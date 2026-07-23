Hace un tiempo, invertir en propiedad raíz parecía tener una sola regla: comprar nuevo. Estrenar era casi sinónimo de hacer una buena inversión y daba igual si se trataba de un apartamento, una oficina o un local, pues lo nuevo transmitía seguridad, valorización y esa sensación de empezar de cero que durante años definió buena parte del mercado inmobiliario.

Pero algo comenzó a cambiar. Hoy, cada vez más personas están mirando hacia otro lado: inmuebles bien ubicados que necesitan una mejora inteligente, espacios que quizá no se ven perfectos el primer día pero sí tienen mucho potencial.

Comprar nuevo dejó de ser la única respuesta

Aquí es donde aparece el flipping. Aunque el término suene nuevo para muchos, la idea detrás es bastante simple: se trata de encontrar un inmueble con valor oculto, transformarlo estratégicamente y lograr que esa mejora se convierta en patrimonio, rentabilidad o una oportunidad de negocio.

Ese “valor oculto” no es otra cosa que aquello que no se aprecia a primera vista pero que está ahí, como una buena ubicación que no se ha aprovechado, una distribución que ya no responde a cómo vivimos o trabajamos hoy, o incluso un uso anterior que dejó de tener sentido. No es un valor inexistente, sino un valor que todavía no se ha activado.

Durante años, gran parte de la conversación inmobiliaria giró alrededor de estrenar. Sin embargo, en ciudades cada vez más consolidadas, donde las ubicaciones más atractivas ya existen y los espacios disponibles son más escasos, empezó a cobrar fuerza otra pregunta: ¿y si el valor no está en lo nuevo, sino en lo que todavía se puede transformar?

La respuesta ha llevado a muchas personas a mirar inmuebles en una forma distinta. Ya no solo por lo que son hoy, sino por lo que podrían llegar a ser.

Y es que detrás de una fachada que necesita actualización, de una oficina que parece haberse quedado en otra década o de un local comercial que perdió dinamismo, puede existir una oportunidad que no es evidente a primera vista.

Flipping 2.0: cuando invertir también es saber transformar

El flipping tradicional se suele resumir como comprar, mejorar y vender, pero su evolución va mucho más allá de esa fórmula.

El flipping 2.0 tiene que ver más con visión que con velocidad; con entender qué puede llegar a ser un espacio antes de que el mercado lo reconozca. Es una mezcla entre análisis, creatividad e inversión, donde la clave no está solamente en el activo, sino en la lectura que se hace de él.

Muchas veces, transformar un inmueble no implica grandes intervenciones, pues los cambios más valiosos pueden estar en algo tan básico como reinterpretar el espacio: cómo se distribuye, cómo entra la luz, cómo responde a nuevas formas de vivir, trabajar o emprender. Un local comercial puede recuperar relevancia con una adecuación estratégica, una oficina puede encontrar una nueva vocación, un inmueble que parecía haber perdido valor puede volver a ser relevante gracias a mejoras inteligentes.

Y ahí está buena parte del atractivo de este modelo: no se trata únicamente de comprar activos, sino de descubrir posibilidades.

Precisamente por eso, el flipping ha comenzado a llamar la atención de perfiles muy distintos. Personas que buscan construir patrimonio, gente que quiere generar ingresos por medio de alquileres o inversionistas que ven oportunidades donde otros solo ven espacios que necesitan trabajo.

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Compra inteligente

Flipping inmobiliario

Esa idea de encontrar potencial donde otros ven limitaciones es justamente la que está detrás de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: no siempre la mejor oportunidad es la más nueva.

Por ese motivo, para quienes quieren explorar este modelo también resulta importante contar con alternativas que permitan identificar oportunidades de manera más sencilla y confiable. En ese escenario, Davivienda ha venido desarrollando una oferta enfocada en flipping con una premisa clara: comprar inteligente, no necesariamente nuevo.

Con esta propuesta se busca acercar a las personas a inmuebles con potencial de valorización o transformación, facilitando además aspectos que suelen generar dudas en este tipo de procesos, como la documentación, la revisión legal y la transparencia de la operación. En otras palabras, se trata de entrar a esta clase de oportunidades con la tranquilidad de que detrás hay un negocio transparente y que los procesos legales y la documentación están al día y bajo control.

Actualmente, la estrategia de flipping ya tiene identificados 22 activos para rotación acelerada, que representan cerca del 60 % del portafolio analizado. Son inmuebles que, por sus características, ubicación o potencial de mejora, ofrecen posibilidades interesantes para quienes buscan generar valor a partir de la transformación.

Tal vez por eso el flipping sigue ganando interés, porque propone una forma distinta de acercarse al mercado inmobiliario, no buscando únicamente lo que ya está listo, sino aquello que tiene espacio para evolucionar.

Algunas veces, la mejor oportunidad no es la que se acaba de construir, sino la que todavía está esperando una segunda vida. Para quienes quieran explorar este tipo de opciones, Davivienda ha identificado una selección de activos con potencial de transformación y valorización que se puede consultar en bienesalalcancedetodos.davivienda.com o a través del call center de Bienes al Alcance de Todos: 300 912 0475.