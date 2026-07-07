Posicionar el documental, las historias de ficción y la animación, entre otros productos audiovisuales del país para garantizarles espacios de circulación internacional, incluidas las plataformas de streaming, es una de las grandes apuestas del Bogotá Audiovisual Market –BAM17-, organizado por Proimágenes y la Cámara de Comercio de Bogotá.

En esta versión, la organización espera alrededor de 2.500 personas y empresas este año, con experiencia probada en el sector audiovisual, para impulsar sus proyectos y hacer negocios. La idea, según explica la directora de Proimágenes, Claudia Triana, es “ponerlos juntos con interlocutores que posibiliten alianzas, coproducciones, ventas o distribución de esos contenidos”.

Los proyectos participantes en esta versión del BAM pasaron por un proceso de convocatorias y fortalecimientos desde 2025, así que ya están listos para las distintas rondas de negociación con el mercado internacional.

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BAM17: esta semana, el audiovisual está de fiesta en Bogotá

El BAM les apuesta a historias en etapa de guión, “que han sido premiadas, por ejemplo, con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, para que se encuentren con productores, que es el jugador siguiente que necesita una historia”, aseguró Triana.

Así mismo, tienen un lugar relevante las películas que ya tienen primeros cortes que se mostrarán a agentes de venta, representantes de festivales o distribuidores que puedan darles su último ‘empujón’ para que salgan a diferentes pantallas. “Por primera vez estamos haciendo una alianza con la agencia de promoción de Francia, UniFrance, que está trayendo screenings del material francés para Latinoamérica”.

Esta misión, conformada por 50 personas de ocho agentes internacionales, trae distribuidores del resto de Latinoamérica a ver cine francés, pero también películas colombianas terminadas y a concretar encuentros con sus creadores.

De igual manera vienen delegaciones de Canadá, de Italia, de Ecuador, de Uruguay. “Hacemos de este BAM un mercado cuyo ADN es que sea amigable, que permita espacios para conocerse y crear confianza, para lo cual hay distintas estrategias: happy hours, networking, espacios de reunión y citas formales”.

El BAM también ofrece una programación de conversaciones alrededor de lo que pasa en el audiovisual, con expositores nacionales e internacionales, en el auditorio del gimnasio moderno, abiertas al público. “Queremos que sean inspiradoras Este año el concepto es ‘soñar’, porque producir en Colombia es un sueño”, afirmó la directora de Proimágenes.

Y también habrá espacio para que las productoras audiovisuales se reúnan con instituciones públicas que fomentan la producción audiovisual, por ejemplo, la Fundación Patrimonio Fílmico, la Cinemateca de Bogotá, el Ministerio de Cultura, Egeda, entre otras. Así mismo están previstos espacios para hablar de financiación y estímulos para la producción audiovisual.

Colombia, diversidad de historias en BAM17

Sorprende, según la directora de Proimágenes, la variedad de historias y de enfoques que están desarrollando los creadores colombianos: están centradas en el territorio, en la memoria histórica y también exploran géneros distintos, como el terror, películas infantiles y la animación. “Desde hace una década 10 años tenemos miradas desde las regiones. En los últimos festivales internacionales hemos tenido representación de documentales indígenas que han ganado incluso en Berlín y, todavía están en desarrollo producciones étnicas”.

Las historias y proyectos creados en Colombia se nutren entre sí y también están explorando y produciendo historias en archivos audiovisuales, una tendencia mundial en la que la memoria está presente.

BAM17: esta semana, el audiovisual está de fiesta en Bogotá

Y en esta época de tecnología e inteligencia artificial, la animación colombiana lleva la delantera. “Desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico hemos financiado 11 largometrajes animados, los cuales seguramente estarán saliendo durante este y el próximo año y hay varias series donde los animadores colombianos están contribuyendo y trabajando de la mano con otros países. Por ejemplo, en el Festival de Cine de Cannes en Francia ganó la película “La violinista”, su director es de Singapur, pero una empresa colombiana animó 9 minutos”.

En la preparación para el BAM, las series de animación trabajaron con la escuela de animación francesa Gobelins y Colombia será invitada de honor al Festival Internacional de Animación de Annecy (Francia) en junio de 2027. El BAM17 se desarrolla del 6 al 10 de julio en diferentes escenarios de Bogotá – la Sede Industria en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, el Gimnasio Moderno, donde se desarrollan actividades y charlas gratuitas que congregan al sector, el Centro Felicidad Chapinero CEFE y la Cinemateca de Bogotá con actividades abiertas al público y otras específicas para la industria. Consulte la programación en https://bogotamarket.com