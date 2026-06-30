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En los últimos años, Bogotá se ha consolidado como uno de los principales destinos gastronómicos de Colombia y un referente culinario en América Latina. La ciudad ha visto crecer una escena en la que la cocina va mucho más allá de la comida para convertirse en una experiencia que combina creatividad, identidad, patrimonio y entretenimiento. Desde restaurantes de alta cocina y propuestas de autor hasta conceptos inmersivos que integran cultura, historia y turismo, la oferta gastronómica bogotana continúa reinventándose y atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

¿Qué es 1921 Express?

En este contexto surge Express 1921, una iniciativa que transforma un recorrido por el histórico Tren de la Sabana en una experiencia gastronómica sobre rieles. Más que un restaurante, el proyecto representa una apuesta por la innovación, el rescate del patrimonio ferroviario y la creación de nuevas formas de vivir la ciudad, contribuyendo a posicionar a Bogotá como un destino donde la gastronomía y la magia de sus historias se encuentran en un mismo viaje.

Express 1921 será el primer restaurante en movimiento sobre rieles de Colombia. Tras cerca de cuatro años de trabajo, el empresario y comediante Alejandro Riaño, reconocido por dar vida al personaje de Juanpis González y por sus distintos emprendimientos en el sector gastronómico, impulsó este proyecto con el propósito de recuperar antiguos vagones ferroviarios y transformarlos en una experiencia culinaria única. La iniciativa busca devolverles la vida a estos espacios históricos mientras recorre parte del corredor férreo de Bogotá y la Sabana, combinando gastronomía, patrimonio e innovación en un mismo viaje.

«1921 Express nace como un homenaje a mi amada Bogotá, a su historia ferroviaria y a la magia de volver a mirar la ciudad con otros ojos», comparte el comediante en un mensaje a través de Instagram. Este homenaje se ve reflejado en el nombre del proyecto, la década de 1921 la Sabana se consolidó como un espacio importante en la historia ferroviaria del país. En este mensaje expresa su felicidad por comenzar este nuevo proyecto en donde los pasajeros van a poder ver por la ventana y «volver a enamorarse de Bogotá y de la Sabana.»

Restaurante en movimiento, 1921 Express. Foto: tomada del instagram de @1920express_

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¿Cómo será la experiencia?

Este proyecto cuenta con seis vagones que funcionarán como un portal a otra época. Ambientado en antiguos vagones ferroviarios cuidadosamente restaurados, 1921 Express promete ser un espacio mágico en el que la gastronomía acompaña la experiencia de viajar al pasado. Además, se presume que el recorrido gastronómico está diseñado como una propuesta de alta cocina, con un menú que se desarrolla a lo largo del trayecto. La experiencia tiene una duración de varias horas y está acompañada por distintos platos, permitiendo que los pasajeros disfruten no solo de la comida, sino también del paisaje, la historia y la atmósfera que ofrece este viaje sobre rieles.

¿Cómo puedo hacer una reserva para el 1921 Express?

Con el anuncio oficial también se habilitó el sistema de reservas, por lo que las personas interesadas ya pueden asegurar su cupo para vivir esta experiencia gastronómica sobre rieles en la página oficial del proyecto. La preventa y la anticipación del proyecto fue un éxito y, en el momento que se escribe esta nota, la disponibilidad está a partir de agosto de este año. Con la apertura de las reservas, el restaurante inicia oficialmente la cuenta regresiva para recibir a sus primeros pasajeros-comensales y convertirse en una de las propuestas gastronómicas y turísticas más innovadoras del país.

Se debe tener en cuenta que entre semana no se aceptan menores de edad a excepción de los domingos y festivos, donde se recibirán mayores de 10 años.