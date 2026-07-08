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La artista británica Sienna Spiro presentó Visitor el pasado 3 de julio, su esperado álbum debut, un trabajo de diez canciones que combina el soul con el pop sinfónico para abordar la vulnerabilidad, el amor y la sensación de sentirse de paso por el mundo.

El disco llega acompañado de Great Expectation, un nuevo sencillo que profundiza en una de las ideas centrales del álbum: la expectativa frente al abandono. La canción nació a partir de una experiencia personal de la cantante durante una estancia en Nueva York, donde esperaba encontrarse con una persona que nunca apareció. Con el tiempo, aquella historia dejó de hablar de alguien en particular para convertirse en una reflexión sobre la esperanza, la decepción y la necesidad de aferrarse a una idea.

«La canción dejó de tratar sobre esa persona y pasó a hablar sobre la expectativa en sí misma: sobre si puede ser algo hermoso o simplemente una forma de prepararte para la decepción», explicó la artista sobre el sencillo.

El lanzamiento de Visitor también marca un nuevo momento en la carrera de la londinense. El álbum, publicado por Capitol Records, cuenta con una edición estándar y una versión deluxe de 15 canciones que incorpora temas como Maybe, Material Lover, escrita para la banda sonora de The Devil Wears Prada 2, además de una versión acústica de Die On This Hill, su pieza más conocida que ya supera el medio millón de reproducciones en Spotify.

Más allá del lanzamiento, Spiro atraviesa el año más importante de su carrera hasta el momento. Tras lograr que tres de sus sencillos ingresaran simultáneamente al Billboard Hot 100, la cantante acumula más de 1.200 millones de reproducciones en plataformas digitales y prepara su regreso a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el próximo 13 de julio.

El universo creativo de Spiro abre su faceta más personal en este primer álbum. «Ese sentimiento es tan intenso que muchas veces evito involucrarme en nuevas relaciones o en cualquier situación que sé que no durará, así que, de alguna manera, he pasado gran parte de mi vida sintiéndome como una visitante, como alguien que solo está de paso. Hacer este álbum me enseñó a disfrutar el presente en lugar de preocuparme constantemente por el futuro. Espero que, cuando la gente lo escuche, encuentre consuelo en el hecho de que todo es temporal. No siempre tenemos que apresurarnos a dejar ir las cosas; podemos permitirnos sentirlas profundamente sin necesidad de que duren para siempre», comentó la artista.

El impacto de Sienna Spiro también se refleja en los escenarios. La gira mundial My House agotó la totalidad de sus fechas por Norteamérica, Reino Unido y Europa durante la preventa, superando los 135.000 boletos vendidos. El recorrido incluirá presentaciones en festivales como Lollapalooza Chicago, Newport Jazz Festival, Outside Lands, All Things Go y Austin City Limits, antes de iniciar oficialmente la serie de conciertos en octubre.

El momento de Sienna Spiro

Luego de su pasos por festivales de música, el tour de la cantante comenzará el 13 de octubre en el emblemático Ryman Auditorium de Nashville. Después visitará ciudades como Atlanta, Washington D. C., Nueva York, Toronto, Chicago, Seattle, Vancouver, entre otras locaciones, antes de concluir el recorrido norteamericano el 12 de noviembre en el Orpheum de Los Ángeles. También regresará al histórico Castro Theatre de San Francisco, donde el pasado mes de marzo sorprendió al público al interpretar junto a Sam Smith un dueto de Die On This Hill.

Pese a su corta trayectoria, la artista londinense ha sido llamada como la «próxima superheroína vocal del pop mundial» por el medio estadounidense Variety; además, ha liderado la nueva escena del pop de su generación gracias a su intensidad y aspereza vocal para transmiritr el desgarro emocial de su universo creativo, distinción que la ha hecho ser comparada con artistas ya posicionados como Adele.

La gira My House, que iniciará el 13 de octubre, ya cuenta con sold out en varios de sus espectáculos en Norteamérica, Oceanía y Europa. Cortesía: Sienna Spiro (@siennaspiro)

Producido ejecutivamente por Omer Fedi, con la participación de Blake Slatkin, Michael Pollack y el arreglista Larry Gold, Visitor fue grabado entre estudios emblemáticos como Electric Lady Studios de Nueva York y Abbey Road Studios de Londres. El resultado es un álbum que alterna momentos de gran intensidad orquestal con pasajes íntimos, en los que la voz de Spiro se convierte en el eje emocional del proyecto.

Con apenas 20 años, Siena Spiro continúa sumando reconocimientos. Este año fue finalista del Critics’ Choice de los BRIT Awards, ingresó a la lista 30 Under 30 de Forbes y recibió dos nominaciones a los American Music Awards, consolidando un ascenso que comenzó con el EP Sink Now, Swim Later y que ahora encuentra en Visitor su carta de presentación definitiva.

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