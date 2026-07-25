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El comediante Will Ferrell y la actriz Anya Taylor-Joy protagonizan los estrenos televisivos de julio. Además, un nuevo spin off de The Big Bang Theory.

El Halcón

Netflix

Para ver antes de dormir

Will Ferrell es uno de los comediantes más originales de las últimas décadas. El actor inició su carrera en la pantalla pequeña como parte del elenco de Saturday Night Live y luego se convirtió en un nombre recurrente de la comedia cinematográfica, actuando en clásicos como Anchorman.

Ferrell decidió regresar a la televisión con la serie El Halcón, en la que da vida a Lonnie “el Halcón” Hawkins. Este particular personaje llegó a ser el mejor golfista del mundo en 2004 y estuvo a un golpe de alcanzar el llamado Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos principales en una sola temporada (Masters de Augusta, Campeonato de la PGA, Abierto de Estados Unidos y Abierto Británico).

Un día, Hawkins decide regresar a los torneos de alta competencia —en los que ahora triunfa su hijo—, aunque su cuerpo ya no está a la altura de las exigencias físicas. En esta nueva producción, que promete tener las mismas dosis de humor desquiciado que han marcado su carrera, Ferrell estará acompañado de otros grandes comediantes, como Molly Shannon y Chris Parnell.

Los estrenos televisivos de julio que más nos llamaron la atención: Will Ferrell, Anya Taylor-Joy y Big Bang Theory

Stuart no logra salvar el universo

HBO Max

Estreno favorito

La televisión de Estados Unidos ha tenido la costumbre de crear producciones inspiradas en personajes de icónicas series. Basta con recordar Frasier, que tenía como protagonista al doctor Frasier Crane, que aparecía en la legendaria comedia Cheers, o la reciente House of the Dragon, que se inspira en la debacle de la dinastía Targaryen, cuya única sobreviviente marcó el desarrollo de la popular Game of Thrones.

En ese panorama, la serie Stuart no logra salvar el universo propone una interesante vuelta de tuerca. Stuart, el protagonista, era uno de los personajes secundarios de la exitosa The Big Bang Theory, que seguía las reglas de las llamadas sitcom, comedias de situación de media hora.

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La nueva historia se enmarca en la ciencia ficción, género con el que estaban obsesionados los personajes de The Big Bang Theory, pues Stuart recibe la misión de restaurar la realidad tras romper un dispositivo que habían construido Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, los protagonistas de la serie original.

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Lucky

Apple TV

Altamente esperada

Apple se ha erigido como una de las plataformas de streaming más atractivas del mercado con su estrategia de estrenos dosificados. Hace poco, por ejemplo, estrenó una de las series del año: la inclasificable Widow’s Bay.

Ahora es el turno para la adrenalina de la acción con la miniserie Lucky, protagonizada por Anya Taylor-Joy. La popular actriz encarna en esta producción, inspirada en la novela de Marissa Stapley, a Luciana “Lucky” Armstrong, una joven que se formó en el interior de una gran organización criminal y que decidió emprender una nueva vida al lado de su pareja.

Tras un asalto que sale muy mal, Lucky no solamente pierde a su esposo, sino que se debe reencontrar con las figuras del pasado que formaron tanto su personalidad como sus habilidades criminales. Además de Taylor-Joy, la producción cuenta con experimentados actores como Annette Bening y Timothy Olyphant.

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