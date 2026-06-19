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Junio es el mes de papá, una ocasión que va más allá de una sola fecha para celebrar a quienes han dejado huella con su ejemplo, compañía y dedicación. Para quienes buscan sorprenderlos con un detalle especial, el mercado ofrece opciones que combinan estilo, innovación, tecnología y tradición. Desde relojes y accesorios de lujo hasta prendas, fragancias y experiencias memorables, esta selección reúne algunas ideas para homenajear a papá durante todo el mes.

Pura Audacia

relojes suiza Tudor amplía su colección Daring Watches. Foto: cortesía de la marca

La marca de relojes suiza Tudor amplía su colección Daring Watches con el nuevo Black Bay Chrono

39 “Bumblebee”, un cronógrafo de 39 mm que se destaca por su llamativa esfera amarilla con contadores negros y su renovado diseño deportivo.

Siempre chic

sombrero de Martín Pescador. Foto: cortesía de la marca

En este sombrero de Martín Pescador se combina la artesanía tradicional con múltiples detalles. El herraje tipo moneda aporta un acento distintivo, mientras que la cinta compuesta por cordón y bordado en hilos azules refleja un trabajo manual preciso.

Suavidad al máximo

saco Calgary de la marca Whitman. Foto: cortesía de la marca

Este saco Calgary de la marca Whitman se destaca por su equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Hecho en lana merina, su suavidad aporta confort en el día a día.

Siempre funcional

MacBook de Apple. Foto: cortesía de la marca

La nueva MacBook de Apple tiene un resistente diseño de aluminio, una pantalla de trece pulgadas, la potencia del chip de esta multinacional y batería para todo el día.

Precisión suiza

El reloj TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph. Foto: cortesía de la marca

El reloj TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph es una interpretación refinada del diseño técnico de esta colección. Fabricado en titanio, la caja y el brazalete combinan ligereza con una durabilidad excepcional. Cuenta, además, con un sistema de correas intercambiables.

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Poder masculino

Brunello Cucinelli Vento Ardente. Foto: cortesía de la marca

La frescura, las especias y las maderas nobles se unen en un aroma exquisito y elegante en la fragancia de la marca de lujo Brunello Cucinelli Vento Ardente. Disponible en la boutique Atelier Privé, ubicada en el centro comercial Andino.

Experiencia memorable

The Macallan Sherry Oak 12 Años. Foto: cortesía de la marca

The Macallan Sherry Oak 12 Años es un whisky single malt madurado en barricas de roble europeo sazonadas con vino de Jerez, que revelan ricas notas de frutas secas, especias y chocolate. Ideal para celebrar momentos especiales.

De ciencia ficción

Relojes inspirados en Darth Vader. Foto: cortesía de la marca

Citizen creó este reloj inspirado en Darth Vader, uno de los personajes de la famosa saga de Star Wars. Es negro como el casco del Sith, con la sombra de la Estrella de la Muerte tallada sobre el dial y un segundero rojo que late como un sable de luz recién encendido. Disponible en Kevin’s Joyeros.

Sonido potente

Sonos Play. Foto: cortesía de la marca

Sonos Play es la bocina más versátil de la marca, diseñada para ofrecer un sonido estéreo tanto en casa como fuera de ella. Además de combinar portabilidad, rendimiento y facilidad de uso, ofrece hasta 24 horas de batería, conectividad wifi y Bluetooth.

A la medida

Camisa para hombre. Foto: ozaiachin / Envato Elements

Una camisa hecha a la medida, con los mejores materiales y diseños, siempre será una buena opción para papá. Y la empresa colombiana DeOrigenNoble lo hace posible desde hace más de cuarenta años.