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Aunque el homenaje a un cantante suele estar ligado a recordar ciertas canciones olvidadas, una nueva versión de la obra más conocida o una serie de conciertos alrededor de su vida y obra, la colección Matilde propone otro camino. Bajo la mirada creativa de Juan Pablo Socarrás junto a la marca de calzado Bata, la memoria de Matilde Díaz Hernández —primera cantante de una orquesta profesional en Colombia y una de las voces fundamentales en la expansión de la cumbia en el continente— abandona por un momento los escenarios para entrar a los textiles. La colección emprende un viaje por América Latina que tendrá como primera parada el Museo de Antioquia, en Medellín, el próximo 29 de julio, durante la edición 37 de Colombiamoda.

El punto de encuentro entre la cantante y el diseñador aparece en dos caminos que, aunque nacieron en momentos distintos, terminaron recorriendo una misma geografía. Mientras Matilde Díaz llevó los ritmos de la cumbia colombiana a nuevos territorios del continente, Socarrás ha pasado las últimas dos décadas viajando por comunidades artesanales de Colombia, México, Guatemala y Perú para aprender de quienes conservan técnicas de tejido, bordado y transformación textil. De ese cruce surge una colección que no busca reconstruir un vestuario de época ni convertir una melodía en una prenda, sino vestir los lugares, las historias y los saberes que acompañaron ambos recorridos.

Tejidos hechos en zonas de Cundinamarca que dialogan en las 30 piezas de la colección con elaboraciones provenientes de México y Guatemala, junto a fibras de alpaca y técnicas aprendidas en Perú conviven con la riqueza artesanal de los departamentos de Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia y Putumayo. Dichos territorios, y experiencias confabularon en la creación de vestidos con gran volumen, faldas amplias, bordados hechos a mano, sumado a ruanas transformadas en caftanes y prendas elaboradas en algodón para los conjuntos masculinos y femeninos que abarca la propuesta creativa. «Trabajamos con poblaciones artesanales, indígenas, afrodescendientes y también con personas en las cárceles de Arequipa, en Perú», señala Juan Pablo Socarrás, la mente detrás de la colección.

Si bien los viajes de Socarrás y Matilde Díaz construyen una narrativa en constante movimiento, ese recorrido encontró su primer punto de llegada a Colombiamoda, escenario donde la colección será presentada por primera vez. Dicha elección no es casualidad, ya que construye parte del relato bajo el concepto del evento: uniqueness is the new luxury, con el que Inexmoda reivindica el sello de autor, los saberes artesanales y la capacidad de enhebrar cultura junto a la identidad como una nueva forma de lujo

El viaje de Matilde

En un recorrido que comenzó en San Bernardo, Cundinamarca, pasó por el balcón oriental del Tolima, en Icononzo, y encontró sus primeros escenarios artísticos en Bogotá, Matilde Díaz Hernández inició una trayectoria que con el tiempo la llevaría por toda América Latina. En los 40, su voz transitó por pasillos, bambucos y otros ritmos de la música colombiana, antes de encontrarse con el maestro Lucho Bermúdez y convertirse en una de las intérpretes fundamentales de la cumbia.

La unión entre la voz de Matilde Díaz y el gran clarinetista inició el recorrido para que un ritmo caribeño fuera escuchado en todo un continente. Allí, con ese viaje durante la segunda mitad del siglo XX, salones, orquestas y públicos diversos conocieron un sonido autóctono de Colombia.

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La decisión de presentar Matilde en la mañana también responde a esa intención de cambiar la manera en que se observa una colección. Para Socarrás, la luz del día invita a detenerse en aquello que suele pasar desapercibido: las puntadas, los bordados, las texturas y las pequeñas variaciones que hacen irrepetible el trabajo artesanal. «Necesito que la gente se dedique a observar lo que no quiere ver», dice el diseñador.

Matilde, la colección de Socarrás inspirada en Matilde Díaz, la cumbia y los saberes artesanales de América Latina. Crédito: Samuel Polanía.

