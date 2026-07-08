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Una serendipia es entendida como un hallazgo inesperado que se da de forma causal; es decir, un golpe de suerte. Aunque el concepto es conocido por sucesos como el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming, este tiene cabida en alimentos que nacieron por accidente pero que su consumo actual es realizado por millones de personas alrededor del mundo.

Las llamadas serendipias gastronómicas escapan de los libros e institutos de cocina, encontrando su origen en científicos, políticos y situaciones que, de alguna forma casual, dieron origen a platos que fueron popularizados con el tiempo.

La sacarina, ingrediente del laboratorio a la cocina

Pese a que no es una preparación por sí sola, la sacarina es el edulcorante artificial más antiguo. Su origen fue dado de manera accidental en 1879 por el químico Constantin Fahlberg en el laboratorio de Ira Ramsen, ubicado en la Universidad Johns Hopkins, en el cual trabajaban con derivados del alquitrán.

La serendipia se dio cuando Fahlberg retornó a su casa luego de un día en el laboratorio. Al llegar, sin lavar sus manos, sintió un sabor inusualmente dulce en sus dedos. Eran los restos de amida o-sulfobenzoica, a la cual llamó sacarina.

El edulcorante es utilizado nivel internacional para endulzar café y té, entre otras bebidas. Cortesía: Brett Hondow / Shutterstock.

El primer edulcorante sintético sin calorías fue sintetizado por Fahlberg y Ramsen. Su consumo se popularizó durante la Primera Guerra Mundial ante la escasez de azúcar. También, encontró su pico en la década de 1960 como un producto para bajar de peso, principalmente bajo la marca Sweet’n Low, como lo indica la Sociedad Estadounidense de Química.

El sándwich, un alimento creado por accidente

Emparedado, sanduche o más conocido como sándwich, este platillo tiene su origen en un título nobiliario. En específico, de John Montagu, el cuarto conde de Sándwich (ciudad ubicada al sureste de Inglaterra, en el condado de Kent).

La popularidad de esta preparación se dio durante las partidas de cartas llevadas a cabo por Montagu junto a otros aristócratas durante la segunda mitad del siglo XVIII. En medio del juego, el conde solicitaba a sus cocineros que le sirvieran un pedazo de carne entre dos rebanadas de pan, con el fin de no ensuciar ambas manos y no interrumpir el juego.

Distintas preparaciones del sándwich ya cuentan con sello de autor debido a la combinación de ingredientes.

Hoy en día, la preparación es internacionalmente conocida, aunque dependiendo del país, e incluso región, la preparación difiere añadiendo vegetales, salsas, condimentos y más ingredientes variados.

Los conos de helado, una invención entre varias manos

Aunque hoy parece inseparable del helado, el cono nació gracias a una solución improvisada. Pese a los registros de galletas cónicas a principios del siglo XIX en Francia y la creación del inmigrante italiano Italo Marchiony en 1896, la popularización y origen más difundido del cono de helado se remonta a la Exposición Universal de San Luis de 1904, en Estados Unidos, cuando la gran afluencia de visitantes provocó que un vendedor de helados se quedara sin platos para servir su producto.

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Ante la situación, Ernest A. Hamwi, un inmigrante sirio que vendía zalabis, un pastel delgado y crujiente similar a un waffle u oblea, en un puesto contiguo al del heladero, encontró una solución. Hamwi enrolló una de sus obleas calientes en forma de cono y se la entregó al vendedor de helados para que pudiera seguir atendiendo a sus clientes. En cuestión de segundos, la oblea se enfrió, fue rellenada con helado y tuvo una gran aceptación entre los visitantes, dando origen al popular cono de helado, así lo señala la International Dairy Foods Association.

Con el pasar de los años, la innovación en los conos de helado ha alternado entre sabores y colores. Cortesía: Rimma Bondarenko / Shutterstock.

Pese a que existen versiones que atribuyen el invento a distintos vendedores presentes en la feria, el episodio de San Luis consolidó el uso del cono como una alternativa para servir helado. A partir de entonces, su fabricación se expandió rápidamente y comenzó a producir de manera industrial.

Las papas fritas, un platillo casual que dominó al mundo

Conocidas simplemente como papas fritas o chips, esta preparación tiene uno de los orígenes más curiosos de la gastronomía estadounidense. Su creación suele atribuirse al chef George Speck, conocido como George Crum, quien trabajaba en un restaurante de Saratoga Springs, en el estado de Nueva York.

El platillo se ha vuelto uno de los snacks más consumidos en el mundo, contando con mezclas de sabores tradicionales y exóticos. Cortesía: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock.

La historia se remonta al 24 de agosto de 1853, cuando un cliente se quejó repetidamente porque las papas que le servían eran demasiado gruesas. Como respuesta, Crum decidió cortarlas extremadamente finas y freírlas hasta dejarlas muy crujientes, esperando que el comensal rechazara la preparación.

La serendipia ocurrió cuando sucedió exactamente lo contrario: el cliente quedó encantado con el resultado y comenzó a pedir más. Las llamadas Saratoga Chips ganaron popularidad rápidamente y, con el paso de los años, dieron origen a uno de los aperitivos más consumidos en el mundo.

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Aun cuando esta es la versión más difundida sobre el nacimiento de las papas fritas tipo chips, el origen de las papas fritas como preparación sigue siendo objeto de debate. Una investigación desarrollada por la Municipalidad de Nacimiento y la Universidad de Chile sostiene que ya en 1629 se sirvieron papas fritas durante un banquete en el Fuerte de Nacimiento, según el relato del soldado español Francisco Núñez de Pineda en Cautiverio Feliz. A partir de esta tesis, el Ministerio de Agricultura de Chile respaldó la propuesta de declarar el 29 de noviembre como el Día Nacional de la Papa Frita, con el objetivo de reconocer este episodio como parte del patrimonio gastronómico del país.

Las galletas con chips de chocolate, la receta del éxito

Conocidas como Chocolate Chip Cookies, estas galletas tienen su origen en 1938, cuando la chef estadounidense Ruth Wakefield desarrolló la receta en el restaurante Toll House Inn, ubicado en Whitman, Massachusetts.

La preparación surgió después de que Wakefield incorporara trozos de chocolate semidulce a una masa de galletas, obteniendo como resultado pequeñas porciones de chocolate que conservaron su forma durante el horneado. Aunque durante décadas se popularizó la versión de que el hallazgo fue accidental, investigaciones recientes sostienen que pudo tratarse de una receta desarrollada de manera intencional.

Pese al paso de los años, la receta continúa siendo uno de los esenciales en la repostería.

El éxito entre los clientes del restaurante hizo que la receta se difundiera rápidamente por Estados Unidos. En 1939, la empresa Nestlé alcanzó un acuerdo con Wakefield para imprimir la receta en los envoltorios de sus barras de chocolate semidulce y, posteriormente, comenzó a fabricar las chispas de chocolate especialmente para esta preparación. Hoy, las galletas con chispas de chocolate son uno de los postres más conocidos y consumidos en el mundo.

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