Carmine tangredi, chef de fortezza en bogotá, es el primer chef de américa latina en recibir el título de 'cavaliere della cucina italiana'

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El chef italiano Carmine Tangredi, chef de Fortezza en Bogotá, nacido en la región de Molise, radicado desde hace varios años en Colombia, acaba de convertirse en el primer cocinero de América Latina en recibir el título de Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo, una de las máximas distinciones que la gastronomía del país europeo concede a quienes preservan y proyectan su patrimonio culinario fuera de sus fronteras.

El reconocimiento, entregado durante el Gran Premio Internacional de Venecia, llegó acompañado de una de las tres Lion Star, sello reservado para trayectorias consideradas excepcionales. Más allá del carácter simbólico del premio, el hecho tiene una lectura clara: por primera vez este reconocimiento aterriza en América Latina y lo hace por la puerta de Colombia.

«Ser el primer chef de América Latina en recibir este importante reconocimiento, y que todo haya pasado estando en Colombia, me llena de felicidad. Estoy muy agradecido con este gran país. Por primera vez, llega a América Latina este reconocimiento y entra por la puerta de Colombia», afirma Tangredi.

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A más de 9.000 kilómetros de Italia, Bogotá aparece hoy en el radar internacional de la gastronomía italiana gracias a un proyecto que, en sí, nunca ha buscado copiar a Italia de forma literal.

El chef Tangredi en Fortezza, el restaurante con el que ha llevado la cocina italiana elaborada en Colombia al reconocimiento internacional. Cortesía: Fortezza.

No osbtante, el ascenso y reconomiemnto de la labor de Tangredi ya había comenzado a consolidarse en 2025, cuando el chef ingresó al The Best Pizza Chef Awards, considerado por muchos el equivalente a una estrella Michelin para el universo de la pizza. Fortezza debutó en el puesto 80 del listado, convirtiéndose en la primera representación colombiana en el ranking de los cien mejores pizzaiolos del mundo.

El pasado 24 de junio, esa presencia dejó de ser una sorpresa para convertirse en una confirmación: Tangredi volvió a figurar entre los cien mejores chefs de pizza del planeta, consolidando a Fortezza dentro de la élite internacional.

Pese a que ambos reconocimientos tienen origen italiano, distinguen aspectos diferentes de la trayectoria de Tangredi. El título de Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo, acompañado por una Lion Star, es una condecoración honorífica que reconoce el aporte de un chef a la preservación y difusión de la cocina italiana fuera de su país.

En cambio, The Best Pizza Chef Awards es un ranking internacional que evalúa el desempeño de los mejores maestros pizzeros del mundo. En su edición de 2025, Tangredi debutó en el puesto 80 del listado, convirtiéndose en el primer representante de Colombia en ingresar al escalafón de los cien mejores pizzaiolos del planeta, una posición que revalidó en la edición de 2026 al mantenerse entre la élite mundial.

La historia comenzó en plena pandemia. En 2021 nació Fortezza, inicialmente como una pequeña empresa. Apenas unos años después, el restaurante pasó de un solo empleado a un equipo cercano a cuarenta personas, todas colombianas, mientras expandía su operación hacia una fábrica de pasta fresca, un mercado gourmet, una línea de congelados y servicios de eventos.

El crecimiento ha sido tan acelerado como consistente. Pero los reconocimientos internacionales parecen confirmar que no se trata únicamente de una historia empresarial, sino de una propuesta culinaria con identidad propia.

La tradición italiana, reinterpretada desde Colombia

Quizá el aspecto más interesante del proyecto es que su objetivo nunca ha sido reproducir una pizzería napolitana fuera de Nápoles. Arquitecto y urbanista antes de dedicarse profesionalmente a la cocina, Tangredi traslada esa formación al diseño de su propuesta gastronómica: construir sistemas sólidos antes que replicar modelos.

Su filosofía parte de una premisa sencilla. Hay ingredientes cuya autenticidad es irremplazable —como el tomate San Marzano, el parmigiano reggiano, el prosciutto di Parma o el aceto balsamico di Modena— y que siguen llegando directamente desde Italia. Todo lo demás se desarrolla en Colombia junto a productores locales, quienes trabajan para alcanzar estándares equivalentes en lácteos frescos, embutidos y vegetales.

Sumado a los platillos de autor, Fortezza ofrece conservas y aceites, entre otros productos. Cortesía: Fortezza.

El resultado no pretende ser una pizza italiana hecha fuera de Italia, sino una cocina profundamente italiana elaborada con una identidad colombiana.

«Una lectura correcta es que para muchos son más que evidentes los esfuerzos que estamos haciendo para importar y reinterpretar la cultura culinaria italiana en el exterior, adaptándonos a las dificultades que se pueden encontrar y aprovechando las grandes virtudes de Colombia y de los colombianos», explica el chef.

Un proyecto construido entre dos países

Fortezza también es la historia de una sociedad. El proyecto es liderado por Tangredi junto a la empresaria colombiana Daniela Hoyos Llach, su esposa y socia, a quien el chef atribuye buena parte del crecimiento alcanzado. «Nada de este desarrollo hubiera existido sin Daniela. Cada premio, cada logro, es también de ella», asegura.

Carmine Tangredi y Daniela Hoyos Llach. Cortesía: The Best Pizza.

La dupla ha preferido consolidar la calidad antes que acelerar la expansión. En lugar de multiplicar sedes, la prioridad está puesta en la investigación sobre fermentación, la cocina regional italiana, la formación de talento y el desarrollo de nuevas líneas de producto, especialmente Fortezza Congelados, con la que buscan llevar una propuesta gastronómica de alta calidad a un público más amplio.

«Más que pensar en cuántos locales podemos abrir, hoy nos interesa pensar en cuánto conocimiento, cultura gastronómica, formación y valor podemos seguir construyendo y compartiendo desde Colombia hacia el futuro», concluye Tangredi.

En tiempos en que la gastronomía se mide tanto por la innovación como por la autenticidad, la historia de Carmine Tangredi demuestra que la cocina también puede convertirse en un puente cultural. Y que, a veces, el mejor homenaje a una tradición consiste precisamente en permitirle echar raíces lejos de casa.

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