Fuera de traducir canciones al patronaje, el trabajo de Socarrás halló su estructura creativa en seguir el camino de Matilde Díaz por los territorios americanos. “Matilde era una mujer que se fue vistiendo de cada lugar que conoció. De alguna manera, esta colección hace lo mismo. Se viste de Latinoamérica”, comenta el diseñador.

No obstante, esta conceptualización no es simplemente una lupa sobre la trayectoria de una pionera de la música colombiana, sino una historia que entrelaza a Matilde con Juan Pablo mediante el viaje. Por los últimos veinte años, el recorrido de Socarrás se ha encontrado con comunidades artesanales latinoamericanas, con experiencias centradas en Guatemala, México y, recientemente, Perú. “Esta colección funciona como una excusa para contar la historia de millones de mujeres en Latinoamérica”, afirma.

Además, el paralelismo entre la cantante y el diseñador no termina en el viaje. Aunque Matilde Díaz nació en Cundinamarca y Juan Pablo Socarrás en Bogotá, ambos encontraron en los ritmos, los saberes y las tradiciones del Caribe colombiano una parte esencial de su identidad creativa. A ese cruce de caminos se suma Bata, marca que por primera vez patrocina una pasarela en Colombiamoda, una compañía fundada en Republica Checa que, tras más de cinco décadas de presencia en Colombia, ha construido una relación tan cercana con el país que hoy forma parte de su memoria cotidiana.

El lujo hecho a mano en el universo Socarrás

Un pensamiento es claro: volverse global desde lo local. La idea del diseñador yace en la resignificación del lujo latinoamericano y, sobre todo, en reivindicar un orgullo genuino por los propios orígenes. El concepto vuelve a conectar el camino de Juan Pablo Socarrás con el de Matilde Díaz. Así como la cantante y Lucho Bermúdez llevaron ritmos nacidos en el Caribe colombiano a escenarios de toda América Latina, el diseñador propone que los oficios y saberes también pueden dialogar con el mundo sin renunciar a su lugar de origen.

Es en esa reflexión que la colección comprende un punto fundamental que acompaña al universo Socarrás: no dejar el orgullo, esas raíces que como colombianos, latinoamericanos, presentan un diferenciador ante el mundo. En palabras del creativo, la artesanía no puede entenderse como un elemento decorativo dentro de un nuevo lanzamiento, sino como una congregación de historias, territorios y conocimientos que sobreviven gracias a las comunidades.

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¿Por qué nos sentimos avergonzados de donde somos? Ese es uno de los cuestionamientos que guía el pensamiento del creativo frente a las ideas que durante años han relegado las expresiones latinoamericanas. Matilde es, también, un homenaje a la cumbia, un ritmo que estuvo presente desde su infancia entre los radios de su casa, los bailes de sus abuelos y los salones donde vio reunirse a generaciones enteras. Desde esa mirada surgen piezas elaboradas con manteles de mujeres de la alta sociedad colombiana, una decisión con la que el diseñador reivindica cómo la cumbia trascendió las barreras sociales hasta instalarse en todos los espacios. «La cumbia es transversal. No tiene color, no tiene raza. Cualquier persona la puede sentir», afirma.

La colección incluye vestidos, faldas amplias, bordados a mano, tejidos ancestrales, ruanas transformadas en caftanes y piezas en fibras naturales. Crédito: Isabella Garzón.

“No quiero que la gente diga que trabajo por los artesanos o que soy el abanderado. A mí no me interesa. Yo solamente soy un hombre que se levanta todos los días con un propósito: extender el bienestar y lograr la dignidad individual y colectiva de las comunidades con las que trabajo», puntualiza Socarrás.

