Ni París ni Roma: nueve ciudades europeas que merecen su propio viaje

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París, Roma, Londres y Barcelona reciben millones de turistas al año. Sí, son ciudades increíbles, pero también son víctimas de su propio éxito: multitudes, precios inflados, experiencias diluidas por la cantidad de gente intentando tener la misma experiencia al mismo tiempo. Mientras tanto, hay otras ciudades en Europa que ofrecen arquitectura igual de impresionante, gastronomía igual de memorable y cultura igual de profunda, pero sin las filas interminables.

Estas nueve ciudades no son destinos «secretos» ni «escondidos». Son lugares que siempre han estado allí y que merecen su propio viaje en lugar de ser paradas rápidas en un tour apresurado. Aquí le contamos cuáles son y por qué debería tenerlas en su radar.

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Budapest, Hungría

Foto: AlexAnton – Shutterstock

Budapest ofrece una atmósfera más relajada que París sin sacrificar grandeza arquitectónica. El Danubio atraviesa la ciudad dividiendo Buda de Pest, y edificios monumentales como el Parlamento húngaro dominan el paisaje, pero los precios y las multitudes siguen siendo mucho más manejables que en París.

La ciudad ofrece un poco de todo. Caminatas largas por el río, paradas en cafés, museos, pero ninguna visita está completa sin pasar por los baños termales. Széchenyi y Gellért son parte de la vida cotidiana, no solo atracciones turísticas.

En cuanto a comida, el New York Cafe, conocido como uno de los cafés más bellos del mundo, es obligatorio. El kürtőskalács, o pastel de chimenea, postre característico de la ciudad es otro imperdible. Y más allá de buena comida, también encontrará buenas bebidas gracias a los icónicos ruin bars de la ciudad. Bares en edificios abandonados reconvertidos que se volvieron símbolo de Budapest.

Burdeos, Francia

Foto: JeanLucIchard – Shutterstock

A solo dos horas en tren de París, Burdeos ofrece toda la sofisticación de la capital sin las multitudes abrumadoras. Tiene más edificios históricos protegidos que cualquier ciudad francesa excepto París, entre ellos, la Place de la Bourse, con su piscina reflectante que crea vistas de atardecer espectaculares, mientras que el lado norte más alternativo de la ciudad muestra una arquitectura contemporánea.

Por supuesto, el vino juega un papel central en cualquier experiencia en Burdeos con viñedos de clase mundial a solo un día de distancia. Pero la ciudad también funciona como base perfecta para explorar tesoros costeros de la región. Tours privados en bote a Cap Ferret y degustaciones de ostras están a solo 90 minutos de la ciudad.

San Sebastián, España

Foto: BAHDANOVICH ALENA – Shutterstock

Esta ciudad vasca mezcla perfectamente elegancia arquitectónica con cultura surfera y opciones infinitas de mariscos. El pintxo-hopping (equivalente local de las tapas) es prácticamente un deporte, y La Concha es considerada una de las playas urbanas más bellas de Europa.

Porto, Portugal

Foto: iacomino FRiMAGES – Shutterstock

La segunda ciudad de Portugal tiene solo 250.000 habitantes comparado con los 2.5 millones de París, pero su impacto no es menor. El centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga quizás parte de la arquitectura más bella del continente, situada a lo largo del río Duero.

Tallin, Estonia

Foto: Florian Augustin – Shutterstock

Tallin es una de las capitales medievales mejor conservadas de Europa. Su centro histórico todavía funciona como ciudad real, con capas que se extienden desde el período hanseático, pasando por influencia sueca, alemana y rusa.

La ciudad también alberga restaurantes de lujo y hoteles atmosféricos, incluyendo el Hotel Telegraaf, Autograph Collection, que, según Nina Ruggiero, directora editorial de Travel + Leisure, es «uno de los lugares más lujosos para hospedarse en la ciudad.»

Sopot, Polonia

Foto: Below the Sky – Shutterstocl

También conocida como la «capital de verano» de Polonia, Sopot ofrece encanto costero y turismo de bienestar. Es considerada una ciudad balneario y es famosa por tener el muelle de madera más largo de Europa, un malecón que locales y visitantes recorren día y noche.

Celebridades y artistas polacos a menudo vacacionan aquí, junto a viajeros de Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania y toda Europa del Este y Escandinavia que vienen cada año. Es el tipo de lugar donde los europeos van de vacaciones, no solo donde van los turistas.

Peloponeso, Grecia

Foto: RODKARV – Shutterstock

El Peloponeso ofrece una diversidad increíble, desde la Antigua Olimpia (lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos) hasta maravillas bizantinas como la ciudad de Mystras, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y fortalezas rocosas como Monemvasia.

La costa también tiene las mismas aguas cristalinas con calas escondidas, playas hermosas y pueblos portuarios venecianos como Nafplio. Es Grecia sin las multitudes de Santorini ni los precios de Mykonos.

Viena, Austria

Foto: Stetiukha Kristina – Shutterstock

La capital de Austria es el lugar ideal para quienes buscan un viaje de ensueño sin el caos turístico. Viena ofrece toda la historia, el arte, la cultura y grandeza arquitectónica de capitales europeas más populares como París o Roma, pero a un precio accesible.

El solo patrimonio musical de la ciudad es razón suficiente para visitar. Desde presentaciones en vivo hasta clases de vals ofrecidas por toda la ciudad. Todo lo que necesita hacer es caminar, y lo encontrará.

Snæfellsnes, Islandia

Foto: rattobondo – Shutterstock

Snæfellsnes es Islandia en miniatura. En una sola península puede experimentar todo por lo que el país es conocido: glaciares, volcanes, playas de arena negra, acantilados y pueblos pesqueros, pero con menos multitudes y menos contaminación lumínica. En pocas palabras, el destino europeo perfecto para viajeros que quieren la experiencia nórdica completa en un solo lugar.

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