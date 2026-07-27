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La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, encargada de abrir la pasarela de Colombiamoda, responde el Cuestionario Diners.
Foto: Cortesía archivo de MAZ
julio 27, 2026
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Manuela Álvarez: La diseñadora que inaugura Colombiamoda responde el Cuestionario Diners

La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, encargada de abrir la pasarela de Colombiamoda, responde el Cuestionario Diners.
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La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, encargada de abrir la pasarela inaugural de Colombiamoda el próximo 27 de julio, se animó a responder el cuestionario Diners.

Abrir la pasarela de Colombiamoda significa… 

La validación de muchos años de trabajo.

Oh My Heart es… 

Una oda a la resiliencia y al corazón humano.

La moda sostenible es…

Coherencia, trazabilidad y respeto.

El mayor reto al diseñar el traje oficial de la selección Colombia fue… 

Encontrar el equilibrio entre la artesanía y la sastrería contemporánea.

El día en que me enteré de que una prenda mía estaría en la colección permanente del  Museo Victoria y Alberto de Londres… 

Lloré, bailé y confirmé que el trabajo bien hecho puede trascender generaciones.

Mi look favorito… 

Total black, botas y riñonera cruzada.

Mi mayor lección en el Instituto Marangoni… 

Aprender a escuchar mi propia voz.

La canción que siempre me salva es… 

Raíz, de Bomba Estéreo. Y cuando necesito volver a mí, el álbum Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons.

El verdadero éxito es… 

Vivir de lo que uno ama, con libertad y construyendo en comunidad.

El mejor recuerdo de mi niñez… 

Los rallies, las motos y la naturaleza con mis hermanos.

Mi héroe favorito de ficción… 

Los antihéroes… y Moana. Sé que no tiene mucho sentido, pero ambos me encantan.

La mayor locura que he hecho por amor…

Cruzar un océano para descubrir qué pasaba cuando una historia que llevaba meses creciendo a la distancia, se encontraba cara a cara.

Me arrepiento de… 

Haber tardado demasiado en irme de algunos lugares y de algunas relaciones.

La belleza es…

Encontrar profundidad donde otros no la ven. 

( Le puede interesar: De animación a realidad: Moana se conecta de nuevo con el océano )

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