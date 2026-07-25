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Mientras las grandes casas de moda del mundo redefinen el lujo en torno a la autenticidad, la trazabilidad y el diseño con identidad, Colombia quiere demostrar que su mayor ventaja competitiva no está en producir más, sino en crear distinto. Bajo esa premisa, este lunes comienza oficialmente Colombiamoda 2026, una edición que marca un punto de inflexión para el principal encuentro de la industria en el país. Por primera vez, la plataforma se extiende durante siete días y transforma a Medellín en una ciudad dedicada a la moda, con 33 pasarelas, más de 140 eventos, compradores de medio centenar de países y una programación que integra diseño, negocios, bienestar, gastronomía y cultura.

El cambio responde a una apuesta de largo plazo de Inexmoda: dejar de pensar Colombiamoda como una feria para consolidarla como una auténtica semana de la moda de alcance internacional. «No podemos competir por precio; podemos competir por eso que nos hace únicos», afirma Sebastián Díez, director general de Inexmoda. Esa idea resume el concepto que atraviesa esta edición —Uniqueness is the New Luxury— y que busca posicionar la creatividad, los saberes artesanales y el diseño colombiano como el verdadero diferencial frente a los mercados globales.

La revista Diners converso con Sebastián Díez, esto nos contó.

¿Qué es lo que más le sorprende hoy de la moda colombiana?

Lo que más me sorprende es la diversidad creativa que tiene Colombia. Es, al mismo tiempo, nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor reto. Quien ha recorrido el país entiende que somos tan diversos culturalmente como creativamente y también empresarialmente. Todos los días aparecen marcas nuevas, propuestas distintas, modelos de negocio diferentes y una enorme riqueza de técnicas y saberes.

En casi quince años trabajando en este sector nunca había visto un momento con tanta creatividad. Tenemos abundancia de emprendimientos y de talento, pero ahora el desafío es encontrar el lugar de toda esa diversidad en el mundo. No todas las propuestas son para todos los mercados y nuestro trabajo consiste precisamente en conectar cada una con el consumidor adecuado.

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Sebastián Díez: "No podemos competir por precio; competimos por lo que nos hace únicos"

¿Dónde están hoy las mayores oportunidades para las marcas colombianas en el mercado internacional?

Colombia tiene una característica muy particular: posee una oferta para todos los segmentos de la industria. Tenemos empresas capaces de desarrollar producción a gran escala, marcas comerciales muy consolidadas, propuestas de nicho con alto valor agregado y diseñadores de autor con una identidad muy fuerte.

Esa diversidad hace que distintos mercados se interesen por Colombia por razones diferentes. Hay quienes buscan capacidad productiva, otros buscan diseño y otros encuentran aquí propuestas únicas que no existen en ningún otro lugar. La oportunidad está en entender qué mercado corresponde a cada marca y lograr que esas empresas puedan crecer internacionalmente.

En varias ocasiones usted ha dicho que Colombia debe hablar más de “signature” que de lujo. ¿Cuál es la diferencia?

El concepto tradicional de lujo está cambiando en todo el mundo. Para nosotros, en Inexmoda, el lujo está en aquello que nos hace únicos. Por eso hablamos de Uniqueness is the New Luxury.

No podemos competir por precio ni por costos de producción frente a otros países. Nuestra ventaja está en la diferenciación: en los tejidos, en el trabajo con comunidades, en la creatividad, en la identidad y en las historias que hay detrás de cada marca. Cuando hablamos de propuestas signature hablamos precisamente de marcas con una personalidad tan definida que pueden competir en los mercados más sofisticados del mundo.

¿Qué hace diferente a Colombiamoda frente a otras semanas de la moda de América Latina?

Nuestro objetivo nunca ha sido hacer simplemente una feria. Lo que queremos es consolidar una verdadera semana de la moda, como ocurre en las grandes capitales del mundo.

Las grandes fashion weeks no son únicamente negocios; son cultura, arte, entretenimiento y ciudad. Ese es el camino que hemos seguido. Hoy Colombiamoda dura siete días, activa decenas de escenarios en Medellín y moviliza a más de 80.000 personas. La ciudad entera vive la moda y eso la convierte en una plataforma mucho más potente para las marcas colombianas.

He tenido la oportunidad de visitar muchas semanas de la moda en América Latina y Estados Unidos y puedo decir que lo que sucede hoy en Medellín es realmente extraordinario.

¿Cuál considera que será la principal novedad de esta edición de Colombiamoda?

La gran transformación es que Colombiamoda deja de ser un evento de tres días para convertirse en una semana completa de moda.

Eso nos permite invitar compradores y periodistas durante más tiempo, generar un mayor impacto económico para Medellín y abrir espacios para disciplinas que dialogan con la moda. Tendremos un Opening Weekend, un festival dedicado al bienestar y una programación que mezcla negocios, diseño, música, gastronomía y cultura.

La moda hoy habla de estilo de vida y por eso la programación también debía evolucionar.

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¿Qué significa para usted dirigir Inexmoda?

Tengo el privilegio de decir que mi trabajo es mi hobby. No todo el mundo puede decir eso.

Lo que más me mueve es ver cómo una marca crece gracias al trabajo que hacemos desde Inexmoda. Cuando uno ve la reacción de un emprendedor al saber que tendrá una pasarela en Colombiamoda entiende por qué vale la pena hacer este trabajo.

Además, siento que desde Inexmoda construimos país. Ayudamos a fortalecer la industria, impulsamos empresas y contribuimos a cambiar la imagen de Colombia en el mundo. Le mostramos al mundo un país creativo, emprendedor y capaz de competir desde el diseño.

¿Qué ha significado la moda en su vida?

La moda me ha ayudado a entender que es un universo mucho más profundo de lo que imaginaba. Antes de trabajar en esta industria creía que la moda era simplemente ropa. Hoy entiendo que detrás hay historias de emprendimiento, creatividad, esfuerzo, identidad y transformación.

También me ha permitido conocerme mejor. Me ha llevado a explorar facetas personales que nunca imaginé y a comprender que la moda también es una forma de expresión.

Por eso siempre digo que la moda no es la industria del aplauso. Es una industria construida sobre la persistencia, el trabajo, la innovación y la capacidad permanente de reinventarse.