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Julio llega con una cartelera que ofrece opciones para todos los públicos y consolida a Bogotá como uno de los principales escenarios del teatro en el país. Durante el mes, las salas de la ciudad recibirán desde producciones de gran formato hasta montajes independientes, con historias que exploran el humor, el terror, la memoria, las relaciones humanas, el suspenso y la música.

Mientras algunos espectáculos regresan por temporadas debido a su éxito entre el público, otros llegan por primera vez a los escenarios de la capital, ampliando una oferta que cada vez reúne más propuestas nacionales e internacionales. A ello se suma la diversidad de espacios culturales, que mantienen una agenda constante con funciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Esta selección reúne cinco obras que sobresalen por su propuesta artística, la trayectoria de sus elencos o el interés que han despertado entre el público. Desde comedias y musicales hasta dramas y montajes contemporáneos, estas son algunas de las producciones que podrá ver en Bogotá durante julio.

Concierto para delinquir, en el Teatro Casa E. Borrero

Concierto para delinquir, el primer musical drag escrito en Colombia que es presentado en las tablas, llega al teatro Casa E. Borrero con una apuesta a la comedia y humor negro bajo la premisa del encuentro entre tres mujeres (interpretadas por drag queens) y dos hombres que planean llevar a cabo un robo.

El musical reúne a los personajes drag Lesley Wolf y Greta White, reconocidos en la escena nacional por su espectáculo de comedia Villa Arruga, junto a Cris Tal (también drag queen), Manuel Molano y Javier Piracún. Sumado a la comedia por los diferentes tropos de cada personaje (los cuales contemplan venganza, pasión, caridad y anhelo), el espectáculo agrega situaciones musicales interpretadas por sus protagonistas de canciones de Mecano, Las Chicas del Can, Gloria Trevi, Elvis Crespo, entre otros artistas de la década de los 80 y 90.

La propuesta de llevar la interpretación drag a las tablas es la apuesta más reciente del espacio cultural encabezado por la actriz Alejandra Borrero. Concierto para delinquir inició sus presentaciones en junio y tendrá funciones el 10, 11, 12, 17 y 18 de julio en la Sala Arlequín del teatro.

La bohème, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo

Creada por Giacomo Puccini, y considerada una de las óperas más conocidas y representadas en el mundo, La bohème llega al escenario del Teatro Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la calle 170 #67-51, para presentar el significado de amar intensante, el enfrentamiento al dolor y las situaciones adversas de la vida dentro de un grupo de jóvenes en el París del siglo XIX.

Las funciones de la obra reconocida por arias como ‘Che gelida manina’ están programadas para el 16, 18 y 20 de julio. En esta ocasión, la ópera, estrenaba por primera vez en 1896, contará con la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada y la dirección escénica de Pedro Salazar, quien ha dirigido en el Teatro Mayor óperas como ‘Tosca’ y ‘La traviata’; además, contará con la partipación de la Orquesta Sinfónica, el Coro y la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, así como la Coral ¡Canta, Bogotá Canta! Producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y La Compañía Estable.

El reparto estará constituido por el tenor colombiano Andrés Agudelo, el barítono Jacobo Ochoa y la soprano Julieth Lozano, entre otros artistas, quienes darán un nuevo aire en sus papeles como Rodolfo, Marcello y Musetta, respectivamente. Asimismo, la obra contará con la partipación de la soprano gualtemalteca Adriana González como Mimi.

El Exorcista, en el Teatro Libre

La sede de Chapinero del Teatro Libre presentará nuevamente la obra de terror El Exorcista, basada en libro homónino de 1971 del escritor William Peter Blatt y en el guion del dramaturgo estadounidense John Pielmeier, en sus funciones programadas para el 17, 18, 24 y 25 de julio. La historia gira sobre Regan MacNeil, una adolescente poseída por un demonio, y la búsqueda implacable de su madre Chris por encontrar una solución frente a la situación paranormal.

La obra ha sido presentada en Bogotá en 2023 y 2025. Cortesía: Atrápalo Colombia.

Inspirada en un supuesto exorcismo real ocurrido en Washington en 1949, la trama sigue a una madre aterrorizada que no encuentra una cura por el camino de la ciencia ante los cambios que está viviendo su hija, pasando de estudios psiquiátricos hasta a acudir por un sacerdote que sea capaz de realizar un exorcismo.

​Bajo la dirección del mexicano Rafael Perrín, la obra busca recrear la atmósfera de terror del hito cinematográfico de los años 70 por medio de una puesta en escena que reúne efectos especiales, luces, música y actuaciones impactantes. El elenco está conformado por Robinson Díaz, Alberto Barrero, Walter Luengas, Ricardo Vesga, Fabián Velandia, Valentina Cotrino, María Camila Perez, Andres Castiblanco, Juan Carlos Vargas, Aura Helena Prada y Vanna Escobar.

1:11, en La Casa del Teatro Nacional

Bajo una premisa que integra la disyuntiva entre la inteligencia artifical y el trabajo creativo llega 1:11 a La Casa del Teatro Nacional. La idea narra la vivencia del dramaturgo Uno, quien decide recurrir a la inteligencia artifical Once, al verse incapaz de terminar su obra.

El montaje experimenta con el escenario de ciencia ficción donde una herramienta como la IA adquiere el deseo propio por conocer el mundo como una persona, así como preguntas frente a qué realmente nos hace humanos y dilemas frente a la vida creativa en un panorama nublado por las nuevas tecnologías. La obra contará con funciones el 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de julio en la sala de teatro ubicada en la carrera 20 #37-54.

El más reciente trabajo de Luis Eduardo Arango, reconocido por sus papeles en Caballo Viejo y Don Chinche, llega bajo la dirección Jose Luis Díaz, maestro en artes escénicas de la Academia superior de artes de Bogotá Universidad distrital FJDC, quien ha participado como director de movimiento y composición coreográfica en compañías de teatro como Umbral Teatro, teatro estudio 87, La guarida artística, en montajes de grado de la ASAB, y en creaciones de danza teatro del colectivo artístico El Fuelle.



Con amigas así, en el Teatro Belarte

Una celebración de cumpleaños será el punto de partida para poner a prueba una amistad de años. Con amigas así reúne a Valeria, Isabel y Paola, quienes organizan una fiesta sorpresa para celebrar los 38 años de Camila, la menor del grupo. Lo que comienza como una noche de reencuentro pronto se transforma en un espacio donde afloran los afectos y verdades que han permanecido ocultas entre cuatro amigas que creen conocerse por completo.

Entre tragos, risas y confesiones, la velada llevará a las protagonistas a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde estarían dispuestas a llegar por una amistad? La obra explora los vínculos femeninos desde el humor y el drama, mostrando cómo el cariño, la lealtad y los secretos pueden convivir en una misma noche. El montaje tendrá funciones los 10 y 11 de julio en el Teatro Belarte, en la carrera 7 #152 – 54.

El elenco está integrado por Indhira Serrano, María Luisa Flores, Marisol Correa y Paola Benjumea, cuatro actrices que dan vida a una historia sobre las complejidades de la amistad, las heridas que deja el paso del tiempo y los límites que cada persona está dispuesta a cruzar por quienes considera su familia elegida.