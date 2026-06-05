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La periodista gastronómica y de viajes Liliana López escribió para Diners una completa guía de Ciudad de México, Guadalajara y Miami, las tres ciudades donde jugará la selección Colombia. Conozca las novedades gastronómicas más recientes para desayunar, almorzar o cenar, así como museos y planes distintos para disfrutar la ciudad cuando no esté respirando fútbol. Tome nota y aproveche también para conocer estos encantadores destinos.

Miami, más allá de la Ciudad del Sol

Miami lleva años dejando de ser solo una ciudad de playa y de compras para convertirse en un destino donde conviven, con bastante naturalidad, una escena gastronómica creciente, el arte contemporáneo, el diseño, la vida nocturna y eventos culturales. Hoy en día, atrae a viajeros que quieren mucho más que sol y arena: gente interesada en restaurantes con identidad, galerías y museos, hoteles de estética cuidada y una agenda cultural que no deja de expandirse.

Las opciones para hospedarse son amplias y van desde grandes y lujosos hoteles frente al mar, como el Four Seasons at The Surf Club, hasta propiedades más íntimas con atención al diseño en zonas como South Beach, entre las que se destacan el recientemente renovado The Shelborne by Proper, que tiene ese aire art déco y también acceso al mar. Dependiendo del plan, Miami se puede vivir desde el desenfado playero, desde el circuito del arte o desde una versión más barrial y gastronómica, que es probablemente la más interesante ahora mismo.

Miami atrae visitantes interesados en una estética más cuidada: aquí, un ejemplo de una fachada estilo art déco. Foto: Just Dance / Shutterstock

Para comer, la ciudad ofrece una mezcla muy estimulante entre aperturas mediáticas y lugares que se han ganado su lugar por su calidad. Recoveco es uno de esos restaurantes a los que vale la pena ir con tiempo, por su escala íntima y una cocina moderna liderada por Tere Gallina y Nico Martínez, quienes privilegian la temporalidad en un menú cambiante que tiene desde una ensalada de papaya verde hasta la pesca del día con un beurre blanc de pistachos. Sunny’s, ubicado en la zona de Little River, se ha convertido en una de las mesas más deseadas de la ciudad. El patio, cobijado por un gran árbol, resulta ideal para este steakhouse moderno.

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Sunny´s es un steakhouse moderno y uno de los espacios más apetecidos en la ciudad. Foto: cortesía de Sunny´s

Para algo más casual, pero no por eso menos serio, Miami Slice resuelve una comida sin complicaciones con las mejores pizzas de la ciudad. Pasta, en Wynwood, suma una mirada muy actual sobre la cocina italiana, y lo curioso es que es un concepto que tiene su génesis en Lima, la capital del Perú. El chef colombiano Sebastián Vargas lidera Krüs Kitchen, en Coconut Grove, que resulta ideal para quien busca una experiencia más refinada, centrada en el producto y con una sensibilidad más contemporánea. Justo abajo se encuentra su otro proyecto, que ya tiene una estrella Michelin: Los Félix, una cocina latina con énfasis en el maíz, con tacos, crudos, arepas y creaciones que elevan los insumos.

Miami también ofrece planes culturales que justifican el viaje. El Pérez Art Museum Miami (PAMM) sigue siendo una parada clave para entender la escena artística local e internacional, no solo por sus exposiciones, sino por su relación con la bahía y su arquitectura abierta al paisaje. Así mismo, vale la pena dedicar tiempo a visitar el Institute of Contemporary Art, Miami (ICA), en el Design District, especialmente si le interesan las propuestas más actuales, y darse una vuelta por galerías de esa misma zona o por Wynwood, donde el arte sigue siendo una parte esencial de la experiencia urbana, más allá de sus murales.

El Pérez Art Museum Miami es una parada clave para comprender la escena artística local e internacional. Foto: EQRoy / Shutterstock

En cuanto a playa, Crandon Park, en Key Biscayne, suele ser una buena idea si lo que se busca es pasar unas horas con poco ruido, amplitud y sombra natural. Pero si hablamos de belleza con aguas turquesas, resulta ideal la de Miami Beach entre las calles 60 y 70 de Collins Avenue, solo que hay que alquilar sombrillas o llevar todo el kit. Y para meter una pausa verde, el Miami Beach Botanical Garden funciona muy bien: no es monumental, pero sí un jardín agradable, bien cuidado y perfecto para bajar el ritmo entre una comida, una visita cultural y el mar.