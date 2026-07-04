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El río Magdalena -llamado Yuma por los indígenas- es una arteria de 1.540 kilómetros que recorre Colombia desde el macizo colombiano, en el Huila, hasta bocas de ceniza, en el Atlántico, abarca 19 departamentos y 724 de los 1.103 municipios de Colombia. En él confluyen 500 afluentes mayores, incluido el Río Cauca y alrededor de 5.000 quebradas y arroyos. Es un río que ha visto nacer, crecer y expandirse la mayoría de las manifestaciones culturales del país, desde las cumbias del maestro José Barros hasta el Sanjuanero opita.

Y, justamente para narrar un poco de la complejidad y la musicalidad de este río, tres directores colombianos, Simón Mejía, Simón Hernández y Liliana Andrade, llevan cerca de diez años sumergidos en la historia del bajo Magdalena y en los diferentes géneros musicales característicos de la zona, que relatan en el largometraje “Yuma, Río Sonoro”, que se estrena esta semana en el Bogotá Audiovisual Market -BAM-, en el que tendrá tres momentos.

El Magdalena, inspiración musical que marca la apertura del BAM17

El primero es el acto inaugural del BAM17, el próximo 6 de julio en el Teatro Colón. Una puesta en escena que mezcla audiovisual y música en vivo a cargo de los artistas de la depresión Momposina que el largometraje encontró en su recorrido, bajo la guía del musicólogo Martín España, de El Banco, Magdalena.

Cumbia, tambora, cantos bailaos, son de negro, las farotas, el baile de los collongos y la flauta de millo, esta última en homenaje al maestro ‘Yeyo’ Fernández, quien hizo parte de la cinta antes de fallecer, abrirán esta fiesta audiovisual bogotana. “Los músicos son parte de una gran familia del proceso del documental, con los que establecimos, incluso, relaciones de amistad”, explica el director Simón Mejía.

El BAM17 es coorganizado por Proimágenes y la Cámara de Comercio de Bogotá, con aliados públicos, privados, nacionales e internacionales de la industria. La directora de Proimágenes, Claudia Triana, explicó que la temática elegida para este año son los ríos y por eso escogieron la experiencia de Yuma para su apertura.

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El Magdalena, inspiración musical que marca la apertura del BAM17

“Queremos dar la sensación de que el BAM es de todo el audiovisual y que el audiovisual trasciende fronteras, se conecta con la música, con la literatura, con diferentes expresiones creativas. Incluimos una experiencia inicial que mostrara lo que somos. El afiche del BAM17 representa a los ríos como vasos comunicantes, pues uno se monta en una balsa en el Orinoco y llega a Mar de Plata, así como la gente se comunica para hacer los proyectos, los sueños, realidad. Colombia es un país de ríos y el río Magdalena es importantísimo”, aseguró.

El segundo momento para el largometraje será el conversatorio o BAM Talk, “Yuma: el Magdalena no fluye en Silencio” el 7 de julio a las 2:00 p.m., en el Gimnasio Moderno, en el que los directores contarán el recorrido que esta pieza viera la luz y, el tercero, es la presentación del documental a la industria, como parte de las estrategias de circulación que promueve el BAM. La reflexión que plantea la pieza es “Si el río vive, su música vive. El subtexto del documental es que toda la relación cultural y musical es gracias al río”, aseguró el codirector Mejía.

El río, según Mejía, favoreció los encuentros entre indígenas, colonos y africanos para que estas músicas nacieran allí. “Fuimos en busca de la cumbia, pero encontramos que ella la punta del iceberg de algo mucho más grande a nivel cultural y musical de esa zona, que es muy rica y muy bonita”.

El documental “Yuma, Río Sonoro”, también incluye una proyección formativa en los territorios y, a partir de su lanzamiento, una ronda de festivales y una serie de proyecciones en las poblaciones del bajo Magdalena. Al parecer, la primera será en el marco del Festival de Jazz de Mompox. “Esperamos que este proceso, así como nos costó hacerlo en tiempo, se proyecte hacia los caminos y las conversaciones que abre más allá de la película”.

Colombia, riqueza temática

La directora de Proimágenes, Claudia Triana coincide con el director Simón Mejía en que Colombia es una veta de historias que alimentan la producción audiovisual.

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El Magdalena, inspiración musical que marca la apertura del BAM17

No obstante, según Mejía, “hace falta un circuito para los productos más independientes, más alternativos, más de autor. Está difícil abrir el trecho en este momento en ese sentido”.

Por su parte, la directora asegura que esfuerzos como el BAM17, que trae a los representantes de la industria, incluidas las plataformas, aporta alternativas a la producción y circulación de historias hechas en el país.

El BAM17 se llevará a cabo del 6 al 10 de julio en diferentes escenarios de Bogotá – la Sede Industria en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, el Gimnasio Moderno, donde se desarrollan actividades y charlas gratuitas que congregan al sector, el Centro Felicidad Chapinero CEFE y la Cinemateca de Bogotá con actividades abiertas al público y otras específicas para la industria. Consulte la programación en https://bogotamarket.com