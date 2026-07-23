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Un viaje de cinco días por la Alta Guajira se convierte en una odisea de supervivencia cuando una tormenta inesperada inunda el desierto. Entre el lodo, el misticismo wayú y la inmensidad del Caribe, un padre y su hijo descubren la belleza y la crudeza del norte de Colombia.

En esta edición encuentre, además, una entrevista con los actores Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, protagonistas de The Madison, una serie sobre el duelo, la familia y las segundas oportunidades que encuentra belleza incluso en los momentos más oscuros.

También lea una retrospectiva del diseñador de modas Gianni Versace en el Museo Maillol de París, que celebra los momentos más icónicos de su trayectoria.

Y en finanzas, no se pierda un artículo sobre cómo las plataformas como LinkedIn y la inteligencia artificial (IA) han redefinido las reglas del juego en el mercado laboral, porque hoy en día, no basta con tener experiencia: hay que aprender a ser visible para los algoritmos, mientras los cazatalentos perfeccionan nuevas estrategias para separar el talento real de los currículos optimizados con IA.

En nuestra sección de sabores, anímese a preparar cinco recetas sencillas en casa que tienen los macronutrientes necesarios para alimentar integralmente el cuerpo: un bowl de açaí al desayuno, el hummus con carne y la carne con coliflor para un almuerzo, el sándwich de pollo con chipotle como un antojo de una comida rápida y el batido de frutos rojos como un snack.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de julio disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.