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A lo largo de las décadas, La Odisea de Homero ha inspirado numerosas adaptaciones que han llevado el viaje de Odiseo a diferentes formatos y generaciones. Desde clásicos del cine y la televisión hasta musicales virales y ambiciosas producciones contemporáneas, estas versiones demuestran cómo una historia escrita hace más de dos mil años sigue cautivando al público y reinventándose para nuevos espectadores. Estas son algunas de las adaptaciones más destacadas de la obra.

Ulises (1954)

Estrenada en 1954, Ulises es una de las adaptaciones cinematográficas más reconocidas de La Odisea de Homero. Dirigida por Mario Camerini, junto con Mario Bava, y protagonizada por Kirk Douglas en el papel de Odiseo, la película narra el largo viaje del héroe griego de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. La producción recrea algunos de los episodios más emblemáticos del poema, como su encuentro con el cíclope Polifemo, la hechicera Circe y las sirenas.

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L´Odissea (1968)

Estrenada en 1968, L’Odissea es una miniserie italiana dirigida por Franco Rossi y considerada por muchos como una de las adaptaciones más fieles de La Odisea de Homero. Protagonizada por Bekim Fehmiu en el papel de Odiseo, la producción desarrolla con mayor profundidad los acontecimientos del poema gracias a su formato episódico, permitiendo explorar tanto las aventuras del héroe durante su regreso a Ítaca como la situación de Penélope y Telémaco en su hogar.

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La Odisea: el regreso (2024)

Uno esperaría que la odisea de Odiseo terminara cuando llegara a su hogar en Ítaca. Sin embargo, en el momento que llega a casa tiene que asumir otro reto para conseguir la paz que tanto anhelaba. Luego de veinte años desde su partida a la guerra de Troya, regresa solo a su reino y presencia como su esposa es prisionera de los hombres que quedaron en la isla y quienes querían obligarla a elegir un nuevo marido para que suba al trono. A la vez, Telémaco se enfrenta a la muerte por estos mismos hombres.

De esta última «pesadilla» trata «La Odisea: El regreso», dirigida por Uberto Pasolini, Odiseo, interpretado por Ralph Fiennes, tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo e intentar vivir en paz luego de todo lo que tuvo que vivir para llegar a casa.

EPIC: The Musical

EPIC: The musical es un musical de nueve «sagas» que narran distintas etapas de la historia de Odisea a partir del final de la guerra de troya hasta su regreso a Ítaca, comenzó a publicarse en 2020 y terminó en 2024. Este proyecto fue creado por Jorge Rivera- Herrans y se viralizó en redes sociales, específicamente Tiktok. Esto funcionó para acercar la historia de Homero a una generación más juvenil con música que mezcla géneros como pop, rock, teatro musical, entre otros. Recientemente se confirmó que se va a realizar una película animada con las sagas, aunque aún no se tiene noticias sobre fechas ni el estudio que lo va a llevar a cabo.

The Odyssey (2026)

La odisea es una de las obras más adaptadas a la pantalla por su gran impacto en la literatura y Christopher Nolan asumió el reto de readaptar esta obra. El reconocido director de obras como Oppenheimer, Interestelar, Batman: el caballero de la noche, entre otras películas, puede ser el indicado para asumir el cargo de dirigir una de las obras más conocidas de aventura en la historia. A pesar de que aún no estrena, el público ha estado impaciente por conocer esta nueva versión, ya que, además, posee uno de los elencos más sobresalientes de la cultura pop, con actores como Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, entre otros. La cinta está disponible en salas de cine del país.

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