Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

En la cartelera de este mes se incluyen historias inquietantes y provocadoras, que van desde la nueva película de Spider-Man hasta una cinta protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. Estos son sin duda los estrenos imperdibles.

La invitación

Director: Olivia Wilde

Estreno: 23 de junio

En 2020, el director y guionista catalán Cesc Gay estrenó la película Sentimental, una suerte de comedia romántica claustrofóbica que nació de una curiosa anécdota: Gay solía escuchar los gemidos de su vecina y se cuestionaba por qué él no tenía una vida sexual tan activa. Ahora, la directora y actriz Olivia Wilde estrena la versión tipo Hollywood de esa exitosa cinta española con el nombre de La invitación.

Wilde, que en sus dos anteriores películas como directora había caminado por los terrenos de la comedia adolescente (Booksmart) y del drama psicológico (No te preocupes, querida), convocó para este nuevo proyecto a actores de gran trayectoria y diferentes tesituras: Edward Norton, Seth Rogen y Penélope Cruz.

Con estos nombres se configuran las dos parejas que protagonizan la historia: Joe (Rogen) y Ángela (Wilde) son un matrimonio que ha caído en la rutina. Para tratar de salir de ese pantano de cotidianidad, invitan a sus vecinos, Piña (Cruz) y Hawk (Norton), a cenar en su casa; sin embargo, la noche va tomando giros sorpresivos que revelan la apertura de mente de la pareja visitante y los deseos reprimidos de los anfitriones.

El final de la calle Oak

Director: David Robert Mitchell

Estreno: 13 de agosto

Estrenos imperdibles: de Spider-Man al terror de Anne Hathaway

En términos cinematográficos, 2026 ha sido el año en el que los autores de los géneros del misterio y del terror han conseguido sorprendentes éxitos en taquilla, como ha sucedido con Obsesión, que costó un millón de dólares y ya ha recaudado más de 370 millones, y Backrooms, inspirada en la serie viral de YouTube.

Para sumarse a estos éxitos de taquilla —un síntoma más de que la experiencia de ir al cine está lejos de desaparecer— , ahora llega a cartelera la nueva película del cineasta estadounidense David Robert Mitchell, quien hace doce años estrenó otro gran éxito del género del terror: It Follows.

Su nuevo filme, El final de la calle Oak, protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor, parte de una inquietante premisa: tras un cataclismo cósmico, la familia Platt descubre que a su casa y a su barrio, Oak Street, los trasladaron a un inquietante y desconocido lugar que, por supuesto, está lleno de peligros. Los Platt empiezan, entonces, una carrera de supervivencia en la que se encuentran con fenómenos inexplicables y con criaturas que amenazan con desaparecer a todos sus vecinos.

(Le puede interesar: La trayectoria de Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano nominado a los Emmy 2026 )

Spider-Man: un nuevo día

Director: Destin Daniel Cretton

Estreno: 30 de julio

Estrenos imperdibles: de Spider-Man al terror de Anne Hathaway

La anterior entrega de la saga de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, no solo logró un impacto mediático difícil de superar, pues la cinta reunió a los otros dos actores que se habían calzado la máscara del héroe arácnido —Tobey Maguire y Andrew Garfield—, sino que dejó al protagonista en un laberinto narrativo que promete muchas dificultades.

Tras ser eliminado de la memoria de Nueva York, y de todos sus conocidos, Peter Parker regresa en Spider-Man: un nuevo día para luchar contra un desorden genético que lo está llevando a perder la cordura y a lidiar con la frustración de ver a sus amigos seguir adelante con su vida.

A esto se suma la aparición del tradicional carrusel de villanos, como Escorpión, encarnado por Michael Mando (Better Call Saul), y de un poderoso contrincante al que no puede ver. Spider-Man también se encontrará con viejos conocidos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), como Hulk —o el doctor Banner en su versión humana—, interpretado de nuevo por Mark Ruffalo, y el sangriento Punisher, a quien dará vida el actor Jon Bernthal.

(Continuar leyendo: De Ulises a Christopher Nolan: algunas de las adaptaciones más famosas de La Odisea )