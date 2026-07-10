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Con un camino predominado por las tablas, televisión y cine nacional, Carlos Manuel Vesga es el primer colombiano en ser nominado en la categoría a mejor actor de reparto en una serie dramática en los premios Emmy. El lugar para competir por el galardón es dado por su papel como Manousos en Pluribus, la serie más vista en Apple Tv+ hasta la fecha.

«Qué maravilloso lugar, qué gran conversación y, como siempre, qué gusto compartir tiempo con los seguidores. Cada oportunidad de hablar sobre nuestra serie junto a mis compañeros Rhea Seehorn, Karolina Wydra y Samba Schutte es una ocasión inolvidable. […] ¡Este ha sido el viaje de mi vida!», escribió Carlos Manuel Vesga en su cuenta de Instagram luego de participar en un evento For Your Consideration (FYC) de Pluribus. Estas jornadas, organizadas por estudios y plataformas de streaming, hacen parte de la campaña con la que las producciones presentan sus series, elencos y equipos creativos ante los miembros de la Academia de la Televisión con vista a la temporada de los Premios Emmy.

Con la gran acogida mediática por parte de los fanáticos del seriado de Apple Tv+, con la nominación, Vesga abre una nueva puerta para su carrera como actor en el panorama internacional. Para la edición 78 de los Emmy, la serie cuenta con 18 nominaciones al premio que ha sido considerado como el equivalente a los Óscar en el cine.

La trayectoria actoral de Carlos Manuel Vesga

Nacido en Bogotá en 1976, Carlos Manuel Vesga inició su carrera profesional alejado de las cámaras. Pese a que la pasión por actuar estuvo presente desde su niñez con partipación en grupos de teatro escolares, tomó la decisión de estudiar Arquitectura. No obstante, decidió aplazar sus estudios en Bogotá para empreder un viaje a Nueva York e iniciar su formación actoral en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Aunque el viaje interrumpió lo que sería la culminación de su carrera como arquitecto, Vesga descubrió la importancia de la actuación y el compromiso del actor durante su tiempo en Nueva York. Una vez regresó de sus estudios obtuvo pequeños papeles, así como la oportunidad de enseñar cine en un colegio.

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El primer papel que lo haría conocido en el territorio nacional fue el de Wilson Casilimas en la telenovela de RCN Pobre Pablo (2000). De allí pasó a tener roles en producciones nacionales como Corazones blindados (2013), Contra El Tiempo (2016), La Nocturna (2017), El Bronx: Entre el cielo y el infierno (2019), entre otras series. También ha contado con papeles en seriados como El General Naranjo (2019) y Café con aroma de mujer (2021), una nueva versión de la telenovela homómina de los 90; su más reciente papel, el cual lo ha llevado a la fama internacional, ha sido en la serie Pluribus, dirigida por Vince Gilligan.

Fuera de producciones para la pantalla chica, Vesga ha interpretado numerosos papeles en películas como la cinta colombiana Soñar no cuesta nada (2006), Ruido (2021), Perder es ganar un poco (2023), The Luckiest Man in America (2024) y Donde tú quieras (2025). El actor colombiano también participó en cortometrajes como Recargo nocturno (2009) y Libreto para el desierto (2021), en el cual prestó su voz. Ha estado en las tablas con numerosas obras de teatro como La verdad, hecha en el Teatro Nacional Fanny Mikey, y Por una nariz, montaje estrenado en 2026 donde es el protagonista.

Sumado a esos roles, Carlos Manuel Vesga ha llegado a interpretar a figuras relevantes de la historia de Colombia, como Simón Bolívar en la miniserie biográfica Córdova, un general llamado arrojo (2019), al entonces Procurador General de Colombia Carlos Mauro Hoyos en la serie Escobar: el patrón del mal (2012) y al expresidente César Gaviria en la producción Noticia de un secuestro (2019), basada en el libro homónimo del escritor Gabriel García Márquez.

Nominación a los Emmy 2026

El papel de Manousos en la aclamada serie estadounidense Pluribus ha llevado a Carlos Manuel Vesga a las alfombras de los Premios BAFTA, al PaleyFest organizado por The Paley Center for Media, así como a la gala de los premios Peabody, entregados a las mejores emisiones en radio y televisión en Estados Unidos. Sumado a la nominación como mejor actor de reparto en una serie dramática en la edición 78 de los Premios Emmy, siendo el primer colombiano en estar presente en dicha categoría.

En la aclamada serie, el actor lleva a cabo el papel de Manousos, un migrante colombiano radicado en Paraguay, el cual no se vio afectado por el virus espacial que causó el autoproclamado apocalipsis feliz en toda la tierra. El suceso marca al personaje de Vesga como uno de los pocos humanos que no forman parte de la mente colmena llamada Los otros, junto a la protagonista Carol, interpretada por Rhea Seehorn. Toda la obra bajo la dirección de Vince Gilligan, reconocido director por su trabajo Breaking Bad, galardonado con 16 premios Emmy y más de 70 otras distinciones a los productos televisivos, quien ya había trabajado con Seehorn en Better Call Saul, la secuela de su magnum opus.

Dentro de categoría a la que está nominado Vesga, también figuran los nombres de Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell, todos actores del drama médico de HBO Max The Pitt; asimismo, a la lista de nominados se suma Billy Crudup por su interpretación en The Morning Show, la serie que narra las polémicas vivencias de un grupo de presentadores de noticias; Jack Lowden, en el seriado sobre espionaje Slow Horses; y Tom Pelphrey, en la miniserie de criminal Task.

Del grupo de actores que esperan el galardón por mejor actor de reparto en una serie dramática, solo Howell y Lowden (además de Vesga) no son estadounidenses. Ambos actores son británicos, pero de zonas diferentes. Mientras Howell es oriundo de Gales, el actor de Slow Horses nació en Inglaterra.

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