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Viajar ya no significa dejar a las mascotas en casa. Cada vez más ciudades alrededor del mundo se han vuelto más pet – friendly y han adaptado sus espacios, servicios y normativas para que los animales de compañía puedan formar parte de la experiencia turística y de la vida cotidiana de sus dueños.

Desde restaurantes y medios de transporte que admiten mascotas hasta leyes que protegen su bienestar y servicios especializados para su cuidado, algunos destinos europeos se han convertido en referentes del movimiento pet – friendly. Londres, París, Roma y Madrid son ejemplos de ciudades que han apostado por una convivencia más inclusiva entre personas y animales, ofreciendo múltiples facilidades para quienes desean recorrer sus calles acompañados de sus fieles compañeros.

Londres

Un grupo de amigos y un perro disfrutan de un día soleado en un café al aire libre. Foto: Elena Rostunova / Shutterstock

Londres se ha consolidado en una de las ciudades más pet – friendly, tanto para los residentes como para los viajeros, ya que posee reglamentos que protegen a las mascotas. Por cultura es común tener mascotas en Inglaterra, por lo que hay muchos sitios que ya las aceptan, como los restaurantes, parques, transporte público, entre otros. Sin embargo, hay algunas razas de perros que no son aceptados en el país.

París

Una mujer joven hermosa en chaqueta roja con el Pequeño perro del Yorkshire Terrier que se sienta en el parapeto que se coloca en las orillas de un río Sena en París. Viaje a Francia con mascota. Foto: Al More / Shutterstock

París es otro de las ciudades que se han consolidado y destacado por sus decisiones Pet – Friendly. Algunos de estos privilegios para las mascotas son el acceso a varias zonas que antes no aceptaban animales. Además, muchos transportes tienen asientos exclusivos para poder viajar junto con sus mascotas. Es muy común ver animales acompañando a sus dueños en cafeterías, restaurantes, centros comerciales, entre otros.

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Roma

Una mujer camino con su perro por las calles de Roma. Foto: RossHelen / Shutterstock

Roma también destaca como un destino pet – friendly gracias a la gran variedad de servicios y facilidades que ofrece para quienes viajan o viven con mascotas. La conocida capital alberga una amplia diversidad de animales de compañía, entre los que sobresalen los hurones, los loros y los tradicionales galgos italianos. Además, los animales son bienvenidos en el transporte público, una característica que facilita la movilidad de sus dueños y refuerza el carácter amigable de Roma hacia las mascotas.

Incluso, este año se implementó una licencia laboral para cuidar tu mascota enferma. Es decir, se puede pedir unos días libres para poder ayudar a tu amigo peludo en su enfermedad. Además, surgió una nueva profesión conocida como Operador de Bienestar Animal, cuyos especialistas, una vez titulados, se encargan de ofrecer compañía y afecto a las mascotas durante varias horas al día, con el objetivo de reducir su estrés, aportarles tranquilidad y así favorecer su pronta recuperación.

Madrid

Parque del Retiro, Madrid. Caniche. Precioso viaje de mascotas, vacaciones, vacaciones con nuestros animales amistosos. Foto: WhyNotChannel / Shutterstock

Madrid se ha consolidado como un destino pet – friendly gracias a la amplia oferta de servicios dedicados al bienestar de las mascotas. En España viven alrededor de trece millones de animales de compañía, de los cuales casi cinco millones son perros, una cifra que refleja la importancia que tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta infraestructura demuestra el compromiso de Madrid con la integración de los animales de compañía en la vida urbana y facilita que residentes y viajeros puedan disfrutar de la ciudad junto a sus mascotas.