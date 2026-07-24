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Más allá de las incursiones a nuevos destinos, los viajes de trabajo o las escapadas de fin de semana, los aeropuertos han dejado de ser únicamente el punto de partida o de llegada de un itinerario, y ahora son parte de la experiencia de viaje. Esa transformación quedó reflejada en la edición 2026 de los aeropuertos más bellos del mundo, la selección anual del Prix Versailles, presentada en París, que reconoce siete terminales donde la arquitectura convierte el tiempo de espera en parte del disfrute del viaje.

La luz natural, los jardines, los materiales locales y las referencias culturales pasaron a ocupar un lugar tan importante como las pistas o las salas de embarque en los aeropuertos más bellos de 2026. Los proyectos seleccionados este año, inaugurados o renovados recientemente, destacan por combinar eficiencia, sostenibilidad e identidad regional, demostrando que un aeropuerto también puede convertirse en la primera ventana hacia la historia, el paisaje y la cultura del destino que recibe al viajero.

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Como explicó Jérôme Gouadain, secretario general del Prix Versailles, los aeropuertos contemporáneos ya no pueden entenderse como simples espacios de tránsito. Hoy representan símbolos de las regiones que los albergan, reflejan dinámicas económicas, sociales y culturales y buscan ofrecer una experiencia más amable para millones de viajeros que cada año atraviesan sus terminales. Estos son los siete proyectos elegidos en 2026.

Los aeropuertos más bellos de 2026

Aeropuerto Internacional Guangzhou Baiyun, terminal 3, China

En Guangzhou, conocida desde hace siglos como la Ciudad de las Flores, la Terminal 3 convierte esa identidad en el hilo conductor de toda la experiencia. Diseñada por Artelia junto con el Instituto de Diseño e Investigación Arquitectónica de Guangdong (GDAD), la ampliación toma elementos de la cultura Lingnan para construir un edificio monumental donde la arquitectura encuentra en la naturaleza su principal lenguaje.

La Terminal 3 del Aeropuerto de Guangzhou incorpora terrazas, jardines y el mirador público al aire libre más alto de un aeropuerto en China. Cortesía: Prix Versailles / Li Kaijian / Li Wei.

Las curvas del recorrido evocan el movimiento del agua, las nubes y los pétalos, mientras terrazas, atrios y jardines organizan el tránsito de los pasajeros con una circulación intuitiva y luminosa. El proyecto también incorpora el mirador público al aire libre más alto de un aeropuerto chino, desde donde las pistas se convierten en parte del paisaje. Fuera de una terminal aérea, Guangzhou propone una puerta de entrada donde la memoria histórica de la Ruta Marítima de la Seda dialoga con una infraestructura pensada para el futuro.

Aeropuerto de Frankfurt, terminal 3, Alemania

Pocas infraestructuras recientes en Europa alcanzan la escala de la nueva Terminal 3 de Frankfurt. Construida sobre un terreno de 1,3 kilómetros cuadrados, equivalente al centro histórico de la ciudad alemana, el proyecto del arquitecto Christoph Mäckler evita que la monumentalidad se traduzca en frialdad. En lugar de ello, organiza el edificio como si fuera una ciudad, donde calles, plazas y espacios de encuentro ayudan al viajero a orientarse de forma natural.

El espacio fue concebido como una ciudad en miniatura, con calles, plazas y esculturas cinéticas que acompañan el recorrido de los viajeros. Cortesía: Prix Versailles / Frankfurt Airport.

La piedra caliza Jura, el travertino y los grandes ventanales llenan los interiores de luz natural, creando una atmósfera serena pese al constante movimiento de pasajeros. Entre los elementos más llamativos aparecen tres esculturas suspendidas compuestas por anillos de aluminio de colores que giran de manera continua y transforman la percepción del espacio. Pensada desde un sistema modular, la terminal podrá adaptarse a las necesidades futuras sin renunciar a una arquitectura donde funcionalidad y permanencia avanzan al mismo ritmo.

Aeropuerto Internacional Lokapriya Gopinath Bardoloi, terminal 2, India

En Guwahati, puerta de entrada al noreste de India, la arquitectura se convierte en una extensión del paisaje. El arquitecto Nuru Karim tomó como inspiración la orquídea bambú, una de las especies más representativas de la región, para diseñar una terminal donde las formas orgánicas evocan los bosques, los ríos y la biodiversidad que caracterizan a Assam.

La construcción integra arte indígena, artesanía local y una arquitectura inspirada en la orquídea bambú. Cortesía: Prix Versailles / Guwahati International Airport Limited.

Las cubiertas abovedadas recuerdan la vegetación que rodea al río Brahmaputra, mientras los patrones del techo reproducen el recorrido de sus afluentes y guían intuitivamente a los pasajeros. A esa relación con el territorio se suma la presencia de arte indígena, relatos tribales y trabajos artesanales integrados en salas de espera y zonas de circulación. Más que elementos decorativos, forman parte de una propuesta donde la identidad cultural acompaña al viajero desde el momento de su llegada.

