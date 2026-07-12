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Nunca me imaginé estar ad portas de la pensión. Y hoy, que solo faltan meses para cumplir el requisito de la edad, me siento a la moda: las canas son el nuevo boom en los salones de belleza, las modelos sénior marcan tendencia en redes sociales y algunos sectores de la economía —¡por fin!— les están dando un lugar a los mayores de 50 (y de 60).

Daniel Samper Ospina dice a media voz que ahora es un youtuber de 50 (pronto de 52), mientras llena escenarios por todo el país con su show tragicómico sobre esta nación. Margarita Rosa de Francisco jura que envejecerá al natural hasta convertirse en polvo. Dos famosos andropáusicos se pavonean en un videopodcast en el que alardean de sus nuevas parejas menores de 35 años, mientras que la menopausia se vuelve el tema de conversación favorito de periodistas serias, políticas recias, juiciosas científicas, lideresas sociales y destacadas figuras de la farándula.

¡Sí, señores, la economía plateada llegó para quedarse! Esta moda se perpetuará en los ámbitos nacional e internacional, le pese a quien le pese. De acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2030 en Colombia seremos 9.739.701 adultos mayores de 60, es decir, el 17,5 % de la población del país. Y en 2050, uno de cada cinco colombianos tendrá más de 60 años.

Economía plateada. Foto: ilustraciones Julia Tovar IG @juliatovarillustration

Del ahogado, el sombrero

Mientras muchos se lamentan por la caída acelerada en la tasa de natalidad, los expertos en negocios prefieren ver el vaso medio lleno y dicen que la apuesta deben ser los mayores de 60 (aunque en sectores como el de la construcción ya incluyeron a los de 50).

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), una entidad que se anticipó a la tendencia, lanzó en marzo pasado el primer Clúster de Economía Plateada del país, con el propósito de identificar las oportunidades que ofrece la creciente población de adultos mayores en la región centro y fortalecer iniciativas privadas interesadas en atender esas demandas.

Según el presidente de la entidad, Ovidio Claros, más de 1,2 millones de personas pertenecen a este segmento, aunque ese número se duplicará para el año 2045. La CCB señala que esta tendencia “redefine los patrones de consumo, la demanda de servicios y las oportunidades de mercado en sectores como salud, vivienda, turismo, bienestar, finanzas, tecnología, cultura y recreación”.

El fenómeno es internacional. En el año 2024, la firma Oji Holdings, en Japón, anunció el cierre de la línea de pañales para bebé y el fortalecimiento de su producción de pañales para adultos. Japón ostenta el título de ser el país con más viejos del mundo: casi el 30 % de su población tiene más de 65 años.

En Colombia, para no ir más lejos, desaparecieron de manera sigilosa los pañales de una marca muy reconocida, que ahora se enfocó en la producción exclusiva de toallitas húmedas.

Sáqueles jugo a las canas

De acuerdo con el portal Sylvereconomy.com, que elabora anualmente un estudio muy robusto sobre este segmento, uno de los sectores con mayores opciones de sacarles jugo a los adultos mayores es el de salud y bienestar, que contempla la medicina preventiva, el sector farmacéutico y

las clínicas de longevidad. Este segmento está valorado en más de 1,3 trillones de dólares.

La CCB también ha priorizado este segmento. El presidente de la entidad explica que en el primer grupo de las apuestas estructurales están salud, industria farmacéutica y cuidado, con enfoque en prevención, bienestar y desarrollo integral.

El segundo sector clave, según el portal, es el de soluciones de vivienda, orientado a soluciones para población sénior autónoma, casas inteligentes y ayudas a la movilidad. Este sector está valorado en 1,1 trillones de dólares.

Los servicios financieros desempeñan un papel fundamental en la economía plateada, puesto que incluyen el desarrollo de planes de retiro y seguros acordes con esta población, más allá de productos de captación y transaccionalidad.

La CCB está completamente alineada con estas apuestas. Ovidio Claros señala que los sectores financiero —con soluciones de inclusión a lo largo de la vida— y de la construcción —con propuestas de senior living, cohousing y vivienda adaptada— ya están trabajando en ofertas para el segmento, pero “requieren mayor sofisticación e innovación para alinearse con las nuevas realidades de la longevidad. Ahí está el núcleo de nuestra apuesta a largo plazo”.

A escala global, el cuarto renglón lo componen los sectores de ocio, cultura, educación y viajes. Dado que la expectativa de vida es cada vez mayor, está claro que estos adultos van a requerir soluciones para aprender nuevas habilidades o desarrollar más conocimiento que aporte a su calidad de vida. También son claves las actividades de turismo sénior y de bienestar.

Por último, la tecnología está llamada a ofrecer innovaciones digitales transversales a todos los sectores. Este segmento, que se denomina AgeTech, busca propiciar el desarrollo de soluciones que les faciliten la vida a los adultos mayores y les propicien su independencia y su seguridad.

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Economía plateada. Foto: ilustraciones Julia Tovar IG @juliatovarillustration

Una oferta sénior que ya está llena

Desde el otro lado de la línea, Natalia Cortés* responde con mucho entusiasmo todas mis dudas sobre las soluciones de Senior’s Club en Cali, ciudad que tiene asignada junto a Bogotá. Ella es la ejecutiva de cuenta de una empresa dedicada a la construcción, promoción, venta y alquiler de soluciones de vivienda para la población mayor de 50 años.