Esa manera de entender la moda lo ha llevado durante dos décadas a conocer comunidades de Colombia y otros países de América Latina, donde ha aprendido procesos de tejido, bordado y confección directamente de quienes los preservan. «Cada una de ellas ha sido maestra en cada una de mis colecciones, en cada una de mis travesías y en cada uno de mis viajes», asegura. Esa relación también dio origen a Te Acompaño, una iniciativa vinculada a Historias Hechas a Mano, con la que acompaña a emprendedores sociales y diseñadores emergentes que desarrollan procesos junto a comunidades artesanales de la región.

Más que tomar a Matilde Díaz como punto de inspiración, la colección utiliza su historia para abrir una conversación más amplia sobre los oficios que han acompañado la construcción de la identidad latinoamericana. La cantante funciona como el hilo conductor de un recorrido que reúne el trabajo de artesanos, comunidades y técnicas textiles que Socarrás ha conocido durante veinte años. El resultado no busca reconstruir una época, sino demostrar que esos saberes continúan vigentes y pueden ocupar un lugar central dentro de la moda contemporánea.

Esa idea también explica la elección del Museo de Antioquia como escenario de la pasarela. Allí, técnicas y oficios que durante generaciones han permanecido en talleres, hogares y comunidades llegarán a uno de los espacios culturales más representativos del país, en una puesta en escena que reconoce el valor de lo hecho a mano.

Bata, un viaje que también llegó a Colombia

Aunque para varias generaciones de colombianos su nombre hace parte de la cotidianidad, Bata nació lejos de este territorio. La compañía fue fundada en 1894 en Zlín, hoy parte de República Checa, por la familia Baťa, antes de convertirse en una de las empresas de calzado con mayor presencia internacional. Desde su llegada a Colombia, hace más de cinco décadas, la marca se ha unido a la moda nacional. Ahora, esa historia suma un capítulo inédito con su primer patrocinio a una pasarela en Colombiamoda junto a Juan Pablo Socarrás.

La relación entre Bata y el diseñador comenzó con Victoria Ballerina, una colección global de la compañía que el creativo reinterpretó desde una mirada local junto a artesanos y comunidades. Aquella colaboración reveló una coincidencia entre ambas visiones: la posibilidad de que una marca con presencia mundial encontrara nuevas maneras de conectar con el contexto colombiano.

«Como marca global hemos entendido que tenemos la responsabilidad de acompañar a las comunidades, a los artistas, a los diseñadores y a los emprendedores. No queremos apropiarnos de estas artesanías ni de estas historias, sino ser el sponsor que las impulse para que puedan ser contadas», explica Carolina Tejada, gerente de Marketing y Retail para Bata Colombia.

Juan Pablo Socarrás y Carolina Tejada, gerente de marketing y retail para Bata Colombia. Crédito: Isabella Garzón.

“Cuando alguien se enamora de la libertad de Juan Pablo y de Socarrás hace su proyecto tan grande como Matilde”, explica el diseñador. En esa idea también encontró Bata una forma de acercarse a una historia construida desde los territorios, los oficios y las personas que están detrás de cada proceso.

Esa mirada también fue la que permitió que ambas historias coincidieran. “Las historias, si bien pueden ser un poco diferentes, se terminan complementando”, señala Tejada, al explicar cómo una marca dedicada al calzado comercial puede dialogar con una propuesta de diseño de autor. Desde la mirada de la gerente de marketing, la moda no se trata únicamente de seguir tendencias, sino de acompañar la manera en que las personas se relacionan con lo que llevan puesto.

En la colección, el calzado no aparece como un elemento añadido, sino como parte de un relato que reúne dos recorridos: el de una marca que ha acompañado la vida cotidiana de los colombianos durante décadas y el de un diseñador que ha dedicado su trayectoria a convertir los saberes artesanales de América Latina en piezas de moda.

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El debut de Bata en la Semana de la Moda de Colombia 2026 ocurre en medio de una transformación de la marca, que busca acercarse a nuevas generaciones sin perder la cercanía que ha construido en Colombia. “Confiamos plenamente en Juan Pablo. Ya entendemos su mensaje y sentimos que el camino que ha venido construyendo encuentra en Colombiamoda el escenario ideal para contarse”, contempla Tejada.