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Aunque los clubes de lectura de estrellas del entretenimiento parecen un fenómeno reciente, lo cierto es que se pueden rastrear primeros rastros de estas iniciativas en la década de 1990, cuando la popular presentadora estadounidense Oprah Winfrey dedicó un segmento de su talk show a sus novelas recomendadas. Sin embargo, hoy en día, quizá el máximo referente son los libros recomendados por Dua Lipa en Service95.

Durante los 15 años que duró este club, Winfrey recomendó 70 libros, incluidos Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera de nuestro Nobel de literatura Gabriel García Márquez e Hija de la fortuna, de la chilena Isabel Allende.

Esta tendencia de recomendaciones literarias ahora ha cautivado a actrices como Reese Witherspoon, que fundó en 2017 un club enfocado en libros escritos por mujeres; Dakota Johnson, que en su TeaTime Book Club se centra en la ficción contemporánea, y Natalie Portman, quien se enfoca en historias de conexión interior a través de libros de no ficción y de memorias.

En esa corriente, una figura se ha destacado por su amor por la literatura latinoamericana: la cantante británica Dua Lipa, que comenzó en 2021 con Service95, un club que se ha convertido en una estrategia transmedia que incluye artículos, entrevistas en YouTube con autores y podcasts.

“No hay reglas a la hora de elegir los libros que lee Dua”, asegura el club, por el que han pasado célebres escritoras como la canadiense Margaret Atwood, la irlandesa Claire Keegan, autora de la aclamada novela corta Cosas pequeñas como esas, y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

A continuación, una selección de las novelas latinoamericanas que ha recomendado Dua Lipa en Service95 y en sus redes sociales.

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Latinoamérica en los libros recomendados por Dua Lipa

‘Fortuna’, de Hernán Díaz

Con apenas dos libros publicados, el escritor argentino Hernán Díaz, que está afincado en Nueva York, se ha convertido en uno de los grandes renovadores de la literatura de los últimos años. Con A lo lejos (Impedimenta), un western demoledor que tiene como protagonista al ‘Halcón’, un joven inmigrante sueco, y Fortuna (Anagrama), un ingenioso caleidoscopio que describe la avaricia de los banqueros estadounidenses, Díaz configuró una suerte de saga sobre el nacimiento de la potencia económica de Estados Unidos a partir de la fiebre de oro del Lejano Oeste y del vértigo financiero de Wall Street.

Dua Lipa invitó a Díaz a Service95 para hablar sobre Fortuna, que ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2023. “Es absolutamente adictivo y claramente no soy la única que lo ama, porque Barack Obama lo escogió como uno de sus libros favoritos de 2022”, aseguró Lipa sobre Fortuna.

El libro tiene como protagonistas al magnate financiero Benjamin Rask y a su esposa, Helen. A través de varias versiones de las vidas de estos personajes, Díaz logra plasmar cómo la avaricia puede corromper no sólo el alma de una persona, sino de todo un país.

‘La hija única’, Guadalupe Nettel

En 2014, la mexicana Guadalupe Nettel ganó el Premio Herralde de Novela que otorga la editorial Anagrama por Después del invierno, una conmovedora y, a la vez, delirante radiografía de las relaciones amorosas a través de los personajes de Claudio, un cubano que vive en Nueva York, y Cecilia, una mexicana que vive en París.

Con esa pluma incisiva, Nettel siguió creando historias aclamadas como la de la novela La hija única (Anagrama), que se lanzó en 2020 y que se centra en tres mujeres enfrentadas a la maternidad. Para la cantante británica, este libro es a la vez inspirador y desgarrador, a menudo al mismo tiempo. “En el fondo, es una historia sobre las muchas formas diferentes de ser una familia y me hizo reflexionar sobre el gran honor que es cuidar a alguien a quien realmente amas”, aseguró Lipa.

‘No es un río’, Selva Almada

En una entrevista en video, en la que debió revelar lo que llevaba en su cartera, Dua Lipa contó que siempre carga dos libros resguardados allí y muchos más en su maleta. En aquella ocasión, uno de los volúmenes era No es un río, de la argentina Selva Almada.

Esta enigmática novela corta, fiel a ese estilo punzante y simbólico de Almada, retrata el viaje de Enero y el Negro, quienes llevan de pesca a Tilo, hijo adolescente de su amigo muerto. El río estaba poblado de bichos y peces y también de fantasmas del pasado y asechanzas del presente.

No es un río es la tercera parte de la Trilogía de varones, que se complementa con El viento que arrasa y Ladrilleros. Almada, además, lanzó recientemente su nueva novela, Una casa sola, otro relato lleno de sombras y peligros.

‘Los peligros de fumar en la cama’, Mariana Enríquez

El año pasado, para la temporada de Halloween, Service95 publicó en Instagram un listado de recomendaciones que iban del horror al thriller psicológico. En la lista sobresalía Los peligros de fumar en la cama, el compendio de cuentos de la argentina Mariana Enríquez, una de las autoras más destacadas de ese género en nuestro continente.

“Este libro presenta 12 relatos inquietantes ambientados en Buenos Aires y sus alrededores, que a menudo se centran en mujeres y niñas que experimentan sucesos sobrenaturales entrelazados con los traumas de la historia argentina”, aseguraba la publicación sobre este libro de Enríquez, que también ganó el Herralde en 2019 con Nuestra parte de noche.

‘Cien años de soledad’, Gabriel García Márquez

La cantante británica también cayó bajo el hechizo del realismo mágico de Gabriel García Márquez. En septiembre de 2023, Lipa destacó como su recomendado del mes a una de las obras cumbres de Gabo, Cien años de soledad, que calificó como una novela irresistible.

“Me fascinaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo da vueltas y se balancea en el pueblo ficticio de Macondo. Es cierto que, en ocasiones, tuve que orientarme entre los numerosos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderme y sucumbir a la maestría narrativa de Gabriel García Márquez es parte del encanto de esta historia épica”, aseguró.

La página web de Service95 ha dedicado varias publicaciones al Nobel colombiano, que aparece también con El otoño del patriarca en un listado sobre diez libros y películas que capturan las complejidades de la agitación política. En esta selección también está otro autor del Boom latinoamericano, el peruano Mario Vargas Llosa, con La fiesta del chivo, su extraordinaria novela sobre la caída de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

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