinta para una obra y, en cierto modo, se convierte en el actor principal: aparece nuevo, recién pintado, representando una montaña maravillosa o unos árboles magníficos. Se utiliza durante una temporada de funciones de ópera y luego se descuelga, se dobla y termina guardado en algún depósito durante 20, 30 o incluso 40 años. Y, lastimosamente, en nuestro país no siempre cuidamos ese tipo de patrimonio.

Ahí es donde, justamente, el maestro y yo tenemos una pequeña diferencia de perspectiva. Yo soy más romántico frente a estas cosas, mientras que él tiene una mirada más práctica. Toma esos elementos, los vuelve a poner en escena y los recrea sin esa carga romántica que yo todavía les atribuyo. Lo que hace es reciclar esas escenografías y darles una nueva vida, permitiendo que los objetos hagan cosas para las que originalmente no fueron concebidos.

¿Qué rol tiene la improvisación?

Heiner Goebbels: Todo lo que ven ha sido creado por los bailarines. Todo lo que escuchan ha sido creado por los músicos. Yo solo acompaño el proceso.

Mi papel consiste en estructurarlo y recoger las ideas. Pero, en realidad, aquello que ellos descubren a través de las improvisaciones es lo que mostramos y aquello a partir de lo cual construimos la pieza.

¿En qué momento sientes que una exploración creativa se convierte realmente en una obra de arte?

Heiner Goebbels: Esa es mi vida. Pero, al mismo tiempo, dentro de cada proceso tengo que volver a descubrirlo con cada objeto, con cada bailarín y con cada músico. Tengo que empezar de nuevo cada vez, porque necesito estar libre de ideas preconcebidas.

¿Qué lo motivó a desarrollar este proyecto en Colombia?

Heiner Goebbels: Fue una invitación. Una invitación muy generosa que me permitió trabajar con bailarines y músicos de una cultura diferente, de otra parte del mundo, con experiencias distintas y tradiciones distintas. Y de eso solo puedo aprender.

¿Cómo fue el proceso para convertir estos objetos en los protagonistas de la obra?

El equipo de bailarines tuvo un rol importante a la hora de crear la obra. Foto: Cortesía del TOCTALK

Heiner Goebbels: En realidad, los objetos se convierten en los protagonistas. No son los intérpretes quienes ocupan el papel principal; ellos nos presentan los objetos de una manera nueva.

Y no se trata de que alguien tenga un solo destacado o sea la figura más importante. Todos contribuimos juntos para crear un material que pueda estimular la imaginación del público.

Santiago Gardeázabal: Había un momento en el que pensábamos en las campañas políticas, cuando aparecen las vallas y toda esa publicidad. Luego se acaba la campaña y, años después, uno termina viendo en algún pueblito una casa cuyo techo está hecho con una de esas vallas de un presidente de hace veinte años. Entonces uno piensa: qué curioso que esa valla haya terminado convertida en un techo y que, en realidad, haya tenido una vida más útil ahí que durante los diez días que estuvo instalada como publicidad.

Acá pasa algo parecido. Los telones y ciertos elementos terminan cobrando una segunda vida. En la historia de la ópera en Colombia no existe un seguimiento muy detallado de esos materiales. Habría que hacer una especie de inventario para saber qué existe, a qué ópera perteneció, quién lo tiene y dónde está guardado.

Pero después, de una manera un poco distópica, empezamos a trabajar con inteligencia artificial. Comenzamos a hacer dibujos entre nosotros, casi como un juego, imaginando cómo se vería el telón del Teatro Colón en un barrio de reciclaje en Bogotá o cómo un telón, como el de la maestra Beatriz González en el Teatro Santander de Bucaramanga, podría convertirse en la lona de un carrito de balineras.

Cuando empezamos a observar esas imágenes generadas con inteligencia artificial, nos dimos cuenta de que esos elementos tenían nuevas posibilidades como materia. A partir de ahí comenzó la exploración con los bailarines y los músicos, y fue así como surgió esta creación.

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¿Y cómo se articulan la música, los objetos y la puesta en escena dentro de la obra?

Heiner Goebbels: Junto con los músicos. Improvisamos, buscamos cosas que funcionen, las modificamos y yo les doy algunas indicaciones. Les propongo algunas ideas o puntos de inspiración. Pero, en esencia, la creación surge de los propios músicos.

El equipo de bailarines estirándose. Foto: Cortesía del TOCTALK

El título parece dialogar entre la memoria y el olvido. ¿Qué buscaban representar con él?

Santiago Gardeázabal: Es muy lindo que preguntes eso, porque realmente tiene que ver con un artista llamado Heiner Müller, autor del texto Paisaje con argonautas. Como decía hace un momento, en un país como Colombia el olvido nunca es neutral. Cada vez que la memoria es reemplazada por el miedo, o cuando las simplificaciones radicales comienzan a volverse seductoras, surgen riesgos importantes.

Precisamente por eso Heiner Müller sigue siendo relevante. Para él, toda amnesia histórica es una preparación silenciosa para la repetición de aquello que una sociedad no quiso comprender.

Si la historia se repite, entramos en un riesgo total.

¿Qué puede esperar el público de esta obra?

Heiner Goebbels: Algo que no han visto antes.