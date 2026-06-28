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La paternidad ha sido uno de los vínculos más explorados por la ficción. Más allá de la imagen idealizada del padre, el cine y la literatura han retratado sus múltiples facetas: el padre ausente, el protector, el que aprende a serlo sobre la marcha, el que deja huellas incluso después de su muerte o el que intenta reparar errores del pasado. A través de historias íntimas y emotivas, estas obras reflexionan sobre la memoria, el duelo, el crecimiento y los lazos familiares, demostrando que la relación entre padres e hijos puede ser tan compleja como profundamente transformadora. Estas son algunas recomendaciones, según Literal, para acercarse a la paternidad desde distintas miradas de la ficción.

Cabrón – Reynaldo Sietecase

Cabrón. Foto: tomada de Buscalibre

Reynaldo Sietecase presenta Cabrón, un libro que habla sobre la memoria y el descubrimiento de una hija al perder a su padre. Varios años después de perder a su padre, la hija busca reconstruir a su padre para conocerlo con recuerdos y piezas que utilizó: su voz en un video, discos, un reloj, los anteojos, entre otras cosas.

Valor Sentimental

Dirigida por Joachim Trier y coescrita junto con Eskil Vogt, Valor Sentimental es una película de 135 minutos que narra la historia de dos hermanas que deben enfrentarse al regreso de su padre, un reconocido director de cine que ha estado ausente durante años. Cuando este les propone filmar una película inspirada en la historia de su familia, viejas heridas, recuerdos y conflictos salen a la superficie, obligándolos a confrontar el pasado. Con un enfoque íntimo y emotivo, la cinta reflexiona sobre la memoria, el duelo, los lazos familiares y el poder del arte para reconstruir aquello que el tiempo parecía haber roto.

Un comunista en calzoncillos – Claudia Piñeiro

Un comunista en calzoncillos. Foto: tomada de Buscalibre

Claudia Piñeiro escribió un libro que explora la infancia, la memoria y el impacto de los acontecimientos políticos en la vida cotidiana. En Un comunista en calzoncillos, la autora sigue a una niña que, durante el verano de 1976 en Argentina, comienza a dejar atrás la infancia mientras observa las tensiones familiares y sociales que la rodean. A través de la figura de su padre y de una mirada íntima y sensible, la novela retrata cómo la censura, los secretos y los conflictos políticos irrumpen en el mundo personal, convirtiéndose en un relato sobre el crecimiento, la lealtad y la construcción de la identidad.

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Capitán Fantástico

Capitán Fantástico es una película que reflexiona sobre la paternidad y los desafíos de criar hijos fuera de las normas tradicionales. En Captain Fantastic, dirigida por Matt Ross, Ben Cash, interpretado por Viggo Mortensen, vive junto a sus seis hijos en un bosque, donde los educa bajo un estilo de vida autosuficiente, alejado del consumismo y basado en el pensamiento crítico. Sin embargo, un acontecimiento familiar los obliga a regresar a la sociedad, poniendo a prueba sus convicciones y la relación entre un padre que intenta hacer lo mejor para sus hijos y un mundo que cuestiona constantemente sus decisiones.

Ser feliz era esto – Eduardo Sacheri

Ser feliz era esto. Foto: tomada de Buscalibre

Eduardo Sacheri escribió un libro sobre la paternidad que explora los cambios inesperados que puede traer una relación entre padre e hija. En Ser feliz era esto, el autor narra la historia de Lucas, un hombre divorciado cuya rutina se ve alterada cuando descubre que tiene una hija adolescente a la que apenas conoce. A través de encuentros, desencuentros y momentos cotidianos, la novela reflexiona sobre los vínculos familiares, las segundas oportunidades y la construcción del afecto, todo con el estilo cercano, sensible y humano que caracteriza la obra de Sacheri.

Aftersun

Aftersun es una película que explora la paternidad a través de la memoria, los recuerdos y el paso del tiempo. Dirigida por Charlotte Wells, la historia sigue las vacaciones que Sophie comparte con su padre, Calum, en un resort de Turquía cuando ella tiene once años. Años después, ya adulta, Sophie reconstruye aquellos días a partir de los recuerdos y las grabaciones en video, descubriendo matices de su padre que no pudo comprender en la infancia. Con una narrativa íntima y emotiva, la película reflexiona sobre el amor entre padres e hijos, la nostalgia y las huellas que dejan los momentos compartidos.