Aeropuerto Internacional Navi Mumbai, terminal 1, India

La nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Navi Mumbai nació de una de las obras de infraestructura más ambiciosas desarrolladas recientemente en India. Antes de levantar el edificio fue necesario modificar el curso de ríos, recuperar terrenos al mar, nivelar colinas y trasladar líneas de alta tensión, una intervención de gran escala que permitió materializar el proyecto concebido por Zaha Hadid Architects.

Inspirado en la flor de loto, el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai integra arquitectura contemporánea y referencias a la tradición cultural de India. Cortesía: Prix Versailles / NMIA.

La arquitectura encuentra su símbolo en la flor de loto, cuya silueta da forma a la cubierta y a los grandes voladizos que parecen abrirse con la luz de la mañana. Esa geometría continúa en el interior mediante columnas inspiradas en los pétalos de la flor y una secuencia de accesos que conduce naturalmente hacia las zonas de embarque. La experiencia se completa con instalaciones digitales interactivas distribuidas por distintos puntos de la terminal, un recurso que refuerza la imagen de una India donde innovación tecnológica y patrimonio cultural conviven bajo un mismo techo.

Aeropuerto Internacional Techo, Camboya

A unos veinte kilómetros de Phnom Penh, el Aeropuerto Internacional Techo propone una interpretación contemporánea de la arquitectura camboyana. Su nombre proviene de un antiguo título otorgado por la monarquía a héroes nacionales, mientras que su cubierta ondulante retoma las formas de los templos y palacios jemer para convertirlas en el elemento más reconocible del edificio.

La cubierta ondulante, inspirada en los templos de Camboya, y los árboles de rumduol integrados al interior convierten el recorrido en una conversación entre arquitectura, naturaleza y patrimonio. Cortesía: Prix Versailles / Nigel Young.

Diseñado por Foster + Partners, el proyecto apuesta por una gran estructura modular donde las distancias entre el acceso y las puertas de embarque se reducen al mínimo. En el interior, los techos reproducen las técnicas tradicionales de cestería elaboradas con bambú y ratán, permitiendo aprovechar mejor la luz natural y disminuir la necesidad de ventilación mecánica. Durante el recorrido aparecen árboles rumduol, la flor nacional de Camboya, que crecen dentro del gran vacío central y convierten la terminal en un espacio donde patrimonio, sostenibilidad y paisaje se integran de manera natural.

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, Estados Unidos

Más que una terminal, el nuevo Aeropuerto Internacional de Pittsburgh busca convertirse en una extensión del paisaje del oeste de Pensilvania. Su cubierta ondulada reproduce el perfil de las montañas Allegheny, mientras que el proyecto, desarrollado por Gensler y HDR junto a Luis Vidal + Architects, incorpora referencias constantes a los bosques que rodean la ciudad.

El proyecto incorpora cuatro terrazas al aire libre y un sistema de iluminación natural que reduce el consumo energético del edificio. Cortesía: Prix Versailles / Ema Peter.

En el interior, 38 columnas de acero ramificadas crean la sensación de caminar bajo un bosque artificial, una impresión reforzada por las fachadas de vidrio que inundan el edificio de luz natural. La propuesta también incorpora obras de artistas locales y el Petal Tunnel, una instalación inspirada en el histórico túnel de Fort Pitt que recrea la sorpresa de descubrir el horizonte de Pittsburgh al salir de la oscuridad. A ello se suman cuatro terrazas exteriores, recorridos más cortos para los pasajeros y soluciones enfocadas en la eficiencia energética y la accesibilidad, reflejando una visión donde el confort hace parte del diseño.

Aeropuerto Internacional de San Diego, terminal 1, Estados Unidos

En una ciudad donde la luz y el paisaje costero forman parte de la vida cotidiana, la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Diego encontró en esos elementos su principal inspiración. El proyecto, liderado por Gensler en colaboración con el artista y arquitecto James Carpenter, replanteó por completo la experiencia del aeropuerto más transitado del mundo con una sola pista de aterrizaje.

La fachada curva de vidrio permite el ingreso de luz natural y reduce el calor, así como el deslumbramiento en el interior del edificio. Cortesía: Prix Versailles / Ema Peter.

Su rasgo más distintivo es una fachada curva de vidrio de 244 metros que permite el ingreso de abundante luz natural mientras controla el calor y los reflejos, creando espacios abiertos que evocan los paseos marítimos y los jardines característicos de la ciudad californiana. La eliminación de numerosas columnas estructurales hizo posible una terminal más amplia y flexible, reduciendo además su huella de carbono en un treinta por ciento. Miradores hacia la bahía, zonas de descanso y una oferta gastronómica con identidad local completan un proyecto que entiende el aeropuerto como la primera impresión de San Diego antes incluso de salir a recorrer la ciudad.

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