Ya tienen instalaciones en Cali, Medellín, Armenia y Bogotá, y muy pronto inaugurarán la de Pereira. En la sede de la capital vallecaucana gestionan 91 apartasuites con espacios entre 40 y 80 metros cuadrados, que se caracterizan por contar con una sola habitación o un espacio tipo loft. Las puertas son corredizas, los baños están acondicionados para evitar caídas y los pisos son antideslizantes, pero también hay timbres de emergencia en el baño y la alcoba, que los huéspedes pueden activar en caso de necesidad.

Los servicios que ofrecen se asemejan a los de un hotel: restaurante, piscina climatizada, sala de cine, salón de manualidades, gimnasio, oratorio, entre otros. Aunque también cuentan con enfermeras para la toma de signos vitales, presión arterial, primeros auxilios e inyectología.

El requisito indispensable para vivir allí es contar al menos con 50 años y tener total autonomía. Se puede alquilar un apartamento pequeño desde $3.200.000, sin amoblar y sin parqueadero. Los arrendatarios reciben un bono de $200.000 para tomar desayunos o almuerzos en el restaurante o participar en algunas clases grupales. Si la idea es comprar el inmueble, el valor arranca en $590 millones. “Si usted no tiene 50 años pero quiere comprar por inversión, lo puede alquilar mientras cumple la edad y se puede venir a vivir acá”, aclara Cortés.

Para mí, sería un alivio que mi madre decidiera vivir en un lugar de ese estilo, donde podría compartir con más mujeres de su edad, así como hacer actividades lúdicas y físicas, sin tener que salir a la calle y comer de manera saludable. Pero estoy segura de que el apego a su vieja casa no la dejaría dormir en paz.

A mí sí me suena el asunto, aun cuando todavía me falta kilometraje para considerar mudarme a una vivienda de este estilo; además, mi marido pegaría el grito en el cielo si le propusiera ese cambio de vida. Como por no dejar en el aire mi intención, le pregunto a Cortés por disponibilidad en Bogotá. “No, señora; tenemos dos sedes allá, pero están llenas”, me advierte un poco sorprendida por mi pregunta.

Como el algoritmo identificó mi interés en vivienda sénior, empezó a lanzarme ofertas en Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero. Con videos muy bien realizados, muestran los testimonios de mujeres y parejas felices que promueven su oferta habitacional con tarifas que pueden rondar los $8 millones y llegar, incluso, a los $12 millones. Me llama la atención la historia de Isabel y Roberto: ella divorciada y él viudo, se conocieron en un senior living, se enamoraron y se casaron. “Venga, que aquí puede conocer el amor de su vida”, sentencia Isabel.

Tranquilo: yo te cuido

Investigando para este artículo, recordé la película Descuida, yo te cuido (2020), en la que una psicópata, encarnada por Rosamund Pyke, se dedicaba a identificar adultos mayores vulnerables sobre los que reclamaba la custodia con la excusa de brindarles protección. El propósito no era otro que robarles su patrimonio mientras los dejaba en asilos, aislados de sus familiares cercanos. Tranquilos, la protagonista termina mal.

Después de ver esta historia, me quedó clara la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a los delincuentes comunes, los de carne y hueso y los digitales. Para no ir más lejos, a mi suegro, que tiene 75 años, lo han estafado al menos cuatro veces por compras hechas a través de plataformas de comercio electrónico que ofrecen productos aparentemente buenos a precios irrisorios. Lo triste es que no aprende y, al menos una vez al mes, aventura a hacer nuevas compras que resultan ser un engaño.

En este aspecto, las soluciones AgeTech podrían ser muy útiles para prevenir estafas y abusos de confianza por parte de familiares o cuidadores.

Economía plateada. Foto: ilustraciones Julia Tovar IG @juliatovarillustration

La pensión, un premio para pocos

Pero no todo en la economía plateada es color de rosa. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Protección Social, solo alrededor del 25 % al 28 % de la población mayor de 60 años recibe pensión, lo que abre muchos interrogantes sobre el futuro de ese 75 % que no contará con ingresos fijos para cubrir sus gastos en la vejez.

Sobre este desafío, el presidente de la CCB es claro: “La economía plateada no se construye solamente para quienes tienen capacidad de pago. Se plantea para responder a una realidad demográfica diversa, que incluye personas con distintos niveles de salud, autonomía, ingresos e intereses. Nuestra apuesta es acompañar a las empresas en el desarrollo de soluciones con diferentes modelos de negocio, incluyendo aquellos pensados en acceso inclusivo, precios escalonados y esquemas comunitarios que amplíen cobertura”.

El reto del Clúster es ver oportunidades más allá del consumo y trabajar para redignificar a la persona mayor desde su productividad. La baja cobertura de la pensión es todo un reto para el país. En la CCB tienen claro el valioso aporte de la población sénior: el 23,8 % de los propietarios de empresas con registro mercantil tiene 60 años o más, superando a cualquier otro grupo etario. “Las personas mayores no son solo consumidores, son creadores de empresa y generadores de empleo”, afirma Claros.

La CCB también quiere integrar al talento sénior con las generaciones más jóvenes mediante un programa denominado la Ruta 5x. Para los que sientan aún el deseo de emprender tienen una ruta de emprendimiento sénior por la que ya han transitado más de 200 adultos mayores.

¿Me dedicaré a pasear y a descansar cuando me pensione? Seguro que no. Algo que tienen las mujeres de mi generación es su identidad con el rol laboral. Mi amiga Patricia Ospina se pensionó hace tres años y ahora trabaja más que antes: dicta talleres y organiza eventos para una empresa que opera en el mundo de la responsabilidad social; mi colega Jacquie disfruta su pensión viajando, pero también produce contenido para grandes medios y hace investigaciones para libros.

En la economía plateada hay mucho para dar, con la ventaja de contar con la experiencia que únicamente se logra con los años bailados, sufridos y festejados